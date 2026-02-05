Perú

Adiós al papel: pasajeros del Aeropuerto Jorge Chávez solo recibirán comprobantes electrónicos por estos servicios, anuncia SUNAT

Una medida recientemente publicada busca reemplazar los documentos impresos por comprobantes electrónicos, pero solo para servicios específicos. ¿Incluye a la TUUA?

La SUNAT implementa la emisión obligatoria de comprobantes electrónicos para todos los servicios aeroportuarios en el Perú.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) publicó un proyecto de resolución que transformará la forma en que los pasajeros reciben comprobantes por servicios aeroportuarios en el país.

De acuerdo con la nueva disposición, los servicios ofrecidos a pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y otros terminales aéreos del país dejarán de emitir comprobantes impresos y pasarán a entregar exclusivamente comprobantes electrónicos.

La medida se enmarca en la estrategia nacional de modernización tributaria, que busca digitalizar los procesos y reducir el uso de papel en las transacciones. Hasta ahora, los pasajeros podían recibir boletas o comprobantes físicos por servicios como tasas aeroportuarias, utilización de instalaciones, o cargos relacionados con el embarque y desembarque.

A partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, estos documentos pasarán a ser electrónicos, permitiendo una mejor trazabilidad y control fiscal.

La digitalización de los comprobantes elimina progresivamente el uso del papel y facilita la trazabilidad de las transacciones en aeropuertos.

¿A qué servicios aplica el cambio?

Según la propuesta de SUNAT, el cambio afecta a los comprobantes emitidos por servicios aeroportuarios prestados a favor de pasajeros.

Esto incluye las tasas que se pagan por el uso de infraestructura aeroportuaria, servicios ofrecidos por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.), concesionarios privados, y cualquier entidad designada por el Estado para operar aeropuertos.

Por ejemplo, cuando un pasajero paga una tasa de aeropuerto o cualquier otro servicio vinculado al proceso de embarque, ya no recibirá un comprobante impreso, sino que le será entregado un documento digital, que quedará registrado en el sistema de emisión electrónica de la SUNAT.

De acuerdo con la Administración tributaria, dicha medida abarca tanto vuelos nacionales como internacionales, y aplica a todos los aeropuertos bajo administración estatal o concesionada.

La medida de la SUNAT abarca todos los aeropuertos, tanto estatales como privados, impactando vuelos nacionales e internacionales.

El nuevo comprobante electrónico aplicará para la TUUA internacional del Jorge Chávez

Esta medida alcanza directamente a la TUUA (Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto), un cargo obligatorio que los pasajeros pagan por el uso de la infraestructura y los servicios aeroportuarios, incluyendo salas de embarque, seguridad y limpieza.

En el caso del Aeropuerto Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP) aplica además la TUUA de transferencia internacional, con un monto de US$11.86 vigente desde diciembre de 2025, destinado a financiar la infraestructura utilizada por pasajeros en conexión internacional que no salen del terminal.

A diferencia de la TUUA tradicional (salida), la TUUA de transferencia se cobra aparte del boleto aéreo, producto de diferencias entre LAP, aerolíneas como LATAM y el gremio IATA, en torno a la Adenda 5 de concesión del aeropuerto, que habilitó este nuevo cargo.

Con la nueva disposición de la SUNAT, los comprobantes por estos conceptos también pasarán a formato electrónico, reforzando el control y la trazabilidad de los pagos realizados por los servicios aeroportuarios.

La transición a comprobantes electrónicos fortalece la fiscalización y el control sobre los servicios aeroportuarios, alineando al Perú con estándares internacionales.

¿Qué cambia para los pasajeros?

Para los viajeros, el cambio significa que al pagar cualquier servicio aeroportuario, la constancia de pago será electrónica. El documento digital tendrá la misma validez legal y tributaria que el comprobante impreso, pero estará disponible en formato digital para su descarga, almacenamiento o presentación ante cualquier autoridad que lo requiera.

La SUNAT aclara que la emisión impresa solo podrá realizarse de manera excepcional, en casos en los que, por motivos técnicos justificados, no sea posible generar el comprobante electrónico. Sin embargo, la regla general será la digitalización total, eliminando el uso habitual de papel en estos procesos.

Motivos y beneficios de la digitalización

La decisión de eliminar los comprobantes físicos responde a varias razones. Por un lado, busca reducir costos operativos y el impacto ambiental asociado al uso de papel. Por otro, permite a la SUNAT y a las autoridades aeroportuarias mejorar el control y la fiscalización de los servicios, ya que todos los comprobantes electrónicos quedan registrados y son fácilmente auditables.

La digitalización también beneficia a los pasajeros, quienes podrán acceder a sus comprobantes de manera sencilla y segura, evitando pérdidas o deterioros, y facilitando la gestión de sus gastos y trámites relacionados con el viaje.

El periodo de consulta pública de 15 días permitirá a empresas y usuarios enviar sugerencias sobre la nueva norma de SUNAT para servicios aeroportuarios. | Infobae Perú / Paula Díaz

Implementación y próximos pasos

La publicación del proyecto de resolución en el portal de la SUNAT y en el Diario Oficial El Peruano inicia un periodo de consulta pública de 15 días, durante el cual se recibirán comentarios y sugerencias de usuarios, empresas y especialistas. Tras este proceso, la SUNAT evaluará los aportes y podrá ajustar la normativa antes de su entrada en vigencia definitiva.

La medida se suma a los esfuerzos que la SUNAT viene impulsando para modernizar los sistemas tributarios y administrativos en el país, promoviendo el uso de herramientas digitales en todos los sectores, incluido el transporte aéreo. Con este cambio, el Aeropuerto Jorge Chávez y otros terminales refuerzan su apuesta por la eficiencia y la transparencia en la gestión de servicios a pasajeros.

