Conoce la universidad en Perú que formará a sus médicos con programa en Harvard Medical School

En respuesta a los desafíos que enfrenta el Perú en la formación de profesionales de la salud, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) impulsa un programa académico que permitirá a sus estudiantes de la Facultad de Medicina fortalecer su formación científica y clínica.

Las iniciativas comprenden:

Programa académico de inmersión médica para estudiantes de UTP en Harvard Medical School (Boston). Capacitación presencial práctica en Harvard Medical School que incluye simulaciones clínicas, trabajo de laboratorio y contacto con profesionales de la salud.

Capacitaciones presenciales de Harvard Medical School para docentes y equipo académico de UTP. Talleres curriculares y desarrollo profesional.

Harvard Medical School Online Learning. Cursos de ciencias fundamentales sobre Fisiología, Genética, Bioquímica, Inmunología y Farmacología para estudiantes de la Facultad de Medicina de la UTP.

Preparación para los retos más exigentes

El rector de la UTP, Jonathan Golergant, destaca el impacto del programa en el fortalecimiento del proceso formativo, ampliando las oportunidades de aprendizaje con el mayor rigor académico. “Estamos democratizando el acceso a una formación de clase mundial. Esto elevará la preparación de nuestros estudiantes para asumir roles clínicos exigentes en el Perú y el mundo”, afirma.

En ese sentido, Denisse Champin, decana de la Facultad de Medicina de la UTP, enfatiza que el Perú requiere profesionales de la salud que no solo estén comprometidos, sino que también cuenten con una formación alineada con los estándares de la práctica médica moderna.

Como parte de su preparación previa, antes de viajar a Boston para participar en el programa de inmersión con docentes de Harvard Medical School, los estudiantes de la UTP accederán a cursos de la plataforma de aprendizaje en línea HMX de Harvard Medical School. Los cursos HMX están diseñados como complemento a la formación presencial de los estudiantes en UTP.

El rol de Harvard Medical School con este conjunto de iniciativas es complementar el currículo de la UTP mediante oportunidades educativas y de entrenamiento que profundicen la comprensión científica, refuercen el razonamiento clínico e introduzcan nuevas modalidades de aprendizaje experiencial.

David H. Roberts, decano de Educación Externa de HMS, explica que los cursos de la plataforma fueron diseñados para ayudar a los estudiantes a comprender la relación entre la ciencia y la medicina clínica, un desafío común en las escuelas de Medicina a nivel global. “El programa está diseñado para resaltar la aplicación de conceptos científicos a escenarios clínicamente relevantes y casos prácticos. El objetivo es desarrollar tanto el conocimiento como la confianza, dos factores que HMS evalúa de manera constante al medir el impacto educativo”, detalla.

Además, cada año, profesores de Harvard Medical School visitarán la Facultad de Medicina de la UTP para capacitar a docentes y al equipo académico de la Universidad Tecnológica del Perú. El programa propone un modelo de desarrollo de talento que involucra a estudiantes y docentes, y representa una vía para avanzar hacia la formación de profesionales clínicos mejor preparados, capaces de brindar atención de alta calidad.