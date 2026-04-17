Periodista argentino fue contundente sobre jugada que marcó triunfo de Palmeiras ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026: “Polémico penal”

El contundente análisis de Pablo Giralt sobre jugada que marcó triunfo a Palmeiras ante Sporting Cristal

La derrota de Sporting Cristal frente a Palmeiras por 2-1 en la Copa Libertadores 2026 generó un intenso debate tras una jugada clave sancionada en los minutos finales. El penal cobrado a favor del equipo brasileño marcó el desenlace del partido y provocó airadas críticas durante la transmisión de ESPN.

La controversia se encendió cuando el árbitro chileno Piero Maza recibió el llamado del VAR para revisar una acción en el área. En las imágenes, se observó cómo Arthur Gabriel cayó tras un contacto leve por detrás de Joao Cuenca, lo que llevó al juez a consultar el monitor y finalmente sancionar la pena máxima.

El controversia escaló a nivel internacional, y varios periodistas criticaron el accionar del referí. Pablo Giralt analizó la jugada y la calificó como cuestionable enfatizando que el cuadro brasileño terminó beneficiado.

“El polémico penal que le cobraron a Palmeiras , para que le gane 2-1 a Sporting Cristal a diez minutos del final...”, publicó el reconocido periodista argentino en sus redes sociales.

La publicación de Pablo Giralt sobre polémica penal en Sporting Cristal vs Palmeiras

La reacción de Bambino Pons tras penal a favor de Palmeiras

El desenlace del partido entre Sporting Cristal y Palmeiras se vio envuelto en controversia tras la sanción del penal, y la reacción en la transmisión no tardó en llegar. El narrador ‘Bambino’ Pons expresó su desacuerdo antes de la decisión final con una frase tajante: “Si cobra penal, me voy”. La cabina analizó repetidas veces las imágenes, concluyendo que no existía motivo suficiente para la sanción máxima.

Durante la revisión, Juan Manuel Herbella profundizó en su análisis al señalar: “Se tira a propósito, está buscando el contacto. Es un piletazo. Se queda parado, tira los pies para atrás”, sugiriendo que el delantero brasileño exageró la caída.

Confirmado el penal, la postura crítica de Bambino Pons se intensificó: “Se equivocó Piero Maza, la verdad lo perjudicó claramente al Sporting Cristal, sea gol o no sea gol. Se dejó llevar por la gente, el VAR también. ¿Dónde está el penal? Díganme. Hay contacto, hay interpretaciones e interpretaciones, se sabía que se iba a tirar”.

El propio narrador subrayó que su análisis no respondía a simpatías personales: “Han perjudicado claramente a Cristal, acá no somos hinchas de nadie, no tiene nada que ver. Palmeiras es uno de los mejores equipos del continente, no hay ninguna duda, pero no precisa esta ayuda. Sea gol o no, independiente de cómo termine el partido, te tira abajo una ilusión”.

El 'Bambino' Pons cuestionó la decisión del árbitro tras revisión del VAR que perjudicó a Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026. (Video: ESPN)

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026?

La última derrota ante Palmeiras ha colocado a Sporting Cristal en una situación límite dentro del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El siguiente desafío será recibir a Junior de Barranquilla en el Estadio Nacional de Lima, un duelo fijado para el martes 28 de abril a las 21:00 horas (Perú), cuya importancia puede definir el rumbo del equipo en la competencia continental.

La obligación es clara: una victoria resulta imprescindible para los rimenses si desean mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Un nuevo tropiezo podría comprometer seriamente sus aspiraciones y dejar su clasificación en manos de otros resultados.

Para los aficionados, la cobertura será amplia y en tiempo real. ESPN transmitirá el encuentro para toda Latinoamérica, asegurando que quienes sigan a Sporting Cristal puedan ver el partido sin barreras geográficas. Además, la plataforma de streaming Disney Plus ofrecerá la opción para quienes prefieran disfrutar del encuentro desde dispositivos digitales, siempre que cuenten con suscripción activa.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group F - Palmeiras v Sporting Cristal - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - April 16, 2026 Palmeiras' Flaco Lopez scores their second goal from the penalty spot REUTERS/Jorge Silva