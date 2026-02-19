Flavia López desafía a Magaly Medina en vivo: “Le estoy dando contenido para que su rating crezca”

Daniela Darcourt intentó calmar la tensión tras las declaraciones de Flavia López, que dejaron en shock a los conductores de ‘Sin Más Qué Decir’. YouTube/ Sin más que decir.

Flavia López volvió a dar que hablar. Durante la más reciente edición del pódcast ‘Sin Más Qué Decir’, espacio conducido por María Pía Copello, la modelo no dudó en lanzar un comentario directo contra Magaly Medina, generando sorpresa, risas nerviosas y un evidente desconcierto entre sus compañeros de set.

Todo se dio en medio de una dinámica en la que los conductores mostraban sus disfraces de princesas. El ambiente era distendido y festivo hasta que Flavia, ex Miss Grand, observó el atuendo de su compañero Dafonseka y soltó una frase que nadie esperaba. “Se parece a Magaly antes de las 20 operaciones”, dijo sin filtro, provocando un silencio inmediato en el estudio.

La reacción de sus compañeros fue evidente: miradas cruzadas, expresiones de sorpresa y una tensión que contrastaba con el tono lúdico que minutos antes dominaba el programa.

Flavia López se burla de Magaly Medina y la invita a usar sus clips para subir el rating. YouTube/ Sin Más que decir.

La frase no solo fue interpretada como una burla hacia la conductora de ATV, sino también como una referencia directa a los comentarios que históricamente han rodeado la imagen pública de la popular ‘Urraca’. En el universo de la farándula nacional, donde cada palabra puede convertirse en titular, el comentario de Flavia no pasó desapercibido. De hecho, el clip comenzó a compartirse con rapidez, alimentando la expectativa sobre una posible respuesta de Magaly Medina en su programa nocturno.

Lejos de retroceder, Flavia López decidió redoblar la apuesta. Este miércoles 18 de febrero, volvió a referirse al tema y lanzó un reto en vivo. Con una sonrisa que combinaba ironía y desafío, expresó: “Hoy le estoy dando contenido para que su rating crezca, fúname. Sobones todos”. La frase dejó boquiabiertos a sus compañeros y reforzó la sensación de que la modelo no estaba dispuesta a suavizar sus declaraciones.

El comentario sobre el rating no es menor en el contexto actual. En las últimas semanas, distintas figuras del espectáculo han ironizado sobre el puntaje de audiencia que viene obteniendo el programa de Magaly Medina. En ese escenario, la afirmación de Flavia se interpretó como un dardo directo, sugiriendo que su polémica podría convertirse en material para el espacio de espectáculos y, de paso, beneficiar sus cifras de sintonía.

Mientras la tensión crecía en el set, la cantante Daniela Darcourt intervino con la intención de apaciguar el ambiente. Con un tono conciliador, señaló: “Yo lo único que quiero hacer es invitar a nuestra amiga Magaly Medina a que hoy saque todos los clips, que se manifieste. Estás hablando de una persona que yo quiero personalmente”. Sus palabras buscaron equilibrar la situación, dejando claro que, más allá de la controversia, existe un vínculo personal que merece respeto.

La intervención de Daniela introdujo un matiz distinto en la conversación. Si bien el comentario de Flavia había sido frontal, la cantante recordó que detrás del personaje televisivo existe una relación humana. Ese contraste evidenció las distintas posturas dentro del mismo equipo del pódcast: por un lado, la irreverencia y el desafío; por otro, la prudencia y la diplomacia.

Sin embargo, el momento más comentado aún estaba por llegar. Cuando Dafonseka intentó deslindarse de la broma inicial, Flavia lanzó una última frase que encendió aún más el debate: “Igual te va a sacar ampay si en algún momento te lo encuentra”, dijo entre risas. La referencia al clásico segmento de “ampay”, sello distintivo del programa de Magaly Medina, fue interpretada como una aceptación tácita del poder mediático que la periodista mantiene en la farándula local.

