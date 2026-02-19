Perú

Alcaldesa de Chiclayo es suspendida por cuestionado árbol de Navidad: Concejo Municipal la aparta del cargo por 30 días

El Concejo Municipal de Chiclayo aprobó por unanimidad la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas tras la polémica por el árbol navideño instalado en la plaza de armas, cuyo costo ascendería a S/20 mil

El Concejo Municipal de Chiclayo
El Concejo Municipal de Chiclayo aprobó por unanimidad la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas por 30 días, en una sesión extraordinaria con siete regidores y presencia de notario público

El Concejo Municipal de Chiclayo aprobó este miércoles, por unanimidad, la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas por 30 días, durante una sesión extraordinaria que contó con la participación de siete regidores.

El acuerdo, que quedó asentado en acta y tuvo la presencia de un notario público, se adoptó tras la controversia generada por el árbol de Navidad colocado en la plaza de armas, cuestionado por su aspecto esquelético, la escasa iluminación y la tela similar a papel higiénico.

“Este ya es un acuerdo que se ha obtenido después de una segunda citación a la convocatoria de la sesión extraordinaria que hiciera mi persona para el día de hoy”, declaró el teniente alcalde, Jorge Arévalo. Indicó que los siete regidores asistieron y votaron a favor luego de revisar informes de medios de comunicación y de la Contraloría.

El regidor Orlando Puig había señalado días antes que la alcaldesa fue notificada y tuvo la oportunidad de presentar sus descargos. Además, explicó que la reunión puede desarrollarse con mayoría simple y que, si no se logra quorum en la primera citación, la segunda se efectúa con los asistentes.

La medida se dio tras
La medida se dio tras la controversia por un árbol de Navidad instalado en la Plaza de Armas, criticado por su apariencia “esquelética”, poca iluminación y materiales cuestionados

Sin embargo, Cubas no acudió. Sobre esa ausencia, Arévalo afirmó que, al parecer, la autoridad edil no reconoce la validez de la convocatoria. “Es algo que ella ya ha informado en todos los medios, incluso hay funcionarios que han salido a hablar al respecto”, sostuvo. Agregó que, en su opinión, “no muestran la imparcialidad, la probidad como corresponde a un funcionario en este caso”.

El procedimiento continuará, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, con la notificación a la autoridad edil. “En función a eso, podrá ella pedir una reconsideración o, en su defecto, si no lo hiciera, según el expediente, se elevaría al Jurado Nacional de Elecciones, quien tomaría la decisión final”, precisó el teniente alcalde.

Asimismo, explicó que el inicio de la sanción dependerá de los recursos que interponga Cubas a raíz de la medida. “De ahí en adelante podría contarse 30 días. Pero no lo sabemos. Dejémoslo esto a lo que podría indicar el Jurado Nacional de Elecciones”, expresó.

También afirmó que la situación en la comuna no comenzó ahora, sino que se arrastra desde años anteriores. “Miren la forma cómo se está actuando a nivel de alcaldía y de funcionarios. Esto nos involucra a todos por ser parte de la gestión. Pero quiero deslindar la situación respecto de que esta crisis se viene dando en las diferentes áreas, las mismas que se les ha hecho de conocimiento a la señora alcaldesa”, manifestó.

Según el teniente alcalde Jorge
Según el teniente alcalde Jorge Arévalo, la alcaldesa fue notificada y pudo presentar descargos, pero no asistió a la sesión porque no reconoce la validez de la convocatoria

Cubas, en su defensa difundida previamente, afirmó que los 20 mil soles cuestionados en este caso correspondían a la decoración completa del parque y que su gestión procura optimizar recursos y reducir gastos, dentro de las normas vigentes, como las órdenes de servicio menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Ruta

Chiclayo forma parte de ‘Los caminos del papa León XIV’, un recorrido turístico por las regiones donde Robert Prevost desarrolló su trayectoria pastoral en Perú durante casi cuatro décadas.

León XIV, estadounidense de nacimiento y con nacionalidad peruana, fue obispo de la ciudad norteña durante ocho años. Tras ser nombrado papa, saludó a la diócesis desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en El Vaticano, lo que impulsó al Ejecutivo y a autoridades regionales a planear esta ruta turística.

Facundo Morando pasa página de Banco República; se enfoca en duelo contra San Martín en Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Será complicado”

El director técnico del conjunto aliancista ha valorado el arranque triunfal de sus dirigidas y ahora se concentra en la verdadera prueba de fuego contra las ‘santas’

EN VIVO | Segunda vuelta en el Congreso para elegir al nuevo presidente: Ningún candidato alcanzó los votos necesarios

En apretada votación, Alva sumó 43 votos, mientras que Balcázar llegó a 46. Acuña y Raymundo ni alcanzaron para pasar a segunda vuelta. Alrededor de las 20:30 horaas se reinicia la sesión

Regatas Lima 0-0 Club Uviv EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Horacio Bastit retoma su lugar en el torneo internacional tras una temporada ausente. Esta vez el reto comienza ante un debutante histórico, pues la escuadra ecuatoriana es el primer representante de su país en competir en este nivel

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: partido por fecha 2 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La escuadra ‘blanquiazul’ rendirá su segunda presentación en el certamen continental. Del otro lado de la net alta, las ‘santas’ intentarán dar el golpe ante el último finalista

Congresista Wilson Soto muestra su voto y desata gritos de Fernando Rospigliosi en sesión que elige a nuevo presidente

El legislador de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo protagonizó un incidente durante el pleno extraordinario que define el reemplazo de José Jerí

