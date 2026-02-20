Youna y Samahara Lobatón se reencuentran en Estados Unidos: protagonizan momentos bailando y tomados de la mano

¡El reencuentro más esperado! Samahara Lobatón y Youna por fin están juntos de nuevo en Estados Unidos y lo celebran a lo grande. Mira los momentos más divertidos y románticos de la pareja.

La novela turca de Samahara Lobatón y Youna como lo han bautizado en redes sociales da un nuevo giro y se convierte en uno de los temas más comentados en medios de entretenimiento.

La hija de Melissa Klug viajó recientemente a Estados Unidos con su hija mayor para reencontrarse con Yonathan Horna, conocido como Youna, quien atraviesa un delicado proceso de salud tras ser diagnosticado con cáncer.

El esperado encuentro ha desatado rumores de reconciliación, ya que ambos se han dejado ver más cercanos y cariñosos que nunca, compartiendo momentos familiares y hasta coqueteos en público.

Samahara y Youna juntos en Miami

A través de videos publicados en TikTok, los seguidores pudieron ver el primer reencuentro entre Samahara y Youna, quienes se mostraron unidos junto a su hija.

En las imágenes, se aprecia a la pareja disfrutando de tiempo en familia, compartiendo sonrisas y gestos de complicidad. En otro clip, ambos aparecen en un restobar, bailando y entre coqueteos, mientras los seguidores no dejan de comentar sobre la química que aún existe entre ellos.

En uno de los momentos más comentados, Melissa Klug aparece bromeando y se autodenomina la “violinista” de su hija y de Youna, mientras que el barbero aprovecha la ocasión para casi robarle un beso a su expareja, generando aún más expectativa entre sus fans.

Melissa Klug celebra el reencuentro y apunta contra Bryan Torres

La madre de Samahara, Melissa Klug, no ha ocultado su emoción por este acercamiento. En una entrevista con Trome, la empresaria se mostró satisfecha con la decisión de su hija de llevar a su nieta a ver a Youna en Estados Unidos y dejó claro que prefiere esta nueva “novela” antes que cualquier vínculo con Bryan Torres, quien fue captado en un video agrediendo a a influencer.

“Con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable, que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese”, declaró Klug, dejando en claro su respaldo absoluto al reencuentro familiar.

Melissa también contó que el viaje de Samahara y su nieta tenía como objetivo principal que Youna, en delicado estado de salud, pudiera ver a su hija y mantener el lazo familiar, a pesar de los altibajos del pasado.

Melissa Klug reacciona con humor al ser llamada “suegra” por Youna durante un live familiar, mostrando apoyo y cercanía.

Redes sociales estallan ante la “novela” de Samahara y Youna

Las imágenes del reencuentro han generado una avalancha de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios se ilusionan con una posible reconciliación.

Los videos de bailes, bromas y coqueteos han hecho que los seguidores pidan que “vuelvan a estar juntos”, convirtiendo la historia en tendencia.

La cercanía y el cariño mostrado en público contrastan con los momentos de conflicto y distanciamiento que marcaron etapas anteriores de su relación, lo que alimenta las esperanzas de una “segunda oportunidad”.

El bienestar de la familia, la prioridad para Melissa Klug

Melissa Klug enfatizó que su principal deseo es la felicidad y estabilidad emocional de Samahara, lo que repercutirá directamente en el bienestar de sus nietos. “Quiero que mi hija sea feliz y mientras ella esté bien mentalmente, mis nietos estarán bien, también porque ellos la necesitan bien para que los pueda cuidar”, señaló la empresaria.

Klug también confirmó que el nieto menor, que recientemente estuvo internado, ya recibió el alta médica y se encuentra en casa, lo que da tranquilidad a toda la familia.

Youna compartió que Samahara Lobatón viajará a verlo a Estados Unidos, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación entre la pareja.