Perú

Hugo García enternece las redes con emotivo video de cuando descubrió que será papá: “Nunca había llorado tanto por una noticia”

El deportista e influencer peruano abre su corazón y mostró la profunda emoción que le generó saber que será padre junto a Isabella Ladera

Guardar
Este video captura la montaña rusa de emociones que vivió Hugo García al enterarse de que un bebé viene en camino. Un momento que emocionó a los seguidores del ex chico reality y de Isabella Ladera. Instagram Hugo García

La noticia del embarazo de Isabella Ladera y Hugo García sigue cautivando a miles de seguidores en Perú y Venezuela. Después de algunas semanas de rumores y la confirmación oficial con una fotografía mostrando la ecografía, la pareja decidió compartir videos de los momentos en que se enteraron de que serían padres. Este jueves, Hugo García publicó el registro de su reacción, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La reacción de Hugo García al enterarse de la noticia

En el video, Hugo García aparece junto a Isabella Ladera. Ella preparó la sorpresa usando ropa de bebé y pruebas de embarazo en una bolsa de papel. Hugo, acostumbrado a las bromas de su pareja, pensó inicialmente que era una broma más. “Al comienzo cuando me jala, no quería ir porque pensaba que me iba a hacer una broma como la de la araña”, confesó el exintegrante de Esto es Guerra.

El ambiente cambió al encontrar las pruebas de embarazo en la bolsa. “Vuelvo a buscar en la bolsa y encuentro las pruebas de embarazo. Lit me puse en blanco y solo le dije: ¿me estás jodiendo? (pero de alegría) y cuando volteo la veo llorando. Ahí realmente entendí que no era ninguna broma y VOY A SER PAPá”, escribió el modelo en la descripción del video.

La reacción de Hugo fue inmediata: se arrodilló, rompió en llanto y abrazó a Isabella Ladera, quien también lloraba. El propio Hugo reconoció: “Nunca había llorado tanto por una noticia. Es el sentimiento más mágico que uno puede sentir”. El video conmovió a miles de seguidores y generó una ola de mensajes de felicitación.

El anuncio del embarazo ha
El anuncio del embarazo ha sido celebrado con mensajes de felicitación por familiares y seguidores, incluyendo emotivas palabras de la madre de Hugo García.

Entre los comentarios, destacó el de la madre de Hugo, Fabiola Silva: “Hijo, un regalo del cielo llega. Dios bendiga su nueva misión, serán grandes padres. Ahora tendrás tu mejor versión. Te amo”.

El relato de Isabella Ladera

Días antes, Isabella Ladera compartió el video de su propio descubrimiento del embarazo. “Acabo de llegar a la casa, me acabo de hacer unas pruebas”, se le escucha decir, y entre lágrimas, describió el momento como especial, aunque confesó que lo presentía desde días atrás. “Lo esperaba, lo presentía, pero igual se sintió mágico”, escribió, relatando que fue un embarazo largamente deseado y que, tras varios intentos y pruebas negativas, finalmente la noticia llegó.

Isabella también ha sido transparente sobre cómo vive este segundo embarazo. A diferencia del primero, ha declarado que en esta ocasión los síntomas son más intensos y los cambios físicos y emocionales la han sorprendido: “Tengo más náuseas, mucho dolor de cabeza, mucho sueño, mucho cambio de humor… un poquito complicado, pero es parte del proceso”.

La pareja ha compartido con sus seguidores tanto los desafíos como las expectativas de la espera, incluyendo la elección de nombres y las dudas sobre el sexo del bebé.

El video de la reacción
El video de la reacción de Hugo García al enterarse del embarazo se vuelve viral y conmueve a millones de usuarios en Instagram.

El anuncio ante la familia y seguidores

El embarazo de Isabella Ladera y Hugo García ha sido celebrado por amigos y familiares, además de sus seguidores en redes sociales. El video del anuncio y las publicaciones en Instagram han recibido más de 2 millones de reacciones y comentarios, destacando la naturalidad de ambos.

Más allá del video del anuncio, Hugo García decidió celebrar con una experiencia poco habitual. El modelo y deportista viajó a México y, junto a un amigo, organizó un salto en paracaídas en el que sobrevoló con un cartel que decía: “Voy a ser papá”. “Lo que sentí en ese momento antes de saltar del avión, les juro que es indescriptible”, escribió Hugo García, compartiendo imágenes del salto y de la ecografía del bebé. “Ay, lo que le espera a mi bebé. Ojalá no le tenga miedo a las alturas”, bromeó en la publicación.

La madre de Hugo, Fabiola Silva, también se mostró emocionada y orgullosa ante la noticia, asegurando que la llegada de un nieto es motivo de alegría para la familia.

La influencer Isabella Ladera comparte el momento exacto en que descubre su segundo embarazo,, fruto de su relación con Hugo García, mostrando una reacción llena de sorpresa y lágrimas de felicidad. América TV / América Espectáculos

Isabella Ladera y Hugo García han manifestado en entrevistas que el embarazo fue largamente buscado y que ambos están dedicados a construir una familia sólida. “él me dijo: ‘Tanto tiempo esperando esta noticia’, y se puso a llorar un rato. Desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos”, relató Isabella sobre lo que vivieron juntos.

La pareja, que oficializó su relación hace menos de un año, ha decidido centrarse en su historia, evitando la presión del matrimonio inmediato y priorizando el compromiso diario y la crianza compartida. Por ahora, Isabella Ladera y Hugo García esperan la llegada de su bebé entre abril y mayo de 2026.

Temas Relacionados

Isabella LaderaHugo GarcíaEmbarazoperu-entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima 0-1 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘íntimas’ y las ‘santas’ se enfrentan en un duelo clave por el Grupo A de la competencia continental. Revisa los detalles y sigue las incidencias en directo

Alianza Lima 0-1 San Martín

Pedro Castillo formaliza pedido de indulto y le recuerda a José María Balcázar que prometió liberarlo: “No es un secreto de Estado”

Vacado exmandatario enfatizó que el nuevo jefe de Estado “generó la certeza de que, al alcanzar la primera magistratura, haría uso de sus facultades constitucionales para corregir lo que consideramos una injusticia”

Pedro Castillo formaliza pedido de

Lanzan nueva norma que impulsa el turismo con Destinos Turísticos Inteligentes: ¿Qué son?

La Norma Técnica Peruana NTP 799.022:2026 establece lineamientos para que ciudades del país adopten un modelo de gestión basado en innovación, sostenibilidad, tecnología y accesibilidad, con el respaldo de diversas entidades públicas y académicas

Lanzan nueva norma que impulsa

Nicola Porcella revela millonario pago por pelea en México y compra de dos departamentos: “Pagan bien, ¿qué te digo?”

El actor peruano confirmó que recibió una elevada suma por su combate ante Aldo de Nigris en Monterrey y contó que ya invierte en bienes raíces gracias a ese ingreso

Nicola Porcella revela millonario pago

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Hay buena química, en buena hora”

La conductora de ‘Más Espectáculos’ restó importancia a los rumores de romance y animó a los protagonistas a divertirse y disfrutar de la experiencia.

Jazmín Pinedo llamó a Gino
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi critica a congresistas

Fernando Rospigliosi critica a congresistas que eligieron a José Balcázar como nuevo presidente: “Fueron tan torpes”

EEUU se pronuncia tras triunfo de José María Balcázar como presidente del Perú: ¿qué dijo sobre las relaciones bilaterales?

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

Alianza para el Progreso, la bancada detrás del triunfo de José María Balcázar como presidente del Perú

Dina Boluarte deberá reembolsar los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

ENTRETENIMIENTO

Jazmín Pinedo llamó a Gino

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Hay buena química, en buena hora”

Jota Benz se pronuncia por pícaro video viral entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

Rodrigo González arremete contra José María Balcázar y cuestiona su legitimidad: “pensábamos que no podíamos estar peor”

Magaly Medina responde con ironía a las burlas de Tilsa Lozano y Phillip Butters por su rating: “A mí no me den por muerta”

Macarena Vélez responde a Janet Barboza en vivo por comentarios sobre pensión de Juan Ichazo: “No hables sin saber”

DEPORTES

Alianza Lima 0-1 San Martín

Alianza Lima 0-1 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Nolberto Solano considera que el ciclo de Christian Cueva con la selección peruana acabó: “Por algo juega en Juan Pablo II”

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Tifanny Abreu llegó a Lima pese a su exclusión del Sudamericano de Clubes: Antonio Rizola e hinchas la recibieron con calidez