Búsqueda de rescatista en río Rímac continúa: PNP cierra tránsito vehícular en un sentido de la Línea Amarilla

La vía expresa Línea Amarilla, con sentido a Lima, ha sido cerrada para el tránsito vehicular. El cierre es realizado por la PNP.

La búsqueda de un rescatista desaparecido en el río Rímac provocó que la Policía Nacional del Perú (PNP) ordene cerrar el tránsito vehicular en un sentido de la vía expresa Línea Amarilla.

El operativo se despliega desde la mañana de este viernes 20 de febrero, cuando Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, suboficial de la PNP y rescatista del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), fue arrastrado por la corriente cuando intentaba salvar a un perro atrapado cerca del puente Rayito El Sol, en el Cercado de Lima.

La emergencia se inició tras el reporte en redes sociales sobre el animal varado sobre una llanta en una pequeña isla de tierra en medio del río.

Ospina, equipado con casco, chaleco salvavidas y arnés, descendió por el puente y se acercó hasta el animal asustado, quien saltó al agua. Lamentablemente, en ese momento, el rescatista no estaba sujeto a unaa línea de vida o cuerda de seguridad.

Lamentablemente, cuando fue en búsqueda de sostener al can, la fuerza del caudal, incrementada por las lluvias recientes, los arrastró a ambos.

Un sentido cerrado

Tras más de cinco horas, ambas instituciones agotan todos sus esfuerzos, como patrulleros, drones y personal especializado, para encontrar a su compañero a lo largo del río Rímac.

En ese sentido, Lima Expresa, concesionaria de la vía expresa Línea Amarilla, comunicó que el acceso en dirección a Lima se mantiene cerrado por disposición de la Policía Nacional.

El cierre se concentra a la altura del Puente del Ejército, en el límite de San Martín de Porres y Rímac, en donde las tareas de rastreo requieren espacio libre de vehículos para garantizar la movilización del personal de emergencia.

“Si bien la Policía Nacional del Perú ha informado que el cierre será por una hora aproximadamente, recomendamos a los clientes y usuarios de nuestras vías tomar sus precauciones y revisar los canales oficiales de Lima Expresa en X y Facebook para mantenerse informado”, finaliza el comunicado emitido la tarde del viernes.

Comunicado de Lima Expresa.

Drones y unidades de emergencia

Por su parte, los Bomberos informaron que desplegaron más de 10 unidades y 40 bomberos voluntarios, además de drones y equipos de rastreo coordinados con la PNP.

El operativo se concentra en varios tramos del río Rímac, especialmente entre el puente Rayito de Sol y la Base Naval del Callao, donde la avenida Néstor Gambeta se convirtió en centro de operaciones.

El despliegue de recursos ha incluido la colaboración de la comisaría de Sarita Colonia, unidades especializadas de la PNP y voluntarios que recorren a pie los márgenes del Rímac. La coordinación entre instituciones busca maximizar las probabilidades de hallar con vida al rescatista y al perro.

El CGBVP solicitó colaboración a la población para facilitar el acceso de los equipos y evitar aglomeraciones en la zona de operaciones.

