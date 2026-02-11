Patricio Parodi rompe su silencio y niega rotundamente haber besado a Flavia López. El chico reality sugiere que el programa de Magaly Medina manipula las imágenes con efectos de sonido para generar polémica. TikTok: América Espectáculos

El regreso de ‘Magaly TV, La Firme’ encendió el debate en la farándula local tras la difusión de imágenes que mostrarían a Patricio Parodi y Flavia López en una situación amorosa, lo que reavivó rumores de romance entre ambos.

Sin embargo, el chico reality salió al frente para negar cualquier beso y apuntó directamente a la producción de Magaly Medina por el uso de supuestos efectos de sonido y edición para crear una falsa impresión ante el público.

Patricio Parodi responde: “Nunca hay un beso claro”

En diálogo con ‘América Espectáculos’, Patricio Parodi fue enfático al desmentir la versión presentada en televisión: “Las últimas veces que me han estado grabando, ampayando, entre comillas, muchas veces han dicho... le ponen sus efectos de besito, dicen: ‘Ah, hay beso’. Pero la verdad es que yo te hablo como una persona que ve las imágenes. Tú puedes querer sacar las conclusiones que quieras sacar, pero nunca hay un beso”, afirmó.

El integrante de 'Esto es Guerra’ cuestionó la insistencia en mostrar acercamientos sin pruebas concluyentes:

“Si es que ellos dicen: ‘Hay beso, hay beso’, ¿por qué nunca tienen un beso claro mío? ¿Por qué no lo tienen? … La pregunta es por qué siempre sus imágenes de beso son solamente acercamientos y nunca tienen un beso claro. ¿O será de repente que no hay besos y simplemente ellos ponen sus efectos, sus juegos de sonido, de cámaras, como las personas que estamos en la televisión sabemos que existen?”, sostuvo, dejando en el aire la posibilidad de manipulación audiovisual.

Patricio Parodi niega beso con Flavia López y acusa a producción de Magaly Medina de usar efectos. América TV

Magaly Medina y las imágenes que presentó de Pato Parodi y Flavia López

El escándalo surgió tras la emisión del ampay en 'Magaly TV, La Firme’, donde se difundieron videos que muestran a Parodi y Flavia López compartiendo momentos de evidente cercanía.

Según el informe del lunes 9 de febrero, ambos asistieron al concierto de Mike Bahía en Punta Negra junto a amigos como Mario Irivarren y Onelia Molina y, posteriormente, fueron captados en un departamento en un ambiente más íntimo.

En las imágenes, se observa a Flavia sentada sobre las piernas de Parodi, quien la sostiene por la cintura. El programa sugirió que en determinado momento se produjo un beso, aunque este no es plenamente visible en los videos.

Magaly Medina, fiel a su estilo, remarcó que después de lo visto “resultaría difícil que continúen negando su vínculo”.

A pesar de negar rotundamente su relación y asegurar que eran "solo amigos", Patricio Parodi y Flavia López fueron captados en situaciones muy cariñosas. Imágenes exclusivas muestran a la pareja besándose en una casa de playa en Punta Hermosa | ATV / Magaly TV: La Firme

Flavia López también niega romance

Por su parte, Flavia López, ‘Miss Grand Internacional 2025′, también salió al frente para rechazar las versiones de romance.

La modelo fue entrevistada en Sin +Q Decir y negó tajantemente que haya existido un beso fuera de cámaras. “¿Tú viste beso?”, respondió al panel, buscando dejar sin sustento los rumores. López detalló que la noche del supuesto ampay solo compartieron una salida grupal y que tras la reunión cada uno siguió su camino.

“Yo estoy soltera, él está soltero, entonces no veo cuál sería el ampay”, enfatizó, restando importancia a las imágenes difundidas. La joven recalcó que el único beso con Parodi ocurrió durante un reto de actuación en el set de ‘Esto es guerra’, y no en la situación mostrada por el programa de espectáculos.

La exMiss Grand Internacional asegura que es amiga del chico reality y que no existe romance entre ambos | YouTube / Sin Que decir

La coincidencia de Parodi y López en el set de ‘Esto es guerra’, donde protagonizaron un beso como parte de un juego, intensificó las especulaciones y el interés del público.

Pese a la insistencia mediática, tanto Parodi como López mantienen su postura: no existe romance y lo que se vio en cámaras no es más que una edición tendenciosa de la producción.

“En las imágenes de la señora Magaly, ¿tú ves beso ahí? Yo no veo ningún beso”, reiteró López en televisión, asegurando que solo conversaron y que cualquier interpretación adicional es producto de la edición.

Flavia López expresó en pleno programa su molestia por las críticas recibidas y pidió respaldo directo a María Pía Copello ante la mirada del panel (YouTube / +QTV Network)