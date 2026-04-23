Alerta en Lima por niveles insalubres de contaminación del aire en varios distritos, advierte Senamhi

Residentes de Lima se cubren la boca y usan mascarillas ante el denso humo negro emitido por vehículos en una avenida concurrida, evidenciando la severa contaminación del aire en la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por el incremento de contaminantes atmosféricos en varios distritos de Lima Metropolitana, donde los niveles de PM2.5 sobrepasaron los parámetros considerados insalubres para grupos sensibles. El reporte, publicado en X el miércoles 22 de abril de 2026, revela una realidad preocupante en la calidad del aire de la capital, que expone a la población a riesgos sanitarios inmediatos y de largo plazo.

Alerta sanitaria por elevados niveles de PM2.5 en la capital

Las estaciones de Puente Piedra (38.3 µg/m³), San Martín de Porres (36.3 µg/m³), Campo de Marte (35.5 µg/m³), San Borja (40.4 µg/m³), Santa Anita (46.8 µg/m³) y San Juan de Lurigancho (35.7 µg/m³) reportaron concentraciones de partículas PM2.5 que no solo superan el umbral de 35.5 µg/m³ establecido como insalubre para grupos vulnerables, sino que se acercan peligrosamente al límite nacional de 50 µg/m³. Solo Pariachi (32 µg/m³) y Villa María del Triunfo (18.3 µg/m³) se ubicaron en los rangos de calidad moderada y buena, respectivamente, según la escala oficial.

La exposición a estos niveles de contaminación atmosférica representa una amenaza directa para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños, quienes pueden sufrir exacerbaciones de asma, infecciones pulmonares y otros problemas graves. El Senamhi advirtió que el fenómeno está relacionado con el reciente aumento de la humedad relativa en Lima y Callao, una condición que favorece la retención de contaminantes y dificulta su dispersión en la atmósfera.

Senamhi alerta sobre niveles elevados de PM2.5 en seis distritos de Lima Metropolitana, superando parámetros de salud para grupos sensibles y exponiendo a la población a riesgos sanitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Lima enfrenta una calidad de aire tan deficiente?

La mala calidad del aire en la capital peruana es una problemática crónica y multidimensional. Un informe del Instituto EPIC de la Universidad de Chicago calcula que los limeños pierden en promedio 4,7 años de esperanza de vida debido a la exposición prolongada a contaminantes. El transporte, con un parque automotor antiguo y de tecnologías obsoletas, es el principal responsable del deterioro atmosférico. Los vehículos de transporte público que circulan durante décadas sin renovación agravan la situación, según el investigador Luis Chirinos, del Departamento de Ingeniería de la PUCP.

La industria también tiene un peso significativo, especialmente por la falta de fiscalización y el uso de combustibles fósiles. De acuerdo con el Banco Mundial, el 79,6% de la energía consumida en Perú proviene de fuentes fósiles, tendencia que no muestra señales de revertirse a corto plazo. A esto se suman factores naturales como la aridez del terreno limeño —que facilita la suspensión de partículas— y la escasez de lluvias que impide la limpieza natural de la atmósfera. Los patrones de viento, que varían según la estación, pueden tanto dispersar como concentrar los contaminantes en distintas zonas de la ciudad.

La contaminación del aire en Lima, la tercera ciudad más afectada de América Latina, causa una pérdida promedio de 4,7 años de vida y más de 10.000 muertes anuales debido al transporte obsoleto y la industria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la salud y la vida cotidiana

La contaminación del aire en Lima no solo representa un desafío ambiental, sino que tiene consecuencias tangibles en la salud pública. Organismos internacionales y nacionales coinciden en que la exposición crónica a partículas PM2.5 está asociada a infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón. Estudios de la EPA de Estados Unidos estiman que la exposición sostenida puede incrementar hasta en 30% las consultas médicas por problemas respiratorios en zonas urbanas.

En Lima, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) reporta unos 5.000 casos anuales de bronquitis aguda en niños, mientras que la contaminación también se ha vinculado al deterioro del desarrollo cognitivo y a problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, especialmente en áreas densamente pobladas. El uso de mascarillas para actividades al aire libre se perfila como una medida recomendable, siguiendo el ejemplo de varias ciudades asiáticas.

Residentes transitan por la Avenida Brasil en Lima, Perú, cubriéndose la boca o usando mascarillas debido a la densa nube de humo negro proveniente del tráfico vehicular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigilancia, respuesta institucional y retos pendientes

Durante el primer trimestre de 2025, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emitió 248 alertas por alta contaminación del aire en distintas regiones del país, con 181 casos solo en Lima. La información proviene de una red de 35 estaciones automáticas de monitoreo que reportan en tiempo real parámetros como partículas, dióxido de azufre, ozono y condiciones climáticas. Estas alertas activan inspecciones y sanciones a las fuentes contaminantes, que incluyen desde la fabricación de ladrillos hasta procesos industriales y la quema de biomasa.

A pesar de los esfuerzos normativos y tecnológicos, persisten desafíos estructurales. El cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental y los Límites Máximos Permisibles establecidos por el Ministerio del Ambiente no es suficiente mientras no se refuercen la fiscalización, la identificación de fuentes y el conocimiento de los patrones de dispersión atmosférica.

¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad del aire?

El gobierno peruano ha adoptado recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la EPA, pero expertos como Luis Chirinos advierten que se requiere ir más allá: “Es fundamental comprender el comportamiento de los contaminantes en la atmósfera limeña para establecer estándares adecuados y planificar el desarrollo urbano”. Inspirándose en modelos de ciudades como Ciudad de México, Santiago o Bogotá, Lima podría implementar restricciones temporales al transporte privado, programas de monitoreo avanzado y estrategias para electrificar el transporte público y promover el uso de bicicletas.

El desarrollo de tecnologías limpias y una legislación ambiental dinámica, capaz de reducir progresivamente los límites máximos de contaminantes, se presentan como necesidades urgentes. La colaboración con instituciones especializadas, la transparencia en los datos públicos —disponibles en portales como el del OEFA— y la educación ambiental ciudadana son ejes clave para enfrentar este problema.

Un hombre camina por una calle residencial cubierta de niebla o humo denso, portando una mascarilla protectora para evitar la inhalación de contaminantes. Las autoridades recomiendan limitar las actividades al aire libre debido a la mala calidad del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú en el contexto regional y global

Según el informe IQAir 2024, Perú ocupa el puesto 58 a nivel mundial en calidad del aire, con un promedio anual de 17,1 µg/m³ de PM2.5. Aunque supone una ligera mejora respecto a 2023, el valor triplica el límite recomendado por la OMS. Lima es la tercera ciudad más contaminada de América Latina, precedida solo por Ciudad de México y Ciudad de Guatemala. La exposición prolongada a estos niveles se asocia a más de 10.000 muertes anuales en el país y coloca a Perú entre los cinco países más afectados de la región.

El desafío de mejorar la calidad del aire en Lima y en el resto del país exige una respuesta multisectorial sostenida, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, con acciones inmediatas y planificación a largo plazo.