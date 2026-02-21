Jazmín Pinedo incomoda con Jota Benz por confirmar supuesto romance entre Gino Assereto y Valentino Palacios

Jazmín Pinedo aclara que el supuesto romance entre Gino Assereto y Valentino fue solo un juego y que las personas con 'cinco dedos de frente' lo entendieron desde el inicio. TikTok: América TV

La polémica en torno al video viral y los rumores de romance entre Gino Assereto y el tiktoker Valentino Palacios sigue generando titulares, pero esta vez, fue Jazmín Pinedo quien tomó la palabra.

La conductora de 'Más Espectáculos’ no solo respaldó la aclaración de Gino, sino que también expresó su incomodidad con su excompañero de ‘Esto es Guerra’, Jota Benz, por confirmar la “broma” que desató una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales y medios de comunicación.

Jazmín Pinedo y su crítica a Jota por broma que se fue de las manos

En la mañana del viernes 20 de febrero, la popular “Chinita” abordó el tema en su programa, donde fue tajante respecto al origen y la reacción mediática del supuesto romance:

“Los comentarios que hizo su hermano Jota Benz, que además tiene muchísimos años en este medio y debió prever lo que iba a pasar, eh, pero bueno, se dio. Todos entendemos que Valentino está jugando a la broma de que supuestamente tenía algo con Gino, y es eso, es una broma. Insisto, quienes tenemos cinco dedos de frente entendemos que se trata de eso”, señaló.

La conductora reconoció que la complicidad y la buena relación entre Gino y Valentino facilitaron el éxito del contenido viral, pero criticó que la broma escalara a una magnitud que terminó por afectar la tranquilidad de su ex y la de su entorno.

Jazmín Pinedo se mostró incómoda ante las declaraciones de Jota Benz sobre el supuesto romance entre Gino Assereto y Valentino Palacios. Captura: América TV

El comunicado de Gino Assereto: poner fin al show

Ante la avalancha de rumores, likes y titulares, Gino Assereto emitió un comunicado en Instagram para zanjar el tema: “Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío… quien me conoce sabe que soy alguien súper relajado y que todo lo llevo siempre con buen humor y sobre todo con respeto y buena vibra”, comenzó, descartando cualquier relación sentimental con Valentino.

Gino admitió que la broma fue planeada junto al tiktoker y su hermano Jota Benz, pero nunca pensaron que llegaría tan lejos. “Mi paz interna jamás se vio afectada ante dichos rumores… pero tomo la decisión de hacerlo y de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática”, explicó, pidiendo un cierre definitivo al tema.

Assereto cerró el tema pidiendo respeto y agradeciendo el interés, pero dejando claro que no existe relación sentimental con Valentino. IG

Jota Benz y el humor que alimentó la polémica

En medio del auge de los rumores, Jota Benz reaccionó con naturalidad: “Si ellos son felices, que sean felices. Así que hay que apoyar eso… La vida es para eso, hermano, hay que reírse un poquito y, bueno, si ellos son felices, que sean felices”, comentó, sumando al tono distendido de la broma familiar.

Sin embargo, para Jazmín Pinedo, la experiencia de Jota en el medio debería haberle hecho prever la repercusión de sus palabras: “Me imagino que J aprenderá de esta lección. Todo bien con Valentino y con Gino. Gino ha preferido aclarar la situación… porque él vive muy desconectado, es su estilo de vida, y no medía la situación y cómo estaba escalando esta broma”, reflexionó la conductora.

Jota Benz reaccionó con humor al viral video de Valentino Palacios y Gino Assereto, apoyando la felicidad de su hermano y celebrando lo que suceda entre ambos. América TV: 'Más Espectáculos'.

El costo de una broma viral: la presión de los titulares

Jazmín también advirtió sobre el impacto que puede tener una broma fuera de contexto en el ecosistema mediático actual: “En nuestro medio es muy común, como también es muy común aprovechar las noticias y los titulares para generar clics últimamente. Es lamentable que algunas personas utilicen estas bromas para generar polémicas tendenciosas y hablar cosas que no son realidad”, sentenció.

La presentadora defendió el derecho de los personajes públicos a bromear y divertirse, pero llamó a la responsabilidad y a medir las consecuencias cuando las bromas escalan y se convierten en noticia.

Jazmín aclaró relación entre Gino y Valentino

Jazmín Pinedo dejó claro que entre Gino y Valentino solo existe una buena relación de amistad y complicidad profesional, y que toda la polémica surgió de un contenido viral planeado para entretener y sumar interacciones.

“Gino es una persona que vive muy alejada de lo que se comenta en redes sociales, de lo que se comenta en los medios de comunicación. Incluso yo, trabajando en donde trabajo, le hablo de temas y él me dice: ‘¿De qué me estás hablando? No tengo ni idea’. Así le gusta estar, y no medía la situación”, compartió Jazmín, explicando que su ex no suele prestar atención a los rumores.

Jazmín Pinedo pidió responsabilidad y respaldó comunicado de Gino Assereto, quien aclaró que no tiene ningún romance con Valentino. Captura: América TV