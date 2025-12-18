Perú

Trasplante de corazón moviliza a 60 profesionales y marca un hito médico

El operativo requirió una compleja logística, desde la procura del órgano en Cusco hasta su traslado y cirugía en Lima, con una coordinación precisa de múltiples medios de transporte en tiempo récord

La intervención médica se realizó
La intervención médica se realizó bajo condiciones críticas, con un tiempo total de isquemia de tres horas con 59 minutos y una implantación de 53 minutos - Créditos: Essalud.

El Seguro Social de Salud (EsSalud), por medio del Instituto Nacional Cardiovascular (Incor), alcanzó un significativo avance médico tras realizar un trasplante de corazón exitoso que permitió salvar una vida.

Este resultado fue posible gracias al esfuerzo coordinado de un equipo multidisciplinario que contó con la participación de casi 60 profesionales de diferentes áreas sanitarias y personal de apoyo.

La operación se efectuó semanas atrás y requirió una organización detallada entre varias instituciones, desde que se obtuvo el órgano en Cusco hasta su traslado y posterior intervención en Lima.

Los equipos responsables del retiro y la implantación del corazón trabajaron de manera sincronizada, logrando una transición eficiente entre los medios de transporte —ambulancia, avión, helicóptero y nuevamente ambulancia— para asegurar que el órgano llegara en el menor tiempo posible.

El corazón arribó al Incor después de algo más de tres horas desde el procedimiento de clampaje, en condiciones críticas para su viabilidad. La cirugía de implantación se concretó en 53 minutos, lo cual permitió alcanzar un tiempo total de isquemia de tres horas con 59 minutos. El paciente intervenido evoluciona de manera positiva y está listo para ingresar a la unidad de cuidados intensivos, mostrando una adecuada adaptación al nuevo órgano.

El Incor se consolida como
El Incor se consolida como referente nacional en trasplantes cardíacos, acumulando hasta la fecha 132 procedimientos, con 116 adultos y 16 menores beneficiados - Créditos: Essalud.

La intervención contó con la experiencia de un grupo especializado en trasplante cardíaco, encargado de evaluar en vivo la funcionalidad del corazón donado antes de autorizar el procedimiento final.

Aproximadamente 15 médicos de diversas disciplinas intervinieron directamente, incluyendo cinco cirujanos cardiovasculares, especialistas en cardiología, intensivistas, subespecialistas en imágenes cardíacas avanzadas y dos anestesiólogos. Junto a ellos, un número importante de enfermeras, tecnólogos médicos, técnicos en enfermería y personal administrativo brindó soporte constante.

Durante el desarrollo de esta labor, el doctor Segundo Acho, titular de EsSalud, permaneció en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y supervisó todo el proceso logístico, desde la llegada del órgano hasta su ingreso al Incor. Así pudo verificar la eficacia y precisión de todos los involucrados, reafirmando el compromiso institucional con el progreso en medicina altamente especializada y el fortalecimiento de los trasplantes en el país.

Un equipo multidisciplinario de cerca
Un equipo multidisciplinario de cerca de 60 profesionales de la salud, liderado por el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor), hizo posible un trasplante de corazón exitoso que salvó la vida de un paciente - Créditos: Essalud.

La doctora Mary Díaz Gálvez, gerente de Procura y Trasplante, destacó que el INCOR se ha consolidado como centro de referencia a nivel nacional, logrando hasta la fecha 132 procedimientos cardíacos, de los cuales 116 beneficiaron a adultos y 16 a menores.

El doctor Acho alertó que cerca de 8 mil personas a nivel nacional esperan un trasplante, lo que pone de manifiesto la importancia de fomentar la donación de órganos.

Exhortó a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa “Un Sí que da vida”, remarcando la necesidad de elevar el número de donantes ante la todavía baja tasa en Perú, de 1,5 donantes por millón de habitantes, comparada con la de países como Argentina, Uruguay y Brasil, que alcanzan de 15 a 20, y el caso de España, líder mundial con 48 donantes por millón.

