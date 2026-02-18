Youna revela que Samahara Lobatón viajará a verlo a EE.UU y no descarta reconciliación: “Nunca digo nunca”

El barbero sorprendió al hablar muy bien de la madre de su hija y aseguró que la relación ha cambiado bastante desde que se separaron | TikTok / Joss

Durante una reciente aparición en el programa de Magaly Medina, Youna dejó entrever un posible acercamiento con Samahara Lobatón. El barbero, visiblemente nervioso, respondió a las preguntas de la periodista sobre el vínculo que mantiene con la madre de su hija, en medio de rumores que apuntan a un posible coqueteo entre ambos.

El joven recordó el último viaje de Samahara a territorio estadounidense, ocasión en la que llevó a su hija Xianna a reencontrarse con su padre. Según relató en el programa de espectáculos, “cuando Samahara vino aquí, fue la primera vez que nos íbamos a encontrar después de tiempo y convivir un par de días juntos. Yo estaba un poco asustado por la reacción de ella, pero siempre estuvo en disposición que solo somos padres de Xianna. Nunca confundimos eso, nos llevamos bien”.

Durante la entrevista, Youna no ocultó su entusiasmo al confirmar que la hija de Melissa Klug regresará a Estados Unidos en las próximas semanas, lo que permitirá un nuevo reencuentro familiar. “Sí va a venir a Estados Unidos, va a traer a Xianna”, afirmó el barbero.

Youna también aprovechó el espacio televisivo para referirse al cambio en la dinámica con la madre de su hija.

Youna sonríe durante una entrevista en "Magaly TV La Firme", donde reveló que Samahara Lobatón viajará a Estados Unidos para visitarlo y no descarta una posible reconciliación. (ATV / Magaly TV La Firme)

“La relación con ella está muy bien desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos decidido exponerlo ahora debido a que yo estaba haciendo una rifa porque le pedí apoyo. Conforme hicimos ‘lives’, ya comenzaron las bromas y salió esto de la novela turca”, expresó.

La decisión de mostrar públicamente una relación más distendida llegó después de que ambos colaboraran en transmisiones en TikTok. Según el propio Youna, el tono de las interacciones se ha tornado más ligero, lo que ha derivado en bromas y comentarios sugerentes que han captado la atención de sus seguidores y de la prensa de espectáculos.

Youna no descarta reconciliarse con Samahara Lobatón

Durante el desarrollo de la entrevista, la periodista Magaly Medina sugirió que el intercambio de bromas podría ser el preludio de una reconciliación. En ese contexto, Youna admitió que mantiene un afecto especial hacia la madre de su hija y no descartó la posibilidad de retomar la relación en algún momento.

“Entre broma y broma la verdad se asoma dices. Vendrá acá, vamos a compartir, ambos tenemos puntos de vista diferentes. Samahara es una persona muy cerrada, muy impulsiva y ese tipo de cosa hace que choquemos mucho. No creo que podría pasar algo más entre nosotros, pero yo nunca puedo decir nunca. Por el momento estamos bien, de esta manera. Nos reímos muchísimo”, confesó el barbero.

Youna compartió que Samahara Lobatón viajará a verlo a Estados Unidos, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación entre la pareja.

El vínculo entre Youna y Samahara Lobatón ha atravesado diferentes etapas desde su separación, y la madurez con la que ambos gestionan la coparentalidad parece haber influido positivamente en su trato cotidiano. El barbero remarcó que la convivencia durante el último viaje a Estados Unidos se caracterizó por el respeto mutuo, priorizando el bienestar de su hija Xianna.

La exposición de la relación a través de directos en redes sociales ha puesto nuevamente en el centro de atención el futuro de ambos. Mientras tanto, el entorno mediático y los seguidores de la expareja permanecen atentos a las señales que puedan surgir durante el próximo reencuentro en territorio estadounidense.

El interés generado por este acercamiento se alimenta de las declaraciones abiertas de Youna, quien, sin cerrar la puerta a una reconciliación, opta por mantener expectativas moderadas y una postura de respeto hacia la madre de su hija.