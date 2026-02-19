Magaly Medina califica de ‘colchón de paja’ a Andrea y muestra cifras reales: “Si ella fuera exitosa, seguiría aquí”

“Si tú eres exitoso, ningún canal te deja ir”, afirmó Magaly durante su descargo en vivo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La conductora Magaly Medina estalló en vivo y respondió con dureza a Andrea Llosa, luego de que esta última difundiera en sus redes sociales cifras que, según Medina, no reflejaban la realidad completa del desempeño de su programa.

Todo comenzó cuando Llosa publicó en sus historias de Instagram los resultados de audiencia de noviembre de 2025. En esas gráficas se mostraba que su espacio alcanzaba entre 6 y 7 puntos de rating, mientras que ‘Magaly TV: La Firme’ no lograba conservar ese nivel en determinados tramos finales. El mensaje implícito generó la reacción inmediata de Medina, quien consideró que se trataba de una presentación parcial de los datos.

Durante la emisión del miércoles 18 de febrero, Medina dedicó varios minutos a defender su desempeño y cuestionar la interpretación de su colega. Con tono irónico, lanzó una frase que marcó el inicio de su descargo: “Hay otras angurrientas de tener algo, que siempre disparan a ver si alguna les contesta. La mentira que se está diciendo una y otra vez, hay gente ignorante que se las cree. Ahora todo el mundo habla de mi rating, a mí no me den por muerta”.

Magaly Medina tilda de ‘colchón de paja’ a Andrea Llosa

La conductora explicó que las cifras compartidas por Llosa correspondían únicamente a los últimos tres minutos de emisión, lo que —según ella— distorsiona la medición real de un programa que dura una hora y veinte minutos.

“Ahora el colchón me ganaba, ¿3 minutos definen un programa de 1 hora y 20 minutos?, yo les quiero contar que en televisión no se miden por 3 minutos tu éxito, no señor, se miden por una hora. Hay que hablar con resultados, no con mentiras”, afirmó tajantemente frente a las cámaras.

Medina fue más allá y mostró en pantalla lo que calificó como los resultados finales mensuales de su espacio. “He cogido varios meses, ah, porque podría ponerles todos los días del año. Ocho punto cinco en el lugar once, ¿ya? (…) Resultado final: cuatro punto dos. O sea, ¿de qué te sirve que dejes el programa en seis puntos cuando eso haces tres minutos de la hora? Y lo demás, eso”, señaló mientras su producción exhibía gráficos comparativos.

El tono subió cuando insistió en que el éxito televisivo no se mide solo por picos momentáneos, sino por el promedio total y la permanencia de auspiciadores. “No hay que engañar, no me vengan a manipular, los programas se definen por cifras. Si ella fuera exitosa, seguiría aquí, la hubieran perseguido para que firme el contrato. Yo no soy la dueña de este canal y no defino eso. A mí háblenme con resultados generales, si tú eres exitoso ningún canal de televisión te deja ir”, sostuvo con firmeza.

“La hubieran perseguido para que firme el contrato”

En otro momento de su intervención, profundizó en la comparación de cifras: “Siete punto tres, Magaly TV, La Firme. Y baja, baja, baja… cuatro punto siete. Esta era la realidad, porque tú no es que te dejen los últimos minutos, no, es todo el programa, todo el programa. Así es, siete punto cuatro. Esos fueron diferentes meses. Ni siquiera estoy ocultando mis cifras. Ahí están”.

La periodista también abordó la narrativa del llamado “colchón”, término que en televisión se utiliza para describir la audiencia que un programa hereda del espacio anterior. “Ahora resulta que todo el mundo se ha puesto de moda lo del colchón. Claro, lo del colchón. Ahora, no, ahora el colchón me ganaba. El colchón me ganaba, ¿no? Eh, dame esos segundos que dicen que me ganaba los minutos. Dame, a ver, ahí unos minutos. Unos minutos, tres minutos”, ironizó.

Además, defendió su permanencia en el canal y explicó que la renovación de contratos responde a criterios empresariales. “Si de verdad hubiera tenido lo que dice, ¿ustedes creen que no estaría acá? (…) Los programas se definen por cifras, y no solo por cifras, se definen por auspiciadores. Si ella fuera exitosa, seguiría aquí. La hubieran perseguido para que firme el contrato. No le hubieran dicho bye-bye. No, porque yo no soy la dueña de este canal, yo no defino eso”, reiteró.

Incluso reveló detalles sobre su propia negociación contractual: “Yo estaba por irme ya en diciembre y no había firmado mi contrato. Lo he firmado el último día antes de irme, antes de tomar mi avión e irme del país. Lo firmé porque quería darle la seguridad al canal de que mi programa continuaría y porque es un compromiso que tengo con ellos”.

Medina también lanzó una frase que generó reacciones en redes: “Además, ni siquiera te han jalado de otro canal, porque cuando la gente es exitosa, la jalan de otro canal. Los canales se pelean. Pero si te vas y te sientas en la recepción de un canal, tocas la puerta y dices: ‘Hola, acá estoy. Holiii, holiii. A ver, contrátenme. ¿Hay un lugarcito por ahí?’ Eeeeso no, pues, ¿de qué nos vamos a jactar?”.

Por su parte, Llosa había expresado previamente su incomodidad ante lo que consideró burlas hacia su trabajo y el de su equipo. “Hay gente que desinforma (…) aquí se trata de trabajar en equipo. Ella no es ambiciosa, es una suerte de ‘Gollum’, ella es como un ‘Gollum’, todo para ella. Ella cree que todos tienen que trabajar para ella y así no es. No eres la dueña del canal, qué pena”, manifestó, haciendo referencia al personaje de ‘El Señor de los Anillos’.

