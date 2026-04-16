Milo J en Lima: accesos, horario, setlist y todo lo que debes saber para su show en el Estadio Nacional

El joven artista argentino Milo J se presenta en Lima para su esperado concierto en el Estadio Nacional, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Por primera vez, el fenómeno argentino Milo J se presentará en un escenario peruano, concretamente en el Estadio Nacional de Lima, el próximo viernes 17 de abril. La llegada del artista ha generado una marcada expectativa entre sus seguidores locales, quienes llevan semanas compartiendo mensajes y muestras de apoyo en redes sociales. El joven músico, conocido por canciones como “Rara vez” y “No soy eterno”, ha logrado consolidar una base de fans en todo el continente con su estilo y letras directas.

Milo J —nombre artístico de Camilo Joaquín Villarruel— nació en Morón, Buenos Aires, y a los 17 años alcanzó notoriedad en la escena urbana argentina. Su ascenso ha sido respaldado por colaboraciones con artistas destacados y una presencia constante en las principales plataformas digitales. El concierto en Lima marca un hito en su carrera, ya que se trata de su debut en territorio peruano y, según ha trascendido en medios locales, el evento ha despertado un entusiasmo palpable tanto en el público juvenil como entre los seguidores de la música urbana.

Accesos para el concierto de Milo J en Lima

El acceso al Estadio Nacional estará organizado por zonas y puertas específicas. Para la zona de Campo, la entrada se realizará únicamente por las puertas 9, 18, 27 y 34, dispuestas en los laterales centrales del estadio, con acceso directo al área frente al escenario. Los asistentes con entradas para Tribuna Norte deberán utilizar las puertas 0, 12, 14 o 16, ubicadas en la parte superior del recinto, sobre la Av. Bauzate y Meza y la Vía Expresa.

El mapa muestra el Estadio Nacional con las ubicaciones de los accesos y las diferentes zonas para el esperado concierto agotado de Milo J en Lima el 17 de abril.

En el caso de los sectores de Oriente (Baja, Intermedia y Alta), los ingresos habilitados son las puertas 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, situadas en el lateral izquierdo del estadio, mirando hacia el escenario. Para Occidente (Baja, Intermedia, Alta y Palcos), las puertas asignadas son la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 34, ubicadas en el lateral derecho sobre Jr. Saco Oliveros y Jr. Manuel Corpancho. Quienes cuenten con entradas a Palcos deberán ingresar únicamente por las puertas 3, 4, 5 y 6, dentro de la zona de Occidente. El personal de seguridad verificará las entradas en cada acceso.

Se recomienda a los asistentes revisar el número de puerta en su boleto antes de llegar, portar la entrada de forma visible y seguir las indicaciones del personal del evento. El acceso solo será permitido por la puerta asignada a la zona correspondiente, sin excepción.

Horarios para el concierto de Milo J

La organización ha confirmado que las puertas del Estadio Nacional abrirán a partir de las 4:00 p.m., lo que permitirá un ingreso escalonado y ordenado. El concierto está programado para iniciar a las 9:00 p.m. y, en esta ocasión, Milo J subirá directamente al escenario ya que no habrá artista telonero ni show previo. La producción ha solicitado a los asistentes llegar con tiempo suficiente para evitar contratiempos y facilitar el control de seguridad en los accesos.

Este cartel oficial detalla los horarios del concierto de Milo J en el Estadio Nacional de Lima el 17 de abril, anunciando que todas las entradas están agotadas.

La ausencia de telonero ha sido destacada por los organizadores como una decisión orientada a centrar la atención en el repertorio del propio artista.

¿Aún hay entradas para Milo J?

Aunque el evento fue anunciado como sold out, existe la posibilidad de encontrar algunas entradas disponibles a través de la plataforma Teleticket. Según la información más reciente, todavía quedan habilitadas algunas localidades para la zona Campo, que se mantiene como la única opción accesible para quienes deseen asistir.

Los organizadores han advertido que la disponibilidad puede variar en las próximas horas, por lo que sugieren consultar la web oficial de Teleticket para verificar el estado de las ventas.

Se muestra el mapa de distribución del Estadio Nacional para el concierto de Milo J en Lima, detallando las zonas disponibles y los precios de las entradas para el evento.

Setlist de Milo J

El concierto de Milo J espera una repercusión grande entre sus fans. El concierto está preparado para hacer vibrar a sus seguidores. Hasta el momento se ha filtrado que el artista cantaría 36 canciones. Aquí la lista.

Se revela el setlist completo de 35 canciones de Milo J para su concierto en el Estadio Nacional de Lima, detallando el repertorio que interpretará.

Milo J visitó mural en Lima pintado por sus fans

El arribo de Milo J a Lima no pasó desapercibido para sus seguidores. Apenas llegó, el músico decidió visitar un mural realizado por fans locales, ubicado en una zona céntrica de la ciudad. La imagen del artista frente a la pintura, acompañado de admiradores, circuló rápidamente en las plataformas digitales y generó una oleada de comentarios y muestras de afecto.

“Gracias por este sueño cumplido, los amo”, publicó el propio Milo J en sus historias de Instagram, reflejando la emoción por el recibimiento en Perú. Para muchos asistentes, este gesto anticipa la cercanía y la intensidad que se vivirá en el Estadio Nacional durante el show.

El cantante argentino Milo J arribó a Lima, Perú, para su esperado concierto en el Estadio Nacional. El artista compartió en sus redes su visita a un mural creado por sus seguidores y se tomó fotos con ellos.

La visita al mural se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la previa del concierto, reforzando el vínculo entre el artista argentino y sus fans peruanos. Todo apunta a que la primera presentación de Milo J en Lima dejará una huella especial tanto para el público como para el propio músico.