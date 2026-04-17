Senamhi pronostica que lluvias de moderadas a fuertes se extenderán hasta el domingo en estas regiones del país

Para el sábado 18 de abril, se pronostican acumulados de lluvia de 50 mm/día en la selva norte, 65 mm/día en la selva central y 60 mm/día en la selva sur - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advierte que hasta el domingo 19 de abril persistirán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva peruana, mientras que en la sierra se prevé un incremento significativo de la temperatura diurna.

El organismo detalla que, durante este periodo, las precipitaciones pluviales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarían aproximadamente 45 km/h en la región amazónica.

Para el sábado 18 de abril, Senamhi pronostica acumulados de lluvia cercanos a 50 mm/día en la selva norte, alrededor de 65 mm/día en la zona central y hasta 60 mm/día en la selva sur. Este escenario afectaría a los departamentos de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, según la proyección oficial.

La acumulación de agua en caminos y carreteras podría dificultar el transporte y el acceso a servicios básicos en comunidades aisladas - Créditos: Andina.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación se mantengan despejadas y correctamente señalizadas, facilitando así el desplazamiento de la población hacia zonas seguras ante cualquier emergencia.

También recomienda confirmar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías dentro de las jurisdicciones potencialmente afectadas, para asegurar una respuesta rápida si se presenta un evento adverso.

Frente a la alerta emitida, Indeci aconseja a la ciudadanía proteger y reforzar los techos de sus viviendas para prevenir daños ante lluvias intensas. Además, sugiere implementar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, coordinados junto a las autoridades locales, y preparar un Plan Familiar de Emergencias para actuar de manera ordenada ante posibles contingencias.

Las lluvias intensas pueden ocasionar interrupciones en el suministro eléctrico y de agua potable en localidades vulnerables - Créditos: Andina.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo permanente en los departamentos identificados con mayor riesgo, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, para evaluar los efectos de este fenómeno meteorológico y gestionar acciones preventivas o de respuesta según sea necesario.

En paralelo, Senamhi informa que en la sierra peruana se prevén temperaturas máximas elevadas para el viernes 17 de abril: entre 20 °C y 33 °C en la sierra norte, de 18 °C a 30 °C en la zona central y de 18 °C a 29 °C en la sierra sur. Este incremento térmico se verá acompañado de escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento considerable en los niveles de radiación ultravioleta (UV).

El organismo meteorológico señala, además, la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 45 km/h y un aumento de la nubosidad, con la probabilidad de precipitaciones aisladas, especialmente durante la tarde. Estas condiciones podrían generar riesgos adicionales en zonas vulnerables.

Funciones del Senamhi

Monitorear y analizar las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas en todo el país.

Emitir pronósticos y alertas sobre el clima, precipitaciones, temperaturas, vientos y fenómenos extremos.

Brindar información técnica y asesoría a autoridades, instituciones y ciudadanos para la toma de decisiones ante riesgos naturales.

Realizar estudios sobre recursos hídricos y variabilidad climática para distintas actividades económicas y sociales.

Desarrollar e implementar sistemas de alerta temprana para prevenir daños a la población y la infraestructura.

Capacitar y difundir información sobre educación ambiental y adaptación al cambio climático.

Coordinar acciones con entidades nacionales y regionales para la gestión integral del riesgo de desastres.