Milo J, su concierto gratuito en el MALI y la emoción que sintió al saber que hizo sold out en el Estadio Nacional: “No lo voy a olvidar”

Milo J celebró con sus seguidores peruanos en el MALI y agradeció el apoyo tras el sold out en el Estadio Nacional. José Pastor / La Música

La llegada de Milo J a Perú marcó un hito para la música urbana y para el propio artista argentino. El joven cantante protagonizó un concierto gratuito en el Museo de Arte de Lima (MALI), donde más de mil personas se reunieron para presenciar un encuentro que trascendió lo musical y se transformó en una muestra de gratitud y cercanía con sus seguidores. El evento, organizado como antesala a su esperado show en el Estadio Nacional, se convirtió en una celebración colectiva y en un espacio de confesiones donde el intérprete compartió su emoción por haber agotado entradas en el recinto deportivo más importante del país.

En un evento donde también estuvo Infobae, la fiebre por Milo J se reflejó desde el primer momento en la masiva presencia de fanáticos en el patio central del MALI. El artista, cuyo nombre real es Camilo Joaquín Villarruel, llegó acompañado de su equipo y de un mate, símbolo de sus raíces argentinas. Desde el inicio, la conexión con el público fue evidente. “¿Cómo estamos, Lima? Perú es clave”, expresó frente a los asistentes, dejando en claro el papel que el país desempeña en su carrera.

Durante el encuentro, Milo J agradeció el apoyo de sus seguidores y destacó que llenar el Estadio Nacional es un sueño cumplido.. Infobae Perú: Tomás Ezerskii

Durante la jornada, Milo J respondió preguntas de sus seguidores sobre sus procesos creativos, sus influencias y sus planes futuros. El intercambio fue distendido y permitió que los asistentes conocieran detalles de su vida fuera del escenario. Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando un fan le entregó un cajón peruano, instrumento tradicional que el cantante aceptó con curiosidad y respeto. “Antes de incluir algún instrumento peruano en mi próximo álbum, quiero aprender e investigar más sobre ellos”, manifestó.

Milo J invitó a todos a su concierto en el Estadio Nacional y aseguró que Perú ocupa un lugar clave en su carrera.. Infobae Perú: Tomás Ezerskii

Agradecido por haber logrado sold out

La emoción del artista alcanzó su punto máximo al referirse a su próximo concierto en el Estadio Nacional de Lima, previsto para este 17 de abril. Milo J compartió cómo vivió la noticia de haber agotado las entradas en tiempo récord.

“Sacamos las entradas, me fui a dormir, me desperté y me dijeron: ‘Agotaste’, me dijeron”, relató ante la ovación del público. El cantante no ocultó su agradecimiento y, visiblemente conmovido, declaró: “Realmente los amo, chicos. Amo, amo Perú, amo, amo todo lo que está pasando en este hermoso país, así que estoy completamente agradecido con todos ustedes. Ustedes saben que no me voy a olvidar nunca de mañana, ¿no? Nunca en mi vida me voy a olvidar el día de mañana (17 de abril)”.

El propio Milo J resaltó que el show en el Estadio Nacional representa el primer “sold out” en un estadio fuera de su país de origen. Para el artista, este logro tiene una carga simbólica y emocional particular. “No va a ser un día más, ustedes son conscientes de eso, ¿no?”, enfatizó. La repercusión en redes sociales fue inmediata, con usuarios celebrando el gesto del músico y reconociendo el entusiasmo de su comunidad de seguidores en Perú.

El público vibró con las interpretaciones en vivo de “Solifican12”, “Gil” y “Luciérnagas” en el patio del MALI.. Infobae Perú: Tomás Ezerskii

Conexión con la cultura peruana e íntimo concierto

El encuentro en el MALI también permitió a Milo J acercarse a la cultura local a través de la música. El artista expresó su deseo de experimentar con nuevos sonidos y colaboraciones, mencionando a A. Chal como uno de los músicos peruanos con los que le gustaría trabajar en el futuro. “Perú es fundamental”, afirmó, reafirmando el lugar que Lima ocupa en su desarrollo artístico.

Durante el evento, Milo J interpretó en vivo tres canciones de su repertorio: “Solifican12”, “Gil” y “Luciérnagas”. La cercanía con el público y la atmósfera íntima contrastaron con la magnitud del concierto previsto en el estadio, donde se espera la asistencia de miles de fanáticos.

Además de su faceta musical, el artista compartió detalles personales, como el significado que tienen para él temas de su último álbum “La vida es más corta”. “Luciérnagas es la más especial para mí”, confesó, mientras que sobre “Milagrosa” aseguró que le “salvó la vida”, marcando un antes y un después en su camino personal y profesional.

El cantante argentino invitó a todos los asistentes a su esperado concierto en el Estadio Nacional. Infobae Perú: Tomás Ezerskii.

La interacción con los fans incluyó preguntas sobre su método de composición y sus aspiraciones a largo plazo. Milo J reiteró su intención de conocer más sobre la música peruana y de incorporar elementos autóctonos en sus próximos proyectos. El evento reflejó el impacto que el intérprete ha logrado en Perú y la reciprocidad del público local.

La expectativa por el show en el Estadio Nacional se mantuvo como hilo conductor de la jornada. Para Milo J, el apoyo recibido en Perú representa un logro y una motivación para seguir explorando nuevas fronteras en la música urbana. “Amo el Perú y amo todo lo que está pasando en este país”, reiteró, consolidando una relación estrecha con sus seguidores y con la escena musical local.

El paso de Milo J por Lima no solo dejó un concierto gratuito en el MALI, sino también un testimonio de agradecimiento y promesas de nuevas experiencias compartidas entre el artista y su público peruano.

Milo J compartió una tarde inolvidable con más de mil fans en el Museo de Arte de Lima, reafirmando el vínculo especial con Perú. Infobae Perú: Tomás Ezerskii