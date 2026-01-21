Corredor verde evalúa volver a operar en los próximos meses: este sería su recorrido

El regreso del corredor verde podría concretarse en los próximos meses, según estimaciones de representantes de la concesionaria y tras recientes reuniones con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Se proyecta que los buses retomen sus recorridos entre abril y mayo de este año, luego de alcanzar una conciliación que permitiría superar los conflictos contractuales que mantuvieron el servicio suspendido por casi cuatro años.

Gerardo Hermoza, vocero del corredor verde, explicó que actualmente existe un proceso de arbitraje con la ATU, aunque ya se ha avanzado hacia una solución. “Se está evaluando que el corredor verde pueda corregir los puntos necesarios durante los próximos meses para volver a operar en la vía expresa Grau”, señaló a Buenos días Perú de Panamericana.

El vocero calculó que el sistema podría estar listo para reanudar operaciones en un plazo de tres a cuatro meses.

El servicio estuvo suspendido casi cuatro años debido a desacuerdos contractuales, el cambio de gestión de Protransporte a la ATU y la caducidad del contrato por parte de la Municipalidad de Lima - Créditos: ATU.

Recorrido del corredor verde

El corredor verde inició operaciones en 2018, conectando la avenida Grau, en el centro de Lima, con la avenida Insurgentes, en San Miguel. Sin embargo, la prestación del servicio se interrumpió en 2020, cuando la ATU asumió las competencias de Protransporte, organismo de la Municipalidad de Lima encargado inicialmente de la gestión de los corredores complementarios, según el reporte del citado medio.

El traspaso de funciones estuvo marcado por desacuerdos entre los concesionarios y las nuevas autoridades, lo que, sumado al vencimiento de plazos y la caducidad del contrato por parte de la municipalidad, derivó en la paralización de la ruta.

De acuerdo con el plan preliminar, el nuevo recorrido diferiría de la ruta original establecida en 2018. La propuesta contempla iniciar el trayecto en la carretera Central, a la altura de Santa Clara, para luego recorrer la vía expresa Grau.

Posteriormente, los buses transitarían por avenidas como España, Arica y Venezuela, extendiéndose hasta Faucett. Otra alternativa en evaluación es que la ruta llegue al final de la avenida Brasil, siempre partiendo desde la carretera Central.

El corredor verde podría reanudar operaciones entre abril y mayo tras alcanzar una conciliación en el proceso de arbitraje con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Hermosa detalló que uno de los objetivos de la reactivación es enlazar diferentes sistemas de transporte en un tramo clave de la ciudad. “Se busca conectar la estación central del Metropolitano e integrar la línea uno, el Metropolitano, el corredor Morado y el corredor Azul con el corredor verde, utilizando avenidas estratégicas como España, Brasil o Venezuela”, precisó.

El plan contempla que, en la vía expresa Grau, las unidades circulen por el carril exclusivo del Metropolitano, infraestructura que aún se encuentra en construcción. Para operar en este corredor exclusivo, los buses deberán contar con puertas a la izquierda, una característica que, según Hermoza, estará disponible desde el primer día de funcionamiento.

En cuanto al costo del servicio, se estima que el precio del pasaje oscilará entre s/2 y S/2.50, monto que será confirmado al momento de la reanudación de actividades.

La expectativa por el retorno del corredor verde crece entre los usuarios de Lima, quienes aguardan la recuperación de una alternativa de transporte que, en su momento, ayudó a descongestionar varios ejes viales de la capital.