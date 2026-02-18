¿Nuevo paro de transportistas urbanos?: Gremio de mototaxistas anuncia protesta frente al Congreso este jueves 19 de enero

Dirigente acusa falta de acción de las autoridades frente a ataques a mototaxistas en Lima Metropolitana. (Foto: Agencia Andina)

Una protesta masiva de mototaxistas tendrá lugar este jueves 19 de febrero frente al Congreso de la República, marcando un nuevo episodio en el conflicto entre el gremio de transportistas urbanos y las autoridades .

La Confederación de Mototaxistas del Perú, dirigida por Herberth Villafán, anunció la movilización como respuesta al incremento de la inseguridad ciudadana y las extorsiones que sufren los trabajadores del sector en Lima y diversas regiones del país. El gremio denuncia que la situación se ha tornado insostenible, con ataques y amenazas diarias.

Villafán explicó que cerca del 30% de las asociaciones y empresas de mototaxistas han dejado de operar por miedo a la violencia.

“Nadie quiere asumir la dirigencia por temor a ser asesinado”, afirmó el portavoz durante una entrevista radial reproducida por Exitosa.

El representante gremial sostuvo que el clima de inseguridad no solo afecta a los mototaxistas, sino que también amenaza con desintegrar las estructuras organizativas que sostienen el servicio de transporte en sectores donde no llegan los medios tradicionales.

La protesta se iniciará a las seis de la mañana en la Plaza Dos de Mayo y avanzará hasta el Congreso de la República. Los organizadores han solicitado los permisos necesarios al Ministerio del Interior (Mininter), aunque Villafán precisó que la marcha se realizará aun sin una respuesta formal de la autoridad.

Según datos proporcionados por el dirigente, en Perú existen más de dos millones de mototaxistas, de los cuales aproximadamente seiscientos mil trabajan formalmente en Lima. Solo en el distrito de San Juan de Lurigancho, veinte mil conductores cuentan con permiso municipal.

Vecinos y transportistas de Lima norte reclaman mayor presencia policial frente al avance de la violencia. | Composición: LR/ Infobae Perú

Extorsión y leyes cuestionadas

El gremio denuncia que la inseguridad ciudadana se manifiesta en extorsiones, asesinatos y el cobro de cupos por parte de organizaciones criminales.

“Casi el cincuenta por ciento de los mototaxistas paga cuotas a bandas delictivas y, si destruyen las asociaciones, el cobro sería individual”, advirtió Villafán en diálogo con Hablemos Claro.

De acuerdo a la Confederación de Mototaxistas del Perú, la criminalidad emplea mecanismos de violencia y la captación de menores para someter al sector, generando temor entre los trabajadores y sus familias.

Entre las demandas principales figura la modificación de la Ley 31917 y su reglamento, calificados de excesivos por el sector.

Además, solicitan que el Congreso debata la Ley 1969 de 2022, iniciativa que busca garantizar la estabilidad laboral y el funcionamiento transparente de las Administradoras de Fondos contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT).

Villafán denunció que la falta de fiscalización permite a algunos administradores apropiarse de recursos destinados a indemnizaciones, problema que afecta a los accidentados y sus familias.

La movilización contará con la presencia de federaciones distritales de Lima Metropolitana, así como el respaldo de organizaciones estudiantiles y sociales.

El gremio exige ser escuchado por la Comisión de Transportes del Congreso y solicita que se incluya en la agenda parlamentaria el subsidio y apoyo educativo para los hijos de mototaxistas víctimas de sicariato.

Además, cuestionan la falta de resultados tras la declaratoria de emergencia en distritos como San Juan de Lurigancho, donde los ataques continúan pese a los recursos asignados.