Día Internacional del Síndrome de Asperger: origen, significado y razones de una fecha clave para la sensibilización

Cada 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una jornada dedicada a visibilizar esta condición del espectro autista, promover la inclusión y reforzar el respeto a la diversidad neurológica

Profesionales de la salud mental
Profesionales de la salud mental ponen énfasis en la urgencia de promover sensibilidad social. Subrayan la importancia del compromiso para abrir oportunidades que impulsen nuevos horizontes para quienes presentan este diagnóstico (Freepik)

La fecha fue elegida en honor al nacimiento del pediatra austríaco Hans Asperger, quien describió por primera vez un conjunto de características vinculadas a dificultades en la interacción social y patrones de comportamiento específicos.

Con el paso de los años, la denominación y la clasificación clínica han evolucionado, pero la jornada mantiene su propósito: informar, derribar mitos y defender derechos.

Diversas organizaciones, instituciones públicas y colectivos de familias impulsan actividades para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la detección temprana y el acompañamiento adecuado.

Qué es el síndrome de Asperger

El síndrome de Asperger forma
El síndrome de Asperger forma parte del espectro autista y se caracteriza por desafíos en la interacción social y patrones de interés específicos. (Freepik)

El síndrome de Asperger fue definido durante décadas como un trastorno del desarrollo que forma parte del espectro autista. Se caracteriza por dificultades en la comunicación social, patrones de intereses restringidos y conductas repetitivas. A diferencia de otros cuadros dentro del espectro, no implica retraso significativo en el desarrollo del lenguaje ni discapacidad intelectual.

Las personas con este perfil pueden presentar un estilo de comunicación literal, dificultades para interpretar gestos o ironías y una fuerte inclinación hacia temas específicos. En muchos casos, desarrollan amplios conocimientos sobre áreas de interés concreto.

Desde 2013, con la publicación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, el término dejó de utilizarse como categoría independiente y pasó a integrarse dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Sin embargo, el nombre continúa presente en ámbitos sociales y educativos, así como en la identidad de muchas personas diagnosticadas antes de esa modificación.

Especialistas señalan que la condición no es una enfermedad, sino una forma distinta de procesar la información y relacionarse con el entorno. El enfoque actual prioriza el respeto por la diversidad neurológica y la eliminación de barreras que limitan la participación plena en la comunidad.

Desde cuándo se conmemora el 18 de febrero

El día fue instaurado para
El día fue instaurado para recordar el aporte de Hans Asperger y promover mayor comprensión sobre el espectro autista. (Freepik)

El Día Internacional del Síndrome de Asperger se celebra cada 18 de febrero, fecha que coincide con el nacimiento de Hans Asperger, ocurrido en 1906. El médico austríaco describió en la década de 1940 un conjunto de características observadas en niños que mostraban habilidades intelectuales conservadas junto con dificultades sociales.

La conmemoración comenzó a impulsarse en el ámbito internacional a inicios del siglo XXI. Asociaciones de familias y organizaciones dedicadas al autismo promovieron la instauración de la jornada para generar mayor conocimiento público y reducir la estigmatización.

En distintos países, instituciones educativas y entidades gubernamentales realizan campañas informativas, charlas y actividades comunitarias. El objetivo central es brindar información basada en evidencia y fomentar una mirada inclusiva.

En América Latina y Europa, la fecha ha ganado visibilidad en los últimos años. Centros de salud, colegios y agrupaciones civiles desarrollan iniciativas para explicar las características del espectro autista y promover entornos accesibles.

Por qué es importante esta fecha

La conmemoración destaca la importancia
La conmemoración destaca la importancia de la detección temprana, los apoyos adecuados y la garantía de derechos. (Freepik)

La jornada busca crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas dentro del espectro autista, entre ellos quienes fueron diagnosticados con síndrome de Asperger. La falta de comprensión social puede derivar en exclusión escolar, dificultades laborales y aislamiento.

Organizaciones especializadas insisten en la relevancia de la detección temprana y el acceso a apoyos adecuados. La intervención oportuna facilita el desarrollo de habilidades sociales y académicas, además de fortalecer la autoestima.

Otro eje fundamental es la promoción de derechos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de garantizar igualdad de oportunidades y eliminar obstáculos que impidan la participación plena.

La fecha también invita a reflexionar sobre el lenguaje y la manera en que se aborda el tema en medios y espacios públicos. Cada vez más colectivos abogan por una perspectiva centrada en la persona y no en la etiqueta diagnóstica.

Actividades culturales, jornadas educativas y campañas en redes sociales forman parte de las acciones que se despliegan cada 18 de febrero. Estas iniciativas apuntan a derribar prejuicios y reconocer el valor de la diversidad.

El Día Internacional del Síndrome de Asperger se ha consolidado como una oportunidad para ampliar el diálogo social sobre el espectro autista. A través de la información y la sensibilización, la fecha impulsa un cambio de mirada que promueve respeto, inclusión y comprensión hacia quienes viven esta condición.

