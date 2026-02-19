Hugo García enternece las redes con emotivo video de cuando descubrió que será papá: “Nunca había llorado tanto por una noticia”

Este video captura la montaña rusa de emociones que vivió Hugo García al enterarse de que un bebé viene en camino. Un momento que emocionó a los seguidores del ex chico reality y de Isabella Ladera. Instagram Hugo García

La noticia del embarazo de Isabella Ladera y Hugo García sigue cautivando a miles de seguidores en Perú y Venezuela. Después de algunas semanas de rumores y la confirmación oficial con una fotografía mostrando la ecografía, la pareja decidió compartir videos de los momentos en que se enteraron de que serían padres. Este jueves, Hugo García publicó el registro de su reacción, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La reacción de Hugo García al enterarse de la noticia

En el video, Hugo García aparece junto a Isabella Ladera. Ella preparó la sorpresa usando ropa de bebé y pruebas de embarazo en una bolsa de papel. Hugo, acostumbrado a las bromas de su pareja, pensó inicialmente que era una broma más. “Al comienzo cuando me jala, no quería ir porque pensaba que me iba a hacer una broma como la de la araña”, confesó el exintegrante de Esto es Guerra.

El ambiente cambió al encontrar las pruebas de embarazo en la bolsa. “Vuelvo a buscar en la bolsa y encuentro las pruebas de embarazo. Lit me puse en blanco y solo le dije: ¿me estás jodiendo? (pero de alegría) y cuando volteo la veo llorando. Ahí realmente entendí que no era ninguna broma y VOY A SER PAPá”, escribió el modelo en la descripción del video.

La reacción de Hugo fue inmediata: se arrodilló, rompió en llanto y abrazó a Isabella Ladera, quien también lloraba. El propio Hugo reconoció: “Nunca había llorado tanto por una noticia. Es el sentimiento más mágico que uno puede sentir”. El video conmovió a miles de seguidores y generó una ola de mensajes de felicitación.

El anuncio del embarazo ha sido celebrado con mensajes de felicitación por familiares y seguidores, incluyendo emotivas palabras de la madre de Hugo García.

Entre los comentarios, destacó el de la madre de Hugo, Fabiola Silva: “Hijo, un regalo del cielo llega. Dios bendiga su nueva misión, serán grandes padres. Ahora tendrás tu mejor versión. Te amo”.

El relato de Isabella Ladera

Días antes, Isabella Ladera compartió el video de su propio descubrimiento del embarazo. “Acabo de llegar a la casa, me acabo de hacer unas pruebas”, se le escucha decir, y entre lágrimas, describió el momento como especial, aunque confesó que lo presentía desde días atrás. “Lo esperaba, lo presentía, pero igual se sintió mágico”, escribió, relatando que fue un embarazo largamente deseado y que, tras varios intentos y pruebas negativas, finalmente la noticia llegó.

Isabella también ha sido transparente sobre cómo vive este segundo embarazo. A diferencia del primero, ha declarado que en esta ocasión los síntomas son más intensos y los cambios físicos y emocionales la han sorprendido: “Tengo más náuseas, mucho dolor de cabeza, mucho sueño, mucho cambio de humor… un poquito complicado, pero es parte del proceso”.

La pareja ha compartido con sus seguidores tanto los desafíos como las expectativas de la espera, incluyendo la elección de nombres y las dudas sobre el sexo del bebé.

El anuncio ante la familia y seguidores

El embarazo de Isabella Ladera y Hugo García ha sido celebrado por amigos y familiares, además de sus seguidores en redes sociales. El video del anuncio y las publicaciones en Instagram han recibido más de 2 millones de reacciones y comentarios, destacando la naturalidad de ambos.

Más allá del video del anuncio, Hugo García decidió celebrar con una experiencia poco habitual. El modelo y deportista viajó a México y, junto a un amigo, organizó un salto en paracaídas en el que sobrevoló con un cartel que decía: “Voy a ser papá”. “Lo que sentí en ese momento antes de saltar del avión, les juro que es indescriptible”, escribió Hugo García, compartiendo imágenes del salto y de la ecografía del bebé. “Ay, lo que le espera a mi bebé. Ojalá no le tenga miedo a las alturas”, bromeó en la publicación.

La madre de Hugo, Fabiola Silva, también se mostró emocionada y orgullosa ante la noticia, asegurando que la llegada de un nieto es motivo de alegría para la familia.

La influencer Isabella Ladera comparte el momento exacto en que descubre su segundo embarazo,, fruto de su relación con Hugo García, mostrando una reacción llena de sorpresa y lágrimas de felicidad. América TV / América Espectáculos

Isabella Ladera y Hugo García han manifestado en entrevistas que el embarazo fue largamente buscado y que ambos están dedicados a construir una familia sólida. “él me dijo: ‘Tanto tiempo esperando esta noticia’, y se puso a llorar un rato. Desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos”, relató Isabella sobre lo que vivieron juntos.

La pareja, que oficializó su relación hace menos de un año, ha decidido centrarse en su historia, evitando la presión del matrimonio inmediato y priorizando el compromiso diario y la crianza compartida. Por ahora, Isabella Ladera y Hugo García esperan la llegada de su bebé entre abril y mayo de 2026.