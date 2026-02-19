Alcaldesa de Chiclayo es suspendida por cuestionado árbol de Navidad: Concejo Municipal la aparta del cargo por 30 días

El Concejo Municipal de Chiclayo aprobó por unanimidad la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas por 30 días, en una sesión extraordinaria con siete regidores y presencia de notario público

El Concejo Municipal de Chiclayo aprobó este miércoles, por unanimidad, la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas por 30 días, durante una sesión extraordinaria que contó con la participación de siete regidores.

El acuerdo, que quedó asentado en acta y tuvo la presencia de un notario público, se adoptó tras la controversia generada por el árbol de Navidad colocado en la plaza de armas, cuestionado por su aspecto esquelético, la escasa iluminación y la tela similar a papel higiénico.

“Este ya es un acuerdo que se ha obtenido después de una segunda citación a la convocatoria de la sesión extraordinaria que hiciera mi persona para el día de hoy”, declaró el teniente alcalde, Jorge Arévalo. Indicó que los siete regidores asistieron y votaron a favor luego de revisar informes de medios de comunicación y de la Contraloría.

El regidor Orlando Puig había señalado días antes que la alcaldesa fue notificada y tuvo la oportunidad de presentar sus descargos. Además, explicó que la reunión puede desarrollarse con mayoría simple y que, si no se logra quorum en la primera citación, la segunda se efectúa con los asistentes.

Sin embargo, Cubas no acudió. Sobre esa ausencia, Arévalo afirmó que, al parecer, la autoridad edil no reconoce la validez de la convocatoria. “Es algo que ella ya ha informado en todos los medios, incluso hay funcionarios que han salido a hablar al respecto”, sostuvo. Agregó que, en su opinión, “no muestran la imparcialidad, la probidad como corresponde a un funcionario en este caso”.

El procedimiento continuará, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, con la notificación a la autoridad edil. “En función a eso, podrá ella pedir una reconsideración o, en su defecto, si no lo hiciera, según el expediente, se elevaría al Jurado Nacional de Elecciones, quien tomaría la decisión final”, precisó el teniente alcalde.

Asimismo, explicó que el inicio de la sanción dependerá de los recursos que interponga Cubas a raíz de la medida. “De ahí en adelante podría contarse 30 días. Pero no lo sabemos. Dejémoslo esto a lo que podría indicar el Jurado Nacional de Elecciones”, expresó.

También afirmó que la situación en la comuna no comenzó ahora, sino que se arrastra desde años anteriores. “Miren la forma cómo se está actuando a nivel de alcaldía y de funcionarios. Esto nos involucra a todos por ser parte de la gestión. Pero quiero deslindar la situación respecto de que esta crisis se viene dando en las diferentes áreas, las mismas que se les ha hecho de conocimiento a la señora alcaldesa”, manifestó.

Cubas, en su defensa difundida previamente, afirmó que los 20 mil soles cuestionados en este caso correspondían a la decoración completa del parque y que su gestión procura optimizar recursos y reducir gastos, dentro de las normas vigentes, como las órdenes de servicio menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

