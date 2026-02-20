Autoridades de Arequipa exigen declaratoria de emergencia por lluvias extremas que podrían continuar en los próximos días

Las intensas lluvias registradas en Arequipa provocaron el desborde de cauces, dejando estructuras y vegetación parcialmente sumergidas y grandes volúmenes de lodo y agua turbia en varios distritos de la ciudad. (Facebook / AQP Te Informa)

Las autoridades de Arequipa acordaron solicitar formalmente al Gobierno central la declaratoria de emergencia para la provincia ante las lluvias intensas que han superado la capacidad de respuesta de los gobiernos locales. El pedido requiere que la medida incluya una transferencia presupuestal urgente y recursos adicionales para mitigar la destrucción.

“Ante el impacto de las recientes precipitaciones, las principales autoridades de la región, lideradas por el alcalde provincial Ing. Víctor Hugo Rivera Chávez, acordaron solicitar formalmente al gobierno Central la declaratoria de emergencia para la provincia de Arequipa”, compartió la Municipalidad en su página de Facebook.

Trece de los veintiocho distritos de Arequipa ya estaban bajo emergencia, pero las recientes precipitaciones han causado daños en todos los sectores. Según evaluaciones preliminares, más de 2.700 personas resultaron damnificadas y al menos 1.300 viviendas quedaron afectadas, con consecuencias en Yanahuara, Cayma, Paucarpata y otros.

El último balance del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) reporta 109 incidentes relacionados con colapsos de redes de desagüe y desbordes, además de interrupciones en vías férreas y suspensión temporal de terminales de transporte terrestre. Con el objetivo de atender la emergencia, se desplegó maquinaria pesada y personal militar junto a bomberos, aunque la magnitud del desastre superó las capacidades iniciales de respuesta.

El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, solicitó la declaratoria de emergencia para la provincia debido a las intensas lluvias que dejaron más de 2.700 damnificados y 1.300 viviendas afectadas. (Foto: Municipalidad de Arequipa)

Especialistas institucionales han advertido que las lluvias persistirán durante todo el mes debido a la influencia del fenómeno El Niño. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene la alerta naranja sobre la sierra sur. Un equipo técnico del GIRD del Ministerio de Defensa se trasladará desde Lima para realizar una evaluación exhaustiva y formalizar el sustento técnico de la declaratoria de emergencia.

Daños y afectaciones causados por las lluvias en distintos distritos

El impacto de las lluvias eléctricas y granizadas modificó el paisaje urbano de Arequipa. En Yanahuara, el desborde de la torrentera Chullo destruyó unas 400 viviendas, superando cualquier escenario previo de inundación en el distrito. Los habitantes encontraron un entorno con calles cubiertas de lodo y piedras, viviendas colapsadas y servicios básicos interrumpidos.

Un habitante de Arequipa camina por una calle cubierta de lodo llevando baldes, mientras la provincia enfrenta los estragos de intensas lluvias y las autoridades solicitan la declaratoria de emergencia. (Foto: Municipalidad de Arequipa)

La emergencia tuvo lugar también en Paucarpata, Cerro Colorado, Mariano Melgar y Cayma, donde otras quebradas se activaron y provocaron daños. Solo en Paucarpata, las autoridades estiman un requerimiento de S/30 millones para reconstruir muros de contención. Los tramos de la vía férrea sufrieron destrucción por los sedimentos, lo que muestra la vulnerabilidad de la infraestructura ante eventos extremos.

El Terminal Terrestre y el Terrapuerto fueron clausurados temporalmente por inundación en sus instalaciones, dejando a decenas de pasajeros varados. Según reportes técnicos, el colapso de sistemas de drenaje y la saturación del suelo agravaron los efectos de las lluvias; numerosas viviendas en zonas de alto riesgo quedaron inhabitables. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) contabilizó 475 zonas críticas expuestas a deslizamientos, inundaciones y huaicos en quince departamentos, incluyendo Arequipa.

Despliegue y operatividad de recursos: apoyo militar, maquinaria y acciones municipales

En respuesta, el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, lideró la supervisión de trabajos de limpieza y contención. La Municipalidad de Arequipa movilizó seis retroexcavadoras, volquetes, maquinaria pesada y 500 sacos terreros para reforzar puntos críticos, en acción coordinada con otros organismos y el Ejército, que desplegó 200 efectivos en los distritos más golpeados: Yanahuara, Cayma, Yura, Uchumayo y Zamacola, apoyando en limpieza y recuperación de servicios.

Un bulldozer limpia el lodo de una calle en Arequipa, donde las autoridades, lideradas por el alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez, solicitaron la declaratoria de emergencia tras lluvias que afectaron a más de 2.700 personas y 1.300 viviendas. (Foto: Municipalidad de Arequipa)

El Cuerpo de Bomberos, ante la alta demanda, solicitó refuerzos de mano de obra militar para acelerar la descolmatación y atender emergencias. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional propuso instalar un Puesto de Comando Unificado para optimizar la distribución de maquinaria pesada y la coordinación interinstitucional ante nuevos eventos. Las acciones municipales incluyen además la entrega de materiales de protección y la habilitación de albergues temporales.

Impacto humano y testimonios de damnificados

Entre los escombros de Yanahuara, los relatos de los vecinos evidencian la crisis. Carlos, afectado directo, declaró: “Esto era una cancha... y ahora, miren mi casa”. La desesperación prevalece entre quienes intentan recuperar pertenencias del lodo o limpiar sin herramientas. Otro residente manifestó: “Me he quedado prácticamente en la calle, no tengo ni dónde dormir. Todo mi domicilio se lo llevó el huaico, no tengo ni ropa. Todo está enterrado”, rodeado de ruinas.

Familias enteras improvisan refugios en lo que queda de sus casas o buscan ayuda en centros comunitarios. El fallecimiento de una mujer de setenta años arrastrada por un huaico en Cayma y la muerte de un hombre de 42 años alcanzado por un rayo se suman a las pérdidas.

Un río de lodo se abre paso violentamente por las calles y se llevó a una adulta mayor y su nieta. Este video captura el momento aterrador de un desastre natural en pleno apogeo | Video: Facebook

Senamhi pronosticó que las lluvias continuarán en los próximos días, con riesgo de tormentas eléctricas y nuevos desbordes. Expertos subrayan que el problema estructural está tanto en la intensidad de las precipitaciones como en la expansión urbana sobre cauces naturales, lo que incrementa el peligro para miles de familias.