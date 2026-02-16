¿Qué diferencia hay entre la censura y la vacancia de José Jerí como presidente del Perú?

El presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, en una foto de archivo. EFE/ John Reyes Mejía

A José Jerí podrían quedarle solo unas horas más en Palacio de Gobierno como presidente encargado del Perú luego de que el Congreso reuniera las firmas necesarias para forzar la convocatoria a una sesión extraordinaria en la que se analizará, como único punto de agenda, una moción de censura que podría retirarlo definitivamente del cargo y lo obligaría a retornar a sus funciones como parlamentario.

José Jerí está encargado de la Presidencia de la República y, debido a que su condición -en principio- sigue siendo la de presidente del Congreso, una censura sería suficiente para que deje ese cargo, vuelva a ser un parlamentario más y, en consecuencia, deje la presidencia del Perú.

La decisión se tomará este martes 17 de febrero a partir de las 10:00 a.m., cuando el Congreso está llamado a votar todas las mociones de censura que fueron presentadas por diferentes parlamentarios y se presentaron ante el Parlamento.

La cantidad de votos necesarios para aprobar la censura contra Jerí es variable, pues se necesita una mayoría simple tomando en cuenta la cantidad de congresistas presentes en la sesión. En caso de que la asistencia sea de 130 parlamentarios, la cantidad de votos necesarios sería de 66 votos a favor.

El congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, con expresión pensativa, se superpone a una imagen del hemiciclo del Congreso mientras solicita se priorice una moción de vacancia contra José Jerí. ((Composición: Infobae Perú)

¿Cuál es la diferencia entre censura y vacancia?

La censura es una medida parlamentaria dirigida principalmente contra funcionarios que ocupan cargos de confianza, como el presidente del Congreso, y su aprobación implica el cese inmediato del cargo ocupado, sin restricciones para que el afectado continúe como parlamentario.

En cambio, la vacancia es un proceso constitucional que busca destituir al presidente de la República por causas establecidas, requiere un mayor número de votos y su efecto es la salida definitiva del cargo presidencial, sin posibilidad de reintegrarse al Congreso ni a funciones públicas inmediatas.

¿Qué pasa si no se aprueba la censura?

En caso de que la moción de censura sea aprobada en el pleno del Congreso, el actual titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, afirmó que “se deberá convocar a la elección de un nuevo presidente del Congreso, que se convertirá en presidente de la República” en reemplazo de José Jerí.

Sin embargo, en caso de que la moción de censura no sea apoyada por la cantidad suficiente de congresistas y se decida que Jerí siga siendo el presidente encargado de la República, esto no significa que el mandatario se habrá librado de los cuestionamientos que rodean su imagen por sus reuniones con empresarios chinos y las visitas nocturnas de mujeres que luego son contratadas por el Estado.}

En marzo, cuando se inicie la legislatura ordinaria, Jerí tendría que enfrentar una moción de vacancia en su contra por cuestionamientos similares, además de su actuación frente a la inseguridad ciudadana, que es criticada debido a que los estados de emergencia no serían efectivos al momento de enfrentar la ola de criminalidad en Lima Metropolitana.

En el caso de la vacancia, la cantidad de votos requerida para retirar a José Jerí de la presidencia es mucho mayor y deberá ser de dos tercios del número legal de congresistas: un total de 87 votos, según lo indica el artículo 113 de la Constitución. En cualquiera de las situaciones, el Congreso debe lograr acuerdos entre varias bancadas para lograr la cantidad de votos necesaria.

El presidente peruano, José Jeri, testifica ante una comisión del Congreso para abordar reuniones no reveladas con un empresario chino, un caso que ha intensificado el escrutinio sobre la transparencia y la rendición de cuentas de su gobierno, en Lima, Perú, el 21 de enero de 2026. REUTERS/Gerardo Marín

José Jerí asegura que debe ser vacado

En una entrevista con Panamericana, el mandatario sostuvo que, desde el punto de vista constitucional, el procedimiento que correspondería en su caso no sería la censura, sino la vacancia presidencial, aunque dejó claro que respetará la decisión que finalmente adopte el Parlamento.

“Mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso el que tome una decisión en base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos”, manifestó, dejando entrever que considera que el debate debe centrarse en el respeto estricto a las normas y a la institucionalidad.