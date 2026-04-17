Así avanzan las obras de renovación de la avenida Aviación tras recuperación de espacios

Se estima que la obra beneficiará a unos 2 millones de usuarios que transitan por la avenida Aviación, mejorando la infraestructura vial y la experiencia de desplazamiento para conductores, ciclistas y peatones - Créditos: Municipalidad de Lima.

La Municipalidad Metropolitana de Lima renueva la avenida Aviación en el distrito de La Victoria, con obras a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape). El plan responde a la necesidad de restaurar un corredor clave de la ciudad, que estuvo dominado durante años por el comercio informal y la desorganización vial.

Este sector, afectado por la presencia constante de vendedores ambulantes, acumulación de residuos y tránsito lento, comenzó a cambiar tras el operativo ejecutado el 3 de marzo por la comuna limeña. Desde entonces, se implementan mejoras para devolver a los vecinos espacios públicos y condiciones adecuadas de circulación.

Actualmente, los trabajos se centran en el fresado del asfalto existente entre el jirón Antonio Raimondi y la avenida México, cubriendo más de 32.000 metros cuadrados. Este proceso permitirá reemplazar la superficie desgastada y preparar la vía para una nueva capa de asfalto en caliente, incrementando la durabilidad y seguridad del tramo.

La intervención nocturna minimiza las molestias a los usuarios y permite avanzar con rapidez en la ejecución de las obras - Créditos: Municipalidad de Lima.

El gerente general de Emape, Edgar Lara, detalló que el proyecto incluye la reparación de bermas centrales y sardineles, la aplicación de señalización horizontal en 3.200 metros cuadrados y la incorporación de una ciclovía en todo el trayecto intervenido. Según la entidad, estas acciones buscan mejorar tanto la movilidad como el uso ordenado del espacio público.

La obra beneficiará a aproximadamente 2 millones de usuarios que transitan por la avenida Aviación. Para evitar mayores impactos en el tráfico, las faenas se realizan entre las 21:00 y las 5:00, con el despliegue de cerca de 20 operarios. El plazo de ejecución previsto es de 20 días.

La intervención en la avenida Aviación implica el retiro de la capa asfáltica dañada, la colocación de una superficie nueva, la renovación de las áreas verdes centrales y la instalación de señalética moderna. También contempla la construcción de una ciclovía, como parte de una estrategia de movilidad sostenible que promueve alternativas de transporte no motorizado.

La seguridad en la zona será reforzada mediante la presencia constante de personal municipal. Emape aseguró que la vigilancia continuará después de finalizadas las obras para evitar la reocupación irregular y asegurar el mantenimiento de las mejoras.

La renovación de la avenida Aviación forma parte de un plan estratégico para revitalizar vías principales y mejorar la calidad urbana en Lima - Créditos: Municipalidad de Lima.

La renovación de la avenida Aviación se suma a otras intervenciones en vías principales de Lima orientadas a recuperar el espacio público y facilitar la circulación. Según Emape, la rehabilitación de este eje permitirá reducir los tiempos de viaje y mejorar la experiencia de desplazamiento diario para conductores, ciclistas y peatones.

La rehabilitación integral de la avenida Aviación abarca el cambio de asfalto, la instalación de señalización, la reparación de bermas, la creación de una ciclovía y la vigilancia permanente para prevenir el regreso del comercio ambulatorio, de acuerdo con EMAPE. Estas acciones impactan en la movilidad y seguridad de millones de usuarios y forman parte de un plan municipal de recuperación de espacios urbanos estratégicos.