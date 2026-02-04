Melissa Klug revela el dolor que enfrenta por Samahara Lobatón y su cercanía con Bryan Torres: “Mi hija sigue en negación”

Melissa Klug revela lo mucho que sufre por situación que enfrenta su hija ASamahara Lobatón.

Melissa Klug cumplió 42 años y, aunque recibió el cariño de su familia, la alegría no fue plena. La empresaria chalaca atraviesa una etapa difícil marcada por la preocupación y el sufrimiento por su hija Samahara Lobatón, quien mantiene una relación cercana con Bryan Torres pese a las denuncias de agresión.

En una entrevista concedida a Trome, Klug habló abiertamente sobre el dolor que siente como madre y la incertidumbre que vive ante la situación de su hija. El vínculo entre madre e hija se ha tensionado desde que Klug hizo pública la denuncia sobre la violencia sufrida por Samahara.

Aunque la joven visitó a su madre en el día de su cumpleaños junto con sus nietos, la empresaria confesó que el motivo de su sufrimiento sigue latente. “Ha venido con mis nietos”, relató, dejando entrever que el encuentro fue breve y marcado por sentimientos encontrados.

Melissa Klug celebra su cumpleaños junto a Samahara Lobatón tras semanas de rumores. Infobae Perú / Captura: IG.

Durante la entrevista, Melissa expresó el dilema que enfrenta cada día: la necesidad de proteger a su hija y la impotencia frente a la decisión de Samahara de continuar su relación con Bryan Torres. “Mi hija sigue en negación, qué puedo hacer”, confesó Klug con resignación.

La empresaria aseguró que mantiene la esperanza de que Samahara reaccione y tome distancia de su agresor, y confía en que lo hará por el bienestar de sus propios hijos. “Yo sé que será así, tengo la fe intacta, ella por sus hijos lo hará”, afirmó.

Samahara Lobatón asegura que tiene buena relación con Melissa pese a denuncia a Bryan Torres: “Ella tiene su posición”

El sufrimiento de Melissa Klug se evidencia en cada respuesta. La celebración de su cumpleaños se vio opacada por la preocupación constante y por la sensación de no poder proteger a su hija como quisiera. “Cumplo 42 años honrando a la niña que fui y celebrando a la mujer fuerte que soy hoy, gracias a todo lo que he vivido y superado”, expresó, haciendo referencia a las pruebas personales y familiares que ha enfrentado. La empresaria reiteró que su prioridad es la seguridad y el bienestar de Samahara, y que el amor de madre la impulsa a no rendirse.

Opina sobre Samahara Lobatón y sus recientes declaraciones

Klug también se refirió al reciente comportamiento público de Samahara, quien se presentó en el programa de María Pía Copello y desmintió estar siendo manipulada por Bryan Torres. Pese a las declaraciones de su hija, Melissa reconoció que la situación la llena de tristeza y preocupación. “Ella dice que sus hijos están bien, que no hay problema con Bryan, pero si hasta lo seguía a sus conciertos”, lamentó.

Melissa Klug rechaza las declaraciones de Samahara Lobatón sobre Bryan Torres: “No sé para qué habló, peor se hundió”

La empresaria remarcó el papel del amor materno en situaciones adversas. “El corazón de una madre perdona, cuida, protege y sobre todo ama”, sentenció, reflejando la mezcla de dolor, esperanza y paciencia que caracteriza su rol como madre en estos momentos.

“No entiendo para qué habló… si peor se hundió“, acotó Melissa Klug sobre la visita de su hija en el programa de María Pía Copello, donde no quiso hablar de la agresión del padre de sus dos últimos hijos. Al se consultada por si lo denunciará, la joven esquivó la pregunta diciendo que su madre ya lo hizo.

Asimismo, resaltó que no estaba siendo manipulada por Bryan Torres, resaltando que está recibiendo atuda psicólogica.

Con fe de que todo cambie

Aunque Melissa Klug agradeció a Dios por un año más de vida y por las pequeñas alegrías, como la visita de sus nietos, el sufrimiento por la situación de Samahara sigue presente.

En la entrevista, la empresaria también manifestó su deseo de ver a su hija tomar decisiones que la alejen del círculo de violencia. Klug sostuvo que la fe y la fortaleza que ha cultivado a lo largo de los años la ayudan a sobrellevar esta etapa.

Melissa Klug preocupada por Samahara Lobatón. (Instagram)