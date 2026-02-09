El oro y su mayor caída en 40 años: ¿llegó la hora de desinvertir?

David Tuesta advierte que una baja estructural de los metales podría generar salidas de capital y presionar el tipo de cambio en economías dolarizadas.

Tras una caída que desplomó al oro desde 5.594,82 dólares hasta 4.883,62 dólares en la primera semana de febrero, el metal dorado ha logrado recuperar posiciones en el arranque de esta semana y nuevamente se encamina hacia los 5.000 dólares por onza, luego de haber alcanzado este año máximos históricos.

Sin embargo, la situación ha mantenido en vilo a los inversionistas, que enfrentaron la mayor caída diaria del oro desde 1983, con un retroceso del 9,5% en una sola jornada. La pregunta es, ¿llegó el momento de desinvertir?

El anuncio de la Fed desata la volatilidad, pero el oro no se opaca

El desplome se produjo tras el anuncio de Donald Trump sobre la nominación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal y las expectativas de una política monetaria más restrictiva.

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), asegura que la volatilidad del oro es resultado directo de estos anuncios y de la sensibilidad inmediata de los mercados ante cambios en la Fed.

“Había una reacción o sobrereacción ante el anuncio del reemplazo de Powell, con la eventual designación de Kevin Warsh, conocido por ser un halcón en política monetaria. Pero, por otro lado, comentarios del propio Trump apuntan a que lo que quiere es que las tasas bajen”, dijo para Infobae Perú.

Kevin Warsh. Un "halcón" de la Fed es un responsable de política monetaria que favorece tasas de interés altas y políticas estrictas para combatir la inflación, priorizando la estabilidad de precios sobre el crecimiento económico rápido. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Tuesta sostiene que, más allá de los sobresaltos del corto plazo, la demanda estructural de los metales sigue apoyada por el crecimiento global y la transición tecnológica.

“La economía viene creciendo a ritmo de 2,5 - 3%, dependiendo de los escenarios que uno observe. China, en gran medida, todavía continúa siendo un elemento importante. No hay signos de debilidad en la economía norteamericana”, menciona el experto.

Además, señala que la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico mantienen una presión firme sobre la demanda de metales como el cobre. “La IA y las economías demandantes de metales claves como el cobre marcan estas expectativas y esta tendencia debería mantenerse en el tiempo”, cerciora.

El oro como activo refugio, según Tuesta: el efecto de EEUU se replica en la economía peruana

El oro mantiene su función de refugio ante la incertidumbre financiera. “El oro normalmente sirve como contrapeso a otros activos, es un activo diversificador para los inversionistas”, explica. Pese al rebote de los últimos días, acontecimientos de este tipo deben encender las alarmas en economías como la peruana.

“Este cambio es puntual, pero sí es bueno tomarlo como una llamada de alerta a qué tan preparados estamos para enfrentar un cambio estructural, porque este ciclo de los commodities no va a durar para siempre”, comenta el también exministro de Economía.

Si se produce una caída estructural y sostenida en los precios de los metales, el impacto podría ser severo. “Esto puede significar salidas de capital, presión sobre el tipo de cambio y dificultades fiscales, especialmente en economías con alta dolarización y fondos de estabilización fiscal debilitados”, dice.

El precio del oro influye especialmente en países mineros como Perú, donde los fondos de estabilización fiscal se encuentran debilitados, explica Tuesta.

Tuesta también resalta que la economía peruana suele replicar, con cierto rezago, los movimientos de la política monetaria estadounidense. “Lo que va pasando en Estados Unidos se replica un poco en el Perú, pero finalmente siempre estamos un poco atrás de ellos”, menciona.

En este contexto, explica que una baja en los metales podría reducir la inflación por el lado de los precios de importación, pero el efecto cambiario puede trasladarse con rapidez a la economía real.

“La inflación en Perú en el último año, sobre todo en la segunda mitad de 2025, se mantuvo en el rango bajo de la meta, incluso por debajo en ocasiones, en gran medida por el fortalecimiento del sol y la debilidad del dólar”, asegura.

Sub el dólarn baja el oro... y viceversa. El repunte del oro refuerza su rol como activo refugio en economías emergentes ante escenarios de inestabilidad financiera global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Recomendaciones para inversionistas: diversificación y prudencia

Sobre las perspectivas inmediatas, Tuesta afirma que la tendencia de los metales sigue siendo positiva, aunque los crecimientos marginales tenderán a moderarse.

“La producción minera ha sido el principal beneficiado, pero no ha crecido tanto, casi se ha mantenido igual. Lo que hemos exportado ha valido mucho más que en el ejercicio previo”, refiere. Para los inversionistas, el economista recomienda mantener la diversificación.

“Un portafolio diversificado, dependiendo del apetito de riesgo, puede seguir manteniendo un porcentaje interesante en metales y particularmente en el oro. Para una inversión de corto plazo, todavía sería recomendable mantener una proporción interesante en metales, oro y cobre fundamentalmente”, dijo.

David Tuesta recomienda a los inversores mantener portafolios diversificados en oro, plata y criptomonedas para afrontar la alta volatilidad del mercado. Foto: Libertex

¿Y la plata y las criptos?

Finalmente, Tuesta sostiene que la plata suele moverse en línea con el oro y puede resultar atractiva para quienes buscan diversificación. “La plata siempre va siguiendo lo que sucede con el oro y por eso ha tenido un incremento interesante. Hay una alta correlación entre ambas”, comenta.

Otra es la historia con las criptomonedas, pues advierte que su volatilidad exige paciencia y visión de largo plazo. En este sentido, considera que la inversión en cripto debería ser considerada como una inversión más de largo plazo, “esperando el momento para ingresar y dependiendo de la confianza que se tenga en la tecnología y sus impactos”.

“Es una inversión para tener paciencia y soportar subidas y bajadas. Para el inversor paciente, ha demostrado ser una apuesta segura”, concluye.