Fans de Luciana Fuster desmienten a Flavia López con pruebas de apoyo en el Miss Grand International: “¿Es la pinocha de las misses?”

Tras las declaraciones de Flavia López sobre la falta de apoyo de Luciana Fuster en el Miss Grand, salen a la luz videos y chats que demostrarían todo lo contrario. TikTok @riclatorrez

El universo de los certámenes de belleza en Perú vuelve a estar marcado por la controversia tras las declaraciones de Flavia López, última representante nacional en el Miss Grand International. López sorprendió al afirmar que Luciana Fuster, ganadora de la edición 2023 del Miss Grand International, no la apoyó durante la competencia.

Su versión fue refutada rápidamente por seguidores de Fuster, quienes aportaron videos y capturas —provenientes mayormente de publicaciones en redes sociales y foros de concursos de belleza— que documentan gestos de respaldo de la reina hacia la candidata peruana.

Flavia López expone su versión: “No sentí su apoyo, ni siquiera compartió mis votaciones”

Todo comenzó cuando Flavia López, en el programa digital Sin +Q Decir y, junto a Mayra Goñi, relató detalles de su paso por el Miss Grand International. Consultada sobre su vínculo con Luciana Fuster y el supuesto respaldo recibido, López fue directa: “Cuando eran las votaciones en las páginas y todo eso, yo le mandé que comparta por favor la foto, ¿no? Para las votaciones. Y no, nunca lo hizo”.

Mientras ella intentaba sumar votos en la etapa digital, fue Patricio Parodi —expareja de Fuster— quien sí se mostró dispuesto a ayudar y fomentar el apoyo. López también relató un episodio que la hizo sentir incómoda: Cuando ya estaba en Tailandia, Luciana Fuster llegó y, según narra Flavia, le dijo: “Bueno, entonces, ¿cuándo viene Patricio, Flavia? Cuéntanos”.

Flavia Laos narra el tenso momento que vivió junto a Luciana Fuster en Tailandia durante el Miss Grand, revelando que no recibió su apoyo por supuestos celos hacia Patricio Parodi Instagram Instarándula

López afirma: “Yo en shock porque estaba con la rodilla mal, estaba muy estresada con la competencia y en lo último que me iba a imaginar o pensar era en Pato. Ese comentario sí me pareció desatinado”. Aclarando que no son amigas y solo se conocen por el certamen, Flavia compartió lo que considera fue una falta de solidaridad.

“No todo lo que se ve es cierto. Apenas terminó el concurso allá en Tailandia, apenas termina la final que claro yo no clasifico, ella sube al escenario a tomarse fotos y fue como desconocidas totales. Luego al día siguiente que nos chocamos en el hotel, desconocidas totales”, remató la modelo, dejando así constancia de un distanciamiento evidente con Luciana Fuster y destacando la falta de apoyo de Miss Grand Perú.

Fans de Luciana Fuster la defienden y demuestran su apoyo a Flavia López

Tras la difusión de estas afirmaciones, las redes sociales se llenaron de reacciones. Los seguidores de Luciana Fuster salieron al frente con videos y capturas concretas tomadas de sus historias de Instagram y grupos de WhatsApp de apoyo al certamen —documentación extraída y compartida durante las semanas de competencia— donde la Miss Grand 2023 evidenció su respaldo público a Flavia.

Ric La Torre, creador de contenido, recopiló algunas de estas pruebas, como publicaciones en las que Fuster pedía colaboración para la representante nacional. Entre las conversaciones filtradas, Luciana escribió: “Hola chicos, necesito su ayuda. ¿Saben dónde puedo encontrar esto? Lo necesitamos para Flavia porque tiene algo muy importante para la competencia, lo necesita para el show”, refiriéndose a un producto médico necesario debido a la lesión de rodilla de Flavia López.

Además, los seguidores publicaron imágenes donde ambas aparecen junto a Jessica Newton, directora del certamen en Perú, así como videos de gestos de apoyo en distintas actividades oficiales. Las pruebas presentadas llevaron a Ric La Torre a cuestionar la versión de Flavia, señalando la posibilidad de que la modelo “mintió por un poco de pantalla” y bromeando con la frase “¿es la nueva pinocha de las misses?”.

Flavia López es confrontada en el set de 'Q'Bochinche' por afirmar que ella le da contenido al programa de Magaly Medina. Tras aclarar que fue una broma, la modelo no se guarda nada y cuenta la decepcionante experiencia que vivió con Luciana Fuster en el certamen internacional. YouTube Q'Bochinche

Entre los comentarios, destacaron quienes afirman que el verdadero motivo del reclamo de López sería la falta de promoción pública en las redes sociales, más que la ausencia de ayuda personal. La organización Miss Grand Perú fue mencionada constantemente en las interacciones digitales sobre el caso.

Rivalidad, redes y la polémica entre misses

Fuster, ganadora de la edición 2023 del Miss Grand International y poseedora de gran popularidad, es señalada por muchos como ejemplo de disciplina y compañerismo dentro de Miss Grand Perú. Su trayectoria y carisma la han convertido en una figura cercana para la comunidad miss, lo que explica la reacción inmediata de sus seguidores ante cualquier intento de poner en duda su imagen.

Mientras tanto, Flavia López ha recibido críticas por quienes interpretan sus declaraciones como parte de una estrategia mediática para ganar presencia después de no figurar entre las finalistas de la edición 2025. López, sin embargo, sostiene que su experiencia fue profesional y que solo buscó visibilizar lo que considera una falta de respaldo decisiva durante momentos clave.

Las menciones a posibles celos que involucran a Patricio Parodi, ex de Luciana y amigo cercano de Flavia, también alimentaron la narrativa en redes, aunque ambas partes han preferido enfocar sus declaraciones en el aspecto laboral y sus respectivos proyectos personales.

Flavia López reconoció en una entrevista que muchas veces el show y la necesidad de “dar contenido” la llevan a participar en la “chacota” y el juego mediático, aunque insistió en que su percepción sobre el trato de Luciana Fuster fue genuina.