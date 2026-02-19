Perú

Magaly Medina responde con ironía a las burlas de Tilsa Lozano y Phillip Butters por su rating: “A mí no me den por muerta”

Las recientes burlas de Lozano y Butters en el programa 'Mesa Caliente' reavivaron la rivalidad mediática, pero la conductora dejó claro que sigue firme y no piensa dejarse opacar fácilmente

Frente a los comentarios que realizaron Tilsa Lozano y Phillip Butters sobre su rating, Magaly Medina saca las garras y se dirige a sus detractores. La presentadora de 'Magaly TV La Firme' asegura que hay mucha gente 'ignorante' que se cree las mentiras y les pide que no la subestimen. ATV / Magaly TV La Firme

La controversia sobre el rating de Magaly Medina renace en la televisión peruana tras las nuevas bromas y críticas lanzadas por Tilsa Lozano y Phillip Butters durante una reciente emisión de Mesa Caliente. Los conductores se burlaron abiertamente de la periodista y de su programa Magaly TV: La Firme, ironizando sobre la audiencia y la histórica competencia por la sintonía nocturna, lo que reavivó la rivalidad mediática. La ‘Urraca’ respondió de manera inmediata, remarcando que su liderazgo no está en discusión y lanzando una ironía sobre la fallida carrera política de Butters.

El rating en la mira y la guerra por la sintonía

En la última edición de Mesa Caliente, Tilsa Lozano agradeció a Phillip Butters por el “gran colchón” de rating, aludiendo a que el programa de Butters le deja una audiencia sólida, a diferencia de Magaly Medina. “Tú eres nuestro colchón talla king, king size eres. Tú no eres espuma, eres un buen colchón”, soltó Tilsa, provocando risas en el set.

La burla se extendió cuando Butters, usando un tono irónico, señaló: “Dentro de muy poco tiempo, la señora Gisela Valcárcel va a trabajar en este canal y le va a decir a Magaly: ‘La 4 puntos’”. Esta frase hacía referencia a un episodio pasado en el que Magaly Medina se quejaba de recibir “solo” 4 puntos de rating de Andrea Llosa en ATV, a lo que Lozano remató: “Eso sí dolió y no lo dije yo, fue Phillip Butters”.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, avivando la competencia entre los principales rostros de la televisión local. El trasfondo de la crítica es evidente: Magaly Medina enfrenta actualmente un descenso en las cifras de audiencia y ha manifestado en diversas ocasiones la falta de un “buen colchón” de rating, es decir, un programa previo que le proporcione una base sólida de televidentes.

La presentadora Magaly Medina responde
La presentadora Magaly Medina responde a las críticas sobre su rating con ironía.

Magaly responde: “A mí no me den por muerta, yo vengo a jalarles las patas”

Sin dejar pasar las alusiones, Magaly Medina respondió con ironía en su programa más reciente. Aunque evitó mencionar nombres, el mensaje fue directo: “A mí no me den por muerta, porque yo vengo a jalarles las patas después de muerta. Así es. Por algo soy bruja. Así que conmigo, a mí no me den por muerta antes de tiempo. Esperen todavía”.

La periodista también lanzó un dardo hacia Butters, aludiendo a su breve incursión política. “He visto a tantos aprendices de productores de televisión que jamás hicieron un éxito en la televisión abierta y vienen ahora a dar lecciones. Ay, por favor”, comentó la periodista.

“Hasta esos conductores que se quisieron dedicar a la política y que el público le dijo: ‘Vete a tu casa’. Y que ahora algún canal de buena gente los acogió y les dio un programita de favor. Así que hasta esos, todos, deberían de sentirse avergonzados. De querer haber sido presidentes y que el público te haya dicho: ‘No, papito, no, acá no es. No, de repente en Ecuador, pero aquí no’”, señaló.

Tilsa Lozano y Phillip Butters no dudaron en comentar el bajo rating de Magaly Medina. Butters lanzó una controversial predicción sobre Gisela Valcárcel y Magaly trabajando juntas, mencionando los '4 puntos'. TikTok @riclatorrez / Panamericana TV

Magaly Medina también se refirió a la recurrente conversación sobre el “colchón” de rating: “Ahora resulta que todo el mundo se ha puesto de moda lo del colchón. Ahora el colchón me ganaba”. La conductora ha defendido su espacio y su método, insistiendo en que nunca ha contado con un “buen colchón” y que siempre ha debido remontar desde cero.

Pese a la baja en las cifras de televisión abierta, subraya que su audiencia digital no deja de crecer, alcanzando “60.000 conectados en vivo” en YouTube, una cifra que, según la periodista, “muchos quisieran tener”. También respondió a los cuestionamientos de Andrea Llosa, quien exhibió cifras para refutar su versión sobre el rating heredado. Medina fue contundente: “Si ella fuera exitosa, seguiría aquí, la hubieran perseguido para que firme el contrato”.

