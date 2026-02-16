America Inhouse

Conoce la universidad en Perú que formará a sus médicos con programa en Harvard Medical School

La apuesta por iniciativas académicas a nivel internacional y la actualización continua redefinen el perfil de quienes liderarán la medicina peruana en los próximos años

Guardar
(Cortesía Universidad Tecnológica del Perú)
(Cortesía Universidad Tecnológica del Perú)

En respuesta a los desafíos que enfrenta el Perú en la formación de profesionales de la salud, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) impulsa un programa académico que permitirá a sus estudiantes de la Facultad de Medicina fortalecer su formación científica y clínica.

Las iniciativas comprenden:

  • Programa académico de inmersión médica para estudiantes de UTP en Harvard Medical School (Boston). Capacitación presencial práctica en Harvard Medical School que incluye simulaciones clínicas, trabajo de laboratorio y contacto con profesionales de la salud.
  • Capacitaciones presenciales de Harvard Medical School para docentes y equipo académico de UTP. Talleres curriculares y desarrollo profesional.
  • Harvard Medical School Online Learning. Cursos de ciencias fundamentales sobre Fisiología, Genética, Bioquímica, Inmunología y Farmacología para estudiantes de la Facultad de Medicina de la UTP.

Preparación para los retos más exigentes

El rector de la UTP, Jonathan Golergant, destaca el impacto del programa en el fortalecimiento del proceso formativo, ampliando las oportunidades de aprendizaje con el mayor rigor académico. “Estamos democratizando el acceso a una formación de clase mundial. Esto elevará la preparación de nuestros estudiantes para asumir roles clínicos exigentes en el Perú y el mundo”, afirma.

(Cortesía Universidad Tecnológica del Perú)
(Cortesía Universidad Tecnológica del Perú)

En ese sentido, Denisse Champin, decana de la Facultad de Medicina de la UTP, enfatiza que el Perú requiere profesionales de la salud que no solo estén comprometidos, sino que también cuenten con una formación alineada con los estándares de la práctica médica moderna.

Como parte de su preparación previa, antes de viajar a Boston para participar en el programa de inmersión con docentes de Harvard Medical School, los estudiantes de la UTP accederán a cursos de la plataforma de aprendizaje en línea HMX de Harvard Medical School. Los cursos HMX están diseñados como complemento a la formación presencial de los estudiantes en UTP.

El rol de Harvard Medical School con este conjunto de iniciativas es complementar el currículo de la UTP mediante oportunidades educativas y de entrenamiento que profundicen la comprensión científica, refuercen el razonamiento clínico e introduzcan nuevas modalidades de aprendizaje experiencial.

David H. Roberts, decano de Educación Externa de HMS, explica que los cursos de la plataforma fueron diseñados para ayudar a los estudiantes a comprender la relación entre la ciencia y la medicina clínica, un desafío común en las escuelas de Medicina a nivel global. “El programa está diseñado para resaltar la aplicación de conceptos científicos a escenarios clínicamente relevantes y casos prácticos. El objetivo es desarrollar tanto el conocimiento como la confianza, dos factores que HMS evalúa de manera constante al medir el impacto educativo”, detalla.

Además, cada año, profesores de Harvard Medical School visitarán la Facultad de Medicina de la UTP para capacitar a docentes y al equipo académico de la Universidad Tecnológica del Perú. El programa propone un modelo de desarrollo de talento que involucra a estudiantes y docentes, y representa una vía para avanzar hacia la formación de profesionales clínicos mejor preparados, capaces de brindar atención de alta calidad.

Temas Relacionados

UNIVERSIDADMEDICINAESTUDIANTEESCUELAEDUCACIÓN

Últimas Noticias

Incendios en Chile: 1win Charity, Andrés Campos y Creadores de Contenido llevan ayuda a Ñuble

Las acciones de ayuda directa buscan acompañar a las familias y generar conciencia sobre la importancia de apoyar durante las catástrofes

Incendios en Chile: 1win Charity,

Los mejores casinos online en España en 2026, según expertos

Conoce la lista completa con los mejores casinos online de España este 2026. Encontrarás toda la información sobre sus ofertas y beneficios

Los mejores casinos online en

Así son las SUVs que prometen cambiar la experiencia de manejo en Perú

Se trata de Omoda & Jaecoo, firma que en solo tres años ha ingresado a más de 60 mercados y vendido más de 800 mil unidades a nivel internacional

Así son las SUVs que

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

Yango Colombia cubrirá el 40 % de los costos logísticos de comparsas y artistas, asegurando los participantes puedan concentrarse en su preparación artística y en los desfiles del Carnaval

Carnaval de Barranquilla 2026: más

Robots Unitree G1 EDU llegan a aulas peruanas para revolucionar la experiencia universitaria

Equipados con modelos de lenguaje avanzado y sensores de última generación, estos robots ofrecen interacción natural, navegación autónoma y experimentación en robótica

Robots Unitree G1 EDU llegan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La subida del salario mínimo

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

Por qué Emily Brontë no escribió más novelas aparte de ‘Cumbres Borrascosas’: la trágica vida de la escritora del gran clásico de la literatura romántica

El desastre de Chernóbil pasa a la siguiente generación: los hijos de los trabajadores de la planta nuclear tienen mutaciones en su ADN

Gobierno le estaría buscando remplazo al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras anuncio de Fiscalía: estos serían los candidatos a remplazarlo

15 looks icónicos de Karol G que van de la moda urbana a la alta costura

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Miles de agentes israelíes supervisarán los rezos de Ramadán, que arranca esta semana

La australiana Qube acepta la oferta de venta a Macquarie y Pontegadea por 8.200 millones

¿Por qué Perú va camino a tener su octavo presidente en casi diez años de crisis política?

El nuevo embajador de EEUU se marca el objetivo de "ampliar y fortalecer la relación" e impulsar el gasto en defensa

Comienza el Cosquin Rock, el festival que acompañó la evolución de la música argentina

ENTRETENIMIENTO

Directora de ‘Cumbres borrascosas’ defiende

Directora de ‘Cumbres borrascosas’ defiende los cambios y los personajes olvidados en la película: “Tienes que tomar ese tipo de decisiones”

Así celebró Jennifer Aniston el primer San Valentín con su nuevo novio, Jim Curtis

Misterio en Grecia: hallaron muerta en un hotel a Dana Eden, la creadora de la exitosa serie Teherán

Ted Levine, estrella de ‘El Silencio de los Inocentes’, pide disculpas a la comunidad trans por su personaje de Buffalo Bill: “Algunas líneas son lamentables”

Darth Vader y la trilogía original de Star Wars: cómo solo 37 minutos bastaron para que se convirtiera en el villano más famoso del cine