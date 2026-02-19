El aeropuerto Jorge Chávez advierte sobre posibles cambios en vuelos hacia Argentina por paro general en ese país

El aeropuerto Jorge Chávez fue el principal punto de salida internacional, con más de 3,4 millones de pasajeros hasta julio. Foto: difusión

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez advirtió que los vuelos programados desde y hacia Argentina podrían experimentar modificaciones debido a la realización de un paro general que afecta a todo el territorio argentino.

La comunicación oficial, publicada en la cuenta X (ex Twitter) del principal terminal aéreo del Perú, remite a la preocupación de los pasajeros respecto a los itinerarios previstos para este jueves, en medio de una jornada marcada por la protesta sindical en el país vecino.

De acuerdo con lo informado por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la situación responde a la convocatoria de un paro general de 24 horas en Argentina, que viene siendo impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Dos nuevas rutas abrieron oficialmente esta semana en el Aeropuerto Jorge Chávez. No las detuvo el cobro de la TUUA por transferencia. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

La protesta involucra a los principales gremios del transporte, entre ellos sindicatos aeronáuticos, del comercio y del sector público.

La adhesión de los sindicatos aeronáuticos al paro provocó la suspensión de 255 vuelos de Aerolíneas Argentinas, afectando a alrededor de 31.000 pasajeros. Si bien la mayor parte de los vuelos cancelados corresponden a rutas domésticas, las operaciones internacionales también presentan alteraciones.

Las agrupaciones sindicales participantes incluyen a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria, la Asociación del Personal Aeronáutico, la Asociación Bancaria y la Asociación Trabajadores del Estado.

Fotografía: RSFotos

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, declaró ante medios locales que el nivel de acatamiento resulta elevado, con la adhesión de conductores de autobuses, aunque algunos servicios continúan operativos. Sola precisó que el proyecto de Ley de Modernización Laboral genera rechazo dentro del movimiento obrero por considerarse regresivo.

El Aeropuerto Jorge Chávez recomendó a los viajeros consultar con sus aerolíneas el estado actualizado de sus vuelos y mantenerse atentos a eventuales cambios en los horarios o cancelaciones como consecuencia de la protesta.

Por la magnitud de la medida sindical en Argentina, las aerolíneas internacionales que operan rutas entre Buenos Aires y Lima han debido reorganizar sus programaciones, lo que impacta tanto a quienes tenían previsto viajar por motivos de trabajo como a quienes lo hacían por razones personales o turísticas. Los operadores sugieren a los usuarios revisar regularmente los canales oficiales de información y comunicarse con sus respectivas compañías para conocer alternativas de reprogramación o reembolso, en caso de verse afectados por las cancelaciones.

El paro nacional y sus efectos en la conectividad aérea reafirman la vulnerabilidad del transporte internacional ante conflictos sociales y laborales, especialmente cuando involucran a gremios clave del sector.

Aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Andina)

Conectividad aérea

En paralelo a la coyuntura argentina, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú anunció la ratificación del acuerdo bilateral de servicios aéreos con España, que establece frecuencias aéreas ilimitadas entre ambas naciones. Esta modificación, firmada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, moderniza el acuerdo vigente desde 1954, otorgando mayor flexibilidad y competencia en el sector.

El embajador de España en el Perú, Alejandro Avellán García de Diego, remarcó que el nuevo instrumento internacional refuerza los vínculos históricos y promueve la conectividad aérea, lo que facilita la movilidad, el turismo y el comercio entre ambos países. Por su parte, el director general de Aviación Civil de España, David Benito, sostuvo que la eliminación de restricciones permitirá a las aerolíneas responder de manera eficiente a la demanda real del mercado.

A partir de junio, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez incorporará un nuevo operador que ofrecerá vuelos directos desde Barcelona a Lima, ampliando las opciones para pasajeros y carga.