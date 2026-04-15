Transparencia exhorta a la calma y pide esperar resultados oficiales de la ONPE

Transparencia rechazó de forma categórica las denuncias de fraude sin pruebas y los intentos de anular el proceso sin fundamentos, advirtiendo que estas acciones generan incertidumbre y erosionan la confianza ciudadana - Créditos: Andina.

La Asociación Civil Transparencia emitió este martes un comunicado en el que insta a la población a mantener la calma y respetar los tiempos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mientras avanza el escrutinio de los votos de las elecciones generales 2026. El pronunciamiento busca desalentar la especulación en torno a los resultados preliminares y reforzar la legitimidad del proceso en un contexto de alta tensión política.

En su declaración, Transparencia remarcó que “el país necesita serenidad y responsabilidad”. La organización exhortó a la ciudadanía y a los actores políticos a esperar que la ONPE concluya el conteo de actas, y subrayó que esta información será publicada en la página web oficial del organismo, lo que garantiza la transparencia y permite la verificación pública de los datos electorales.

De acuerdo con la Asociación Civil, solo el resultado emitido por la autoridad electoral puede considerarse vinculante para definir a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

La organización subrayó que la fortaleza democrática del país depende del respeto a las instituciones y del comportamiento responsable de actores políticos y sociales - Créditos: Transparencia.

Los representantes de Transparencia rechazaron de manera enfática las denuncias de fraude sin pruebas y los llamados a la nulidad del proceso sin fundamentos técnicos. Según la entidad, este tipo de afirmaciones “solo generan incertidumbre, debilitan la confianza ciudadana y afectan la legitimidad de la elección”.

La organización recordó que la solidez democrática del país depende de la credibilidad de sus instituciones y de la conducta responsable de los diversos sectores involucrados.

En paralelo, Transparencia manifestó su inquietud por la creciente judicialización de la contienda y el acoso dirigido a las autoridades del sistema electoral. La asociación advirtió que ambas prácticas atentan contra la estabilidad institucional y el respeto a las normas democráticas.

“Expresamos nuestra preocupación frente a la judicialización del proceso electoral y al acoso contra las autoridades electorales, prácticas que no contribuyen al respeto de las reglas democráticas ni a la estabilidad institucional”, puntualizó la organización.

Se expresó preocupación por la judicialización creciente del proceso electoral y el acoso a las autoridades, prácticas que amenazan la estabilidad institucional y vulneran las normas democráticas - Créditos: Andina.

La ONPE, organismo encargado de la administración de los comicios, ha reiterado su compromiso con la publicación oportuna y verificable de los resultados. Diversos observadores internacionales, como la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), han respaldado los procedimientos técnicos implementados en el país para garantizar la integridad del sufragio.

Por otra parte, Transparencia consideró fundamental que se determinen y sancionen, bajo el debido proceso, las eventuales responsabilidades derivadas de los problemas logísticos que afectaron el derecho al voto en ciertos distritos de Lima. La entidad remarcó que la corrección de estas deficiencias es esencial para fortalecer la confianza en el sistema democrático.

“La democracia se sostiene en la verdad, el respeto a las instituciones y la responsabilidad de todos”, concluyó el comunicado, reafirmando la importancia de la participación cívica informada y del respeto a los canales institucionales en la definición de los resultados electorales.

LINK de resultados de la ONPE

La ONPE actualiza de manera continua el conteo oficial de votos correspondientes a las elecciones generales en Perú. Desde el cierre de las mesas, el organismo publica los resultados preliminares en su portal digital (LINK), facilitando que la población acceda al progreso del escrutinio tanto en las diferentes regiones del país como en los consulados del exterior.