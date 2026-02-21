Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza de Ethel Pozo ante las críticas en televisión: “No la para, no la deprime”

Gisela Valcárcel destaca la fortaleza y resiliencia de Ethel Pozo frente a críticas y exposición mediática en televisión nacional.

El regreso de Gisela Valcárcel a la televisión ha puesto nuevamente en el centro del debate la fortaleza de su hija, Ethel Pozo, frente a las críticas y la exposición mediática. En una reciente entrevista para el pódcast ‘Café con la Chevez’, de Trome, la icónica conductora reveló cómo vivió la etapa inicial en la que Ethel comenzó a recibir comentarios negativos tras su incursión en la pantalla chica.

Lejos de mostrarse como una madre sobreprotectora, la “Señito” admitió que aprendió a confiar en el temple de su hija, quien, según afirma, ha demostrado que la opinión pública no la detiene ni la deprime.

“Eso no la deprime”: Gisela y la fortaleza de Ethel frente a la crítica

“Al principio me preocupé, hace algún tiempo, pero luego me di cuenta que eso no la para, no la deprime, piensa absolutamente distinto”, comentó Gisela Valcárcel en diálogo con la periodista. La presentadora, próxima a regresar a Panamericana Televisión con un nuevo proyecto, relató que Ethel siempre ha entendido que los juicios y comentarios forman parte del trabajo en la televisión, y que no es tan fácil afectarla: “Ella me dice: ‘Es parte’”.

Para Gisela, la actitud de su hija ante las críticas es un ejemplo de madurez profesional. “No es tan fácil afectarla a ella y toma esto como un trabajo. Si en tu trabajo uno juzga al médico, si uno juzga a su madre, ¿por qué no te van a juzgarte a ti?”, reflexionó, destacando que Ethel asume la presión pública como una consecuencia inherente a su rol y no como un ataque personal.

Los exconductores de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ sorprendieron al mudarse a canal 5 en un nuevo proyecto | Instagram

La conductora señaló que, si bien como madre inicialmente le generó inquietud ver a su hija bajo el escrutinio de la audiencia, con el tiempo entendió que Ethel posee la fortaleza y el carácter necesarios para sobrellevar el reto.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: reencuentro televisivo y madurez profesional

Mientras Gisela Valcárcel defiende la resiliencia de su hija, Ethel Pozo se prepara para un nuevo desafío en la televisión nacional. Junto a Yaco Eskenazi, la presentadora será la figura central de ‘La Granja VIP’, un reality de convivencia que se estrenará próximamente por Panamericana TV. El formato, que buscará reunir a celebridades en un entorno rural, ha generado expectativa y sorpresa entre los seguidores de ambos conductores, quienes retoman su dupla tras años de éxito en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

El reencuentro entre Ethel y Yaco estuvo marcado por una etapa de distanciamiento debido a un malentendido surgido a raíz de una broma sobre los “fast pass” en Disney. Sin embargo, ambos demostraron madurez al conversar en privado y resolver sus diferencias antes de aceptar el nuevo reto profesional. “Hablamos como adultos y se solucionó”, explicó Eskenazi en su canal de YouTube, subrayando que la relación profesional se basa en el respeto y la cordialidad.

Por su parte, Natalie Vértiz, esposa de Yaco, también se pronunció sobre la polémica pasada y aclaró que para ella lo más importante es la estabilidad y el bienestar familiar. “Trabajo es trabajo y él tiene que hacer lo que tiene que hacer para cumplir con él y con nosotros, y estar tranquilo mentalmente”, expresó la modelo, mostrando apoyo a la nueva colaboración de su esposo con Ethel.

Natalie Vértiz en una entrevista con Magaly Medina reveló que no comprendió la molestia de Ethel Pozo por mencionar que utilizaba el famoso fast pass de Disney. TikTok

El regreso de Gisela Valcárcel y su visión sobre la televisión actual

En la misma entrevista, Gisela Valcárcel habló sobre su próximo regreso a la pantalla y la motivación que la impulsa. Lejos de buscar títulos como “reina” de la televisión, la “Señito” asegura que su objetivo es conectar con las familias y entretenerlas cada fin de semana. “Nunca me he puesto una corona… Que la corona se la lleve cualquiera”, señaló con humildad.

La conductora reflexionó también sobre la importancia de no dejarse afectar por los comentarios negativos y de encontrar un equilibrio entre la vida profesional y personal. “Uno no puede estar pensando… Esto es un trabajo y en tu trabajo si uno juzga al médico, juzga al abogado… ¿por qué no te van a juzgarte a ti?”, reiteró, invitando a todos a relativizar las opiniones ajenas y a disfrutar de la televisión con ligereza.

Gisela remarcó que, en su familia, las críticas son vistas como parte del oficio y que, al final del día, lo fundamental es mantener la serenidad y la convicción en el propio trabajo.