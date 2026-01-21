Perú

Corredor verde evalúa volver a operar en los próximos meses: este sería su recorrido

Uno de los objetivos clave es integrar el corredor verde con otros sistemas de transporte, como el Metropolitano, la Línea 1, el corredor morado y el corredor azul

Guardar

El regreso del corredor verde podría concretarse en los próximos meses, según estimaciones de representantes de la concesionaria y tras recientes reuniones con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Se proyecta que los buses retomen sus recorridos entre abril y mayo de este año, luego de alcanzar una conciliación que permitiría superar los conflictos contractuales que mantuvieron el servicio suspendido por casi cuatro años.

Gerardo Hermoza, vocero del corredor verde, explicó que actualmente existe un proceso de arbitraje con la ATU, aunque ya se ha avanzado hacia una solución. “Se está evaluando que el corredor verde pueda corregir los puntos necesarios durante los próximos meses para volver a operar en la vía expresa Grau”, señaló a Buenos días Perú de Panamericana.

El vocero calculó que el sistema podría estar listo para reanudar operaciones en un plazo de tres a cuatro meses.

El servicio estuvo suspendido casi
El servicio estuvo suspendido casi cuatro años debido a desacuerdos contractuales, el cambio de gestión de Protransporte a la ATU y la caducidad del contrato por parte de la Municipalidad de Lima - Créditos: ATU.

Recorrido del corredor verde

El corredor verde inició operaciones en 2018, conectando la avenida Grau, en el centro de Lima, con la avenida Insurgentes, en San Miguel. Sin embargo, la prestación del servicio se interrumpió en 2020, cuando la ATU asumió las competencias de Protransporte, organismo de la Municipalidad de Lima encargado inicialmente de la gestión de los corredores complementarios, según el reporte del citado medio.

El traspaso de funciones estuvo marcado por desacuerdos entre los concesionarios y las nuevas autoridades, lo que, sumado al vencimiento de plazos y la caducidad del contrato por parte de la municipalidad, derivó en la paralización de la ruta.

De acuerdo con el plan preliminar, el nuevo recorrido diferiría de la ruta original establecida en 2018. La propuesta contempla iniciar el trayecto en la carretera Central, a la altura de Santa Clara, para luego recorrer la vía expresa Grau.

Posteriormente, los buses transitarían por avenidas como España, Arica y Venezuela, extendiéndose hasta Faucett. Otra alternativa en evaluación es que la ruta llegue al final de la avenida Brasil, siempre partiendo desde la carretera Central.

El corredor verde podría reanudar
El corredor verde podría reanudar operaciones entre abril y mayo tras alcanzar una conciliación en el proceso de arbitraje con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Hermosa detalló que uno de los objetivos de la reactivación es enlazar diferentes sistemas de transporte en un tramo clave de la ciudad. “Se busca conectar la estación central del Metropolitano e integrar la línea uno, el Metropolitano, el corredor Morado y el corredor Azul con el corredor verde, utilizando avenidas estratégicas como España, Brasil o Venezuela”, precisó.

El plan contempla que, en la vía expresa Grau, las unidades circulen por el carril exclusivo del Metropolitano, infraestructura que aún se encuentra en construcción. Para operar en este corredor exclusivo, los buses deberán contar con puertas a la izquierda, una característica que, según Hermoza, estará disponible desde el primer día de funcionamiento.

En cuanto al costo del servicio, se estima que el precio del pasaje oscilará entre s/2 y S/2.50, monto que será confirmado al momento de la reanudación de actividades.

La expectativa por el retorno del corredor verde crece entre los usuarios de Lima, quienes aguardan la recuperación de una alternativa de transporte que, en su momento, ayudó a descongestionar varios ejes viales de la capital.

Temas Relacionados

ATUcorredor verdetransporte públicoperu-noticias

Más Noticias

Josetty Hurtado deslumbra en la cámara Glambot de Hollywood y la comparan con Jennifer López

La influencer peruana fue captada por el reconocido cineasta Cole Walliser durante un evento internacional y su actitud generó elogios y comparaciones con la estrella estadounidense.

Josetty Hurtado deslumbra en la

Denuncian a hijo por presunta violación a su madre en Arequipa: la habría dejado encerrada tras consumar el ataque

El presunto ataque habría ocurrido el 14 de enero en una vivienda del distrito de José Luis Bustamante y Rivero

Denuncian a hijo por presunta

José Jerí será citado a la Fiscalía la próxima semana para que responda por reuniones con empresarios chinos, afirmó Tomás Gálvez

Fiscal de la Nación no descarta que manifestación se tome en Palacio de Gobierno a fin de cuidar la investidura, de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional

José Jerí será citado a

BCRP compró US$ 373 millones y precio del dólar bajó a un nuevo mínimo

Esta semana el tipo de cambio toco un nuevo fondo con su valor más bajo en los últimos seis años. Pero podría haber caído aún más

BCRP compró US$ 373 millones

Miguel Silveira, refuerzo de Universitario, señaló el motivo por el que no jugó mucho en Japón: “En lo personal, entrenaba siempre”

El jugador brasileño habló sobre su mala experiencia en el Albirex Niigata y manifestó sus objetivos con la ‘U’ durante este 2026

Miguel Silveira, refuerzo de Universitario,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí será citado a

José Jerí será citado a la Fiscalía la próxima semana para que responda por reuniones con empresarios chinos, afirmó Tomás Gálvez

Vacancia de José Jerí: estos son los pasos que debe seguir el Congreso para destituir al presidente interino

Bancada de Fuerza Popular aún no define su opinión sobre la censura contra José Jerí

Quién es la mujer que acompañó a José Jerí a reunión con empresario chino en tienda del Cercado de Lima

Fiscal de la Nación califica de “grave” la situación de José Jerí: “Hay indicios de la comisión de delitos”

ENTRETENIMIENTO

‘Esto es Guerra’ vuelve a

‘Esto es Guerra’ vuelve a América TV sin Renzo Schuller ni Peter Fajardo: Fecha de estreno y todo lo que se sabe

¿Santos Bravos será el telonero de BTS en Lima? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Milo J: quién es y por qué causa tanto furor su llegada a Lima para dar un concierto

Yahaira Plasencia desata rumores de embarazo con misterioso mensaje en redes: “Debo contarles algo”

‘Mande quien mande’ revela las primeras imágenes oficiales de Laura Huarcayo como su nueva conductora

DEPORTES

Miguel Silveira, refuerzo de Universitario,

Miguel Silveira, refuerzo de Universitario, señaló el motivo por el que no jugó mucho en Japón: “En lo personal, entrenaba siempre”

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fecha 3: precio y venta para los partidos de la fase 2 del torneo

Oficial: Clubes de Liga 1 podrán inscribir hasta 7 extranjeros tras cambio de reglamento

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV del 24 y 25 de enero

Sekou Gassama llegó al Perú para sumarse a Universitario: el senegalés estará en la Noche Crema 2026