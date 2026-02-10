Este es el distrito que lidera los atentados extorsivos contra transportistas en 2025

Un informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público demuestra el aumento de ataques mortales y heridos en rutas de transporte público| Fuente: Ministerio Público (Eduardo Escobar Zevallos/Julio Salcedo Quesada)

El distrito San Juan de Lurigancho registró la mayor cifra de atentados vinculados a presuntos actos de extorsión contra transportistas durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, de acuerdo con el informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

Según el documento, en toda Lima Metropolitana y Callao se identificaron 125 atentados asociados a tentativas de extorsión en el transporte público, con un saldo de 169 víctimas: 93 fallecidos y 76 lesionados.

El documento señala que 67,5 % de las víctimas eran conductores, 22,5 % pasajeros y 4,1 % cobradores o asistentes. Esta distribución evidencia un patrón de violencia orientado hacia quienes operan o dependen económicamente del sistema de transporte público.

¿Cuáles son los distritos con más casos de extorsión?

De acuerdo con las cifras presentadas, lima norte es la zona que registra más atentados en los últimos meses, pero uno de los distritos con mayor casos es SJL.

San Juan de Lurigancho: 17

San Martín de Porres: 13

San Juan de Miraflores: 12

Comas: 10

Carabayllo: 8

Los Olivos: 8

Villa María del Triunfo: 7

Villa El Salvador: 5

Chorrillos: 5

Santa Anita: 3

El Agustino: 3

Independencia: 2

Lurigancho-Chosica: 2

Pachacámac: 1

Lurín: 1

Dentro de Lima Norte, los distritos de San Martín de Porres Comas y Carabayllo encabezaron la lista con 13, 10 y 8 atentados registrados respectivamente. Los siguientes lugares en el ranking corresponden a Independencia y Los Olivos, que también figuran con cifras relevantes de ataques, fallecidos y lesionados. La tendencia en esta zona coincide con la concentración de denuncias por extorsión, homicidio calificado y sicariato.

El impacto letal de estos atentados en Lima Norte se tradujo en 24 personas fallecidas y 25 heridas durante el periodo analizado. El patrón espacial identificado por la entidad fiscal resalta la incidencia en distritos con alta densidad poblacional y elevados niveles de informalidad en el transporte.

Buses, combis y mototaxis son más afectadas

El perfil sociodemográfico de las víctimas revela que el 87,6 % eran hombres, la mayoría de nacionalidad peruana (85,8 %), con un alto porcentaje de migrantes internos (43,8 %). El grupo etario más afectado se ubicó entre los 40 y 49 años (29 %), mientras que seis de cada diez víctimas habían completado la educación secundaria y cerca de la mitad (47,3 %) eran padres de familia.

En relación con la modalidad de los hechos, la mayoría de los atentados ocurrieron dentro de buses, combis y mototaxis, principalmente durante la noche y en días laborales entre miércoles y viernes. El uso de armas de fuego estuvo presente en el 97,6 % de los casos y en el 76,3 % de los ataques se emplearon motocicletas para perpetrar o facilitar la fuga, lo que apunta a una lógica de planificación y profesionalización en la ejecución de los delitos.

Un proyectil quedó incrustado en el marco metálico de la ventana del piloto, según constató la policía. | Roger García

Canales de ayuda

Línea 1818: Permite realizar denuncias anónimas sobre extorsión, amenazas y otros delitos vinculados al crimen organizado. Funciona las 24 horas.

Central de Emergencias 105: Línea de atención inmediata para reportar delitos en curso, recibir orientación y solicitar apoyo policial.