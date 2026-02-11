La curiosa reacción de Rosángela Espinoza tras el beso entre Patricio Parodi y Flavia López en ‘Esto es Guerra’

La reciente emisión de Esto es Guerra volvió a colocar a Rosángela Espinoza en el foco de atención luego de la inesperada escena protagonizada por Patricio Parodi y Flavia López.

El beso entre los competidores no solo captó la mirada de sus compañeros y del público, sino que también sirvió para alimentar especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ambos, especialmente tras la reacción de la popular influencer.

Un beso en pantalla que desata comentarios y suspicacias

La escena protagonizada por Patricio Parodi y Flavia López en pleno reto televisivo no pasó inadvertida y provocó reacciones inmediatas dentro y fuera del set. (América TV / Esto es Guerra)

Durante una dinámica de actuación inspirada en la novela Rubí, Patricio Parodi y Flavia López debieron recrear una escena romántica ante las cámaras como parte de un reto por equipos. La interacción, cargada de miradas cómplices y gestos de cercanía, culminó en un beso que encendió los comentarios entre sus seguidores y dentro del propio set.

La presencia de Rosángela Espinoza, quien en anteriores temporadas fue vinculada sentimentalmente con Parodi, dotó al episodio de un matiz adicional y aumentó la expectativa por su reacción.

Consultada en un programa de espectáculos sobre el episodio, Espinoza optó por responder con humor, minimizando cualquier sentimiento de incomodidad, aunque no dejó de emitir una observación crítica: “Ha sido como una estaca en mi corazón”, soltó entre risas, para luego añadir que esperaba una actuación más apasionada. “Faltó intensidad en el beso, fue demasiado dulce. Yo esperaba algo diferente”, expresó, provocando carcajadas entre los presentes y sumando picardía a la polémica.

Pero la influencer fue más allá y deslizó dudas sobre la espontaneidad de la escena: “No sé si realmente fue actuado. Me parece que hay química y no sería extraño que esto ya haya ocurrido antes”, sugirió para América Espectáculos, incrementando las especulaciones sobre un posible romance.

Los protagonistas aclaran su relación y enfrentan rumores

Tras la repercusión del beso, Flavia López y Patricio Parodi decidieron pronunciarse en vivo para explicar el contexto de la escena y frenar especulaciones. (América TV / Esto es Guerra)

La repercusión del beso llevó tanto a Flavia López como a Patricio Parodi a pronunciarse durante la emisión del reality. Flavia, quien ostenta el título de Miss Grand International 2025, explicó que la escena formó parte de la competencia y que entre ambos solo existe una amistad. “Todo fue por el equipo. Somos amigos, no es más que eso”, afirmó ante las cámaras, intentando disipar los rumores de un vínculo sentimental.

Por su parte, Parodi reconoció que el reto le generó nerviosismo y contó que, previo a la grabación, ambos discutieron la posibilidad de omitir el beso, pero finalmente decidieron seguir las indicaciones del juego. “Me puse nervioso, sobre todo porque la gente no cree. Al principio pensamos cambiar la escena, pero finalmente lo hicimos como estaba planeado”, relató.

Pese a las aclaraciones, la interpretación del momento como un simple acto de ficción no logró aplacar las versiones que circulan en redes sociales. El trasfondo de la relación entre los dos participantes volvió a ser motivo de debate, sobre todo tras la difusión de imágenes en las que se les observa compartiendo situaciones fuera del set.

El ampay indiscreto

Imágenes difundidas fuera del programa mostraron a Parodi y López compartiendo momentos de cercanía, reforzando las dudas sobre la verdadera naturaleza de su vínculo. (ATV / Magaly TV La Firme)

La controversia no se limitó al beso en televisión. Recientes imágenes difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’ mostraron a Flavia López y Patricio Parodi disfrutando juntos de un concierto en Punta Negra, acompañados por conocidos del medio, lo que reforzó la idea de una relación cercana. El material audiovisual, grabado durante la madrugada posterior al evento, expuso escenas de intimidad que para muchos superan el ámbito de la amistad.

Según lo mostrado, la modelo fue captada sentada sobre las piernas del competidor, mientras él la rodeaba por la cintura. En ese contexto, ambos se besaron, lo que para los espectadores constituye una confirmación de la química que Espinoza sugirió en sus declaraciones. El contraste entre estas imágenes y las negaciones públicas previas de ambos participantes añadió un nuevo matiz a la controversia, agudizando la atención mediática sobre el posible romance.

La difusión de estos videos coincidió con la fecha en la que ambos debieron actuar juntos en el reality, lo que llevó a interpretar el beso televisivo como una extensión de lo que ocurre fuera de cámaras. La presentadora del espacio de espectáculos donde se expusieron las imágenes afirmó: “Luego de esto, sería difícil seguir negando que existe algo más que amistad”, frase que resonó en las redes y entre los seguidores del programa.