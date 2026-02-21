Perú

Emergencia por lluvias afectan carreteras en varias regiones del Perú: Mapa de vías afectadas en tiempo real

Las intensas lluvias han provocado huaicos y deslizamientos que afectan tramos estratégicos en varias regiones, con 18 vías interrumpidas y circulación restringida, según Sutran

Provincias como Arequipa, Ica y Amazonas sufren bloqueos de vías, daños en servicios y pérdidas económicas. (Foto: Andina)

Según el mapa interactivo de alertas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), actualizado con información de Provías Nacional, se reportan dos tramos con tránsito completamente interrumpido (alerta roja) y más de una decena con circulación restringida (alerta amarilla) en la Red Vial Nacional, debido a huaicos, deslizamientos y activación de quebradas que han causado las intensas lluvias que se vienen registrando en varias regiones del país.

La alerta roja se registra en el km 197+500 de la carretera Chala–Incuyo–Puquio, en Coracora (Parinacochas, Ayacucho), donde la activación de una quebrada ha dejado numerosos vehículos varados. En el km 337 de la Carretera Longitudinal de la Costa Sur, en Ocucaje (Ica), un huaico mantiene interrumpida la circulación y ha generado congestión en la zona.

Las alertas amarillas se extienden a diversos puntos del país:

  • En Ica se reportan afectaciones en los km 442 (Nasca), 378 (Palpa), 366 (Santiago) y 82 de la vía Los Libertadores (Pisco) por huaicos y deslizamientos.
  • En Cusco, entre los km 219 al 222 y en el km 248 de la carretera Quinua–Quillabamba–Cusco, en la provincia de La Convención, se presentan emergencias por caída de lodo y rocas.
  • Junín (km 58 de la Longitudinal de la Sierra Sur).
  • Lima (km 86 en la vía Pativilca–Cajatambo–Oyón).
  • Huánuco (km 93 en la carretera Huánuco–Tingo María y en el tramo La Pampa–Uchiza).
  • Áncash (km 104 en la vía Huaraz–Huacaybamba).
  • La Libertad (km 37+150 en la carretera Huamachuco–Juanjuí).
  • Piura (km 34+200 en la carretera Piura–Paita).

Ronald Power, vocero de Sutran, sostuvo en RPP que “el mapa se actualiza en tiempo real y recomendamos a los conductores consultar esta herramienta antes de viajar”, dado que las lluvias persisten en varias regiones. Para conocer el estado actual de las vías, INGRESA A ESTE LINK.

Esta situación ocurre en medio de precipitaciones intensas vinculadas con el desarrollo activo del El Niño Costero en el litoral peruano. El calentamiento anómalo del mar frente a la costa incrementa las lluvias y eleva el riesgo de huaicos y deslizamientos, lo que mantiene en estado de alerta a las autoridades ante la posibilidad de nuevas emergencias viales en los próximos días.

Personas trabajan en una carretera destruida tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el jueves 19 de febrero de 2026. (Foto AP/José Cusiatan)

Senamhi reporta aumento de caudales en el sur del Perú

Senamhi mantiene una vigilancia constante debido al aumento de caudales en los principales ríos del sur del país, especialmente en las regiones de Ica, Arequipa y Moquegua, como consecuencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se registran en la zona. Esta situación genera condiciones de riesgo para infraestructura vial, áreas agrícolas y zonas urbanas ante la posible activación de quebradas y crecientes repentinas de ríos, que podrían afectar tramos estratégicos como la Panamericana Sur.

La entidad hidrometeorológica también ha informado de daños en cultivos por el exceso de agua y temperaturas elevadas, lo que ha afectado plantaciones de vid, palto, mango y otros productos en la costa sur de Ica. Además, los ríos Palpa, Ingenio y Chili han mostrado incrementos súbitos en sus caudales, provocando impactos en zonas agrícolas, interrupciones temporales en tramos viales y riesgo de inundaciones urbanas en Arequipa.

El pronóstico de Senamhi indica que las lluvias continuarán hasta el 23 de febrero en la costa sur y los valles interandinos de Arequipa, con tormentas importantes pronosticadas para la ciudad de Arequipa entre el 20 y 21 de febrero. Las autoridades mantienen la difusión de reportes actualizados para apoyar la gestión del riesgo y la toma de decisiones frente a estos eventos hidrometeorológicos adversos.

