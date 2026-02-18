Perú

Cirujanos culminan con éxito trasplante de corazón tras más de 12 horas de operación

Carlos Garrido, dedicado durante años a capturar los momentos más felices de otras personas, debió abandonar su pasión por la fotografía luego de ser diagnosticado con cardiomiopatía dilatada avanzada, una enfermedad que deterioró gravemente su capacidad para bombear sangre

Más allá del éxito clínico, la historia de Garrido es también una de perseverancia y amor familiar. Padre soltero de dos hijos, de 21 y 5 años, su mayor temor era que los pequeños crecieran sin su compañía, como él mismo lo vivió tras la muerte de su propio padre - Créditos: Essalud.

El fotógrafo Carlos Daniel Garrido Abad, de 46 años, volvió a respirar sin máquinas gracias a un exitoso trasplante de corazón realizado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud (Essalud).

Tras años dedicados a capturar los instantes más felices de otras personas, la vida lo obligó a alejarse de la cámara: una cardiomiopatía dilatada avanzada lo dejó sin fuerzas y dependiente de un dispositivo de asistencia ventricular mientras aguardaba un órgano compatible.

La intervención que le salvó la vida fue una proeza médica. Un equipo multidisciplinario llevó a cabo la cirugía que duró más de 12 horas y que significó el fin de largos días de incertidumbre para Carlos y sus seres queridos.

El doctor David Arturo Bellido Yarlequé, cirujano cardiovascular del Programa de Trasplante Cardíaco de este hospital, detalló que el procedimiento implicó la coordinación precisa de varios grupos de especialistas: mientras unos extraían el corazón de un donante con muerte encefálica, otros preparaban al paciente para recibir el nuevo órgano.

El procedimiento, resultado de una compleja coordinación médica, marcó el final de la incertidumbre para el paciente y su familia - Créditos: Essalud.

El galeno explicó que “fue un trabajo de precisión absoluta y vigilancia 24/7 para asegurar que el nuevo corazón latiera con fuerza en el pecho de Carlos"

Más allá de la complejidad quirúrgica, la historia tiene un trasfondo de lucha y esperanza. Garrido es padre soltero y su mayor preocupación era no dejar a sus hijos, de 21 y 5 años, sin su presencia. La pérdida de su propio padre cuando era niño marcó su vida y lo impulsó a resistir.

Mi sueño es ver a mis hijos crecer y pasar con ellos todo el tiempo posible, son mi motor”, confiesa el fotógrafo, quien también cultiva su amor por la música y los viajes. Tras el alta, anhela retomar paseos, melodías en su teclado y momentos con su madre, figura fundamental en su recuperación.

. La llegada de un donante compatible puso en marcha una intervención quirúrgica que se extendió por más de medio día, en la que participaron equipos especializados en extracción y trasplante - Créditos: Essalud.

Después de casi un mes de hospitalización, el paciente envió un mensaje de gratitud a la familia del donante y a la comunidad en general. “Gracias a la familia del donante que me ha dado prácticamente la vida nuevamente. Pido a las personas que tomen conciencia; no saben cuántas vidas se pueden salvar y cuántas familias felices pueden seguir avanzando gracias a la decisión de donar órganos”, expresó emocionado desde su hogar en Pueblo Libre, acompañado de sus hijos.

En 2025, la institución realizó 55 operativos de donación y 468 trasplantes. En lo que va del año, ya se han efectuado cinco operativos de donante cadavérico y 19 trasplantes con órganos de personas vivas, cifras que reafirman el compromiso por salvar vidas y transformar historias.

Trasplante cardíaco exitoso

En enero, el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyende EsSalud realizó un trasplante cardíaco exitoso a María Elena Paredes Gutiérrez, quien fue dada de alta apenas dos semanas después de la compleja intervención. La operación, a cargo de un equipo multidisciplinario, permitió que la paciente superara una insuficiencia cardíaca avanzada y retomara rápidamente sus actividades cotidianas.

Los médicos resaltaron la favorable evolución, el papel clave de la atención oportuna y el compromiso de EsSalud con procedimientos de alta complejidad. El caso subraya la importancia de la donación de órganos y la respuesta eficiente del sistema público de salud.

