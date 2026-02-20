Natalie Vértiz confiesa que no entendió la molestia de Ethel Pozo por el fast pass de Disney: “Lo lamento, si se picó”

Natalie Vértiz en una entrevista con Magaly Medina reveló que no comprendió la molestia de Ethel Pozo por mencionar que utilizaba el famoso fast pass de Disney. TikTok

Natalie Vértiz volvió a referirse a la polémica que protagonizó junto a Ethel Pozo a raíz de un comentario sobre el fast pass en Disney.

En una reciente entrevista para el pódcast de Magaly Medina, la ex Miss Perú aseguró que nunca tuvo la intención de incomodar a Pozo y se mostró sorprendida por la incomodidad que generó su broma.

Además, la modelo habló sobre el reencuentro televisivo entre su esposo, Yaco Eskenazi, y la hija de Gisela Valcárcel, dejando claro que su prioridad es el bienestar familiar y la estabilidad laboral.

Al ser consultada por Magaly Medina sobre el enfrentamiento mediático con Ethel Pozo, Natalie Vértiz fue clara:

“Te diré que nunca hubo realmente un fastidio. Yo, más bien, cuando hablé sobre el fast pass de Disney, nunca lo hice con intención de fastidiar a nadie. Solo estaba bromeando, porque sentía que había ese lenguaje entre todos, ese idioma de sarcasmo. Si alguien se picó o no, bueno, lo lamento”, declaró la modelo, dejando en claro que su comentario fue espontáneo y sin ánimo de ofensa.

La polémica entre Natalie Vértiz y Ethel Pozosurgió por una serie de declaraciones cruzadas sobre privilegios y gastos familiares durante viajes al extranjero. YouTube: Magaly Medina: El Podcast

El origen de la polémica: ¿fast pass o fastidio?

La controversia surgió luego de que Yaco Eskenazi, esposo de Natalie, relatara su experiencia en Disney World y mencionara el costo de los boletos de pase rápido, lo que fue criticado en ‘América Hoy’ por Ethel Pozo.

Ella apuntó que ese tipo de gastos no reflejan la realidad de la mayoría de peruanos. Natalie respondió con ironía en redes y sugirió que Pozo también tenía privilegios, lo que desató una serie de declaraciones cruzadas.

“Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ cuando su casa es del mismo tamaño. He estado escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga fast past. Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa", dijo en su entonces programa ‘Estás en todas’.

Yaco Eskenazi habla de su distanciamiento con Ethel Pozo luego que defendiera a Natalie Vértiz. (Video: Willax TV).

Ethel Pozo no tardó en expresar su incomodidad, señalando que sentía que Natalie la había juzgado injustamente y que no tenía los mismos privilegios que insinuaba la modelo.

“Que una persona que no me conoce de otro canal hable de mí, como Magaly Medina, no puedo juzgarla porque es su perspectiva y su visión. ¿Pero Natalie? La gente puede pensar que me conoce y que (las cosas que dice son ciertas). Pero no, mi casa no es igual de grande, no estoy fingiendo, no he ido a Disney y no existe el mega fast pass. Si así habla de sus amigas, qué dirá de sus enemigas", comentó en su magazine.

El intercambio provocó un distanciamiento entre ambas figuras y también con Eskenazi, excompañero televisivo de Pozo.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz no pedirán disculpas públicas a Ethel Pozo. (Composición: Infobae)

“Trabajo es trabajo”: Natalie Vértiz apoya el reencuentro de Yaco y Ethel

Lejos de alimentar el conflicto, Natalie Vértiz subrayó que no tiene ningún problema con la nueva colaboración profesional entre su esposo y Ethel Pozo, quienes compartirán la conducción del reality “La Granja VIP”.

“No creo que haya nada de malo que trabaje nuevamente con su compañera”, afirmó, mostrando madurez y confianza en la relación. “Trabajo es trabajo y él tiene que hacer lo que tiene que hacer para cumplir con él y con nosotros, y estar tranquilo mentalmente, porque al final del día, la economía en un hogar es algo que te da estabilidad en todos los sentidos”, detalló.

Vértiz también elogió el carisma de Yaco Eskenazi y celebró su regreso a la televisión. “Yo siento que él tiene un carisma enorme y que la gente lo quiere y quiere verlo en la pantalla. Así que la verdad que yo feliz, agradecida además que lo hayan convocado”, añadió.

La modelo se mostró confiada en su pareja y asegura que su carisma en televisión lo llevó a ser convocado otra vez | TikTok / Farándula Lorcha

Reconciliación entre Yaco Eskenazi y Ethel Pozo

Antes de retomar labores juntos, Yaco Eskenazi y Ethel Pozo conversaron en privado para aclarar cualquier malentendido surgido tras la polémica. El conductor explicó que fue fundamental resolver sus diferencias antes de asumir un nuevo reto profesional en Panamericana TV.

“Hablamos como adultos y se solucionó”, comentó Eskenazi en su canal de YouTube, asegurando que la amistad se restableció y que la relación profesional se basa en el respeto y la cordialidad.

La dupla, que ya fue exitosa en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, retoma ahora un nuevo desafío ante el público, con el respaldo de sus respectivas familias. Natalie Vértiz, por su parte, se mantiene al margen de la polémica y apoya la estabilidad y el crecimiento de su pareja.

Antes de cerrar su contrato, Yaco buscó a Ethel para conversar en privado y resolver el distanciamiento que arrastraban. (América TV)