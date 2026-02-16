Perú

¿Qué diferencia hay entre la censura y la vacancia de José Jerí como presidente del Perú?

El presidente se enfrenta a dos intentos del Congreso de retirarlo de su cargo a raíz de cuestionamientos vinculados con sus encuentros con empresarios chinos y visitas nocturnas de mujeres que obtienen contratos con el Estado

Guardar
El presidente interino de Perú,
El presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, en una foto de archivo. EFE/ John Reyes Mejía

A José Jerí podrían quedarle solo unas horas más en Palacio de Gobierno como presidente encargado del Perú luego de que el Congreso reuniera las firmas necesarias para forzar la convocatoria a una sesión extraordinaria en la que se analizará, como único punto de agenda, una moción de censura que podría retirarlo definitivamente del cargo y lo obligaría a retornar a sus funciones como parlamentario.

José Jerí está encargado de la Presidencia de la República y, debido a que su condición -en principio- sigue siendo la de presidente del Congreso, una censura sería suficiente para que deje ese cargo, vuelva a ser un parlamentario más y, en consecuencia, deje la presidencia del Perú.

La decisión se tomará este martes 17 de febrero a partir de las 10:00 a.m., cuando el Congreso está llamado a votar todas las mociones de censura que fueron presentadas por diferentes parlamentarios y se presentaron ante el Parlamento.

La cantidad de votos necesarios para aprobar la censura contra Jerí es variable, pues se necesita una mayoría simple tomando en cuenta la cantidad de congresistas presentes en la sesión. En caso de que la asistencia sea de 130 parlamentarios, la cantidad de votos necesarios sería de 66 votos a favor.

El congresista Segundo Toribio Montalvo
El congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, con expresión pensativa, se superpone a una imagen del hemiciclo del Congreso mientras solicita se priorice una moción de vacancia contra José Jerí. ((Composición: Infobae Perú)

¿Cuál es la diferencia entre censura y vacancia?

La censura es una medida parlamentaria dirigida principalmente contra funcionarios que ocupan cargos de confianza, como el presidente del Congreso, y su aprobación implica el cese inmediato del cargo ocupado, sin restricciones para que el afectado continúe como parlamentario.

En cambio, la vacancia es un proceso constitucional que busca destituir al presidente de la República por causas establecidas, requiere un mayor número de votos y su efecto es la salida definitiva del cargo presidencial, sin posibilidad de reintegrarse al Congreso ni a funciones públicas inmediatas.

¿Qué pasa si no se aprueba la censura?

En caso de que la moción de censura sea aprobada en el pleno del Congreso, el actual titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, afirmó que “se deberá convocar a la elección de un nuevo presidente del Congreso, que se convertirá en presidente de la República” en reemplazo de José Jerí.

Sin embargo, en caso de que la moción de censura no sea apoyada por la cantidad suficiente de congresistas y se decida que Jerí siga siendo el presidente encargado de la República, esto no significa que el mandatario se habrá librado de los cuestionamientos que rodean su imagen por sus reuniones con empresarios chinos y las visitas nocturnas de mujeres que luego son contratadas por el Estado.}

En marzo, cuando se inicie la legislatura ordinaria, Jerí tendría que enfrentar una moción de vacancia en su contra por cuestionamientos similares, además de su actuación frente a la inseguridad ciudadana, que es criticada debido a que los estados de emergencia no serían efectivos al momento de enfrentar la ola de criminalidad en Lima Metropolitana.

En el caso de la vacancia, la cantidad de votos requerida para retirar a José Jerí de la presidencia es mucho mayor y deberá ser de dos tercios del número legal de congresistas: un total de 87 votos, según lo indica el artículo 113 de la Constitución. En cualquiera de las situaciones, el Congreso debe lograr acuerdos entre varias bancadas para lograr la cantidad de votos necesaria.

El presidente peruano, José Jeri,
El presidente peruano, José Jeri, testifica ante una comisión del Congreso para abordar reuniones no reveladas con un empresario chino, un caso que ha intensificado el escrutinio sobre la transparencia y la rendición de cuentas de su gobierno, en Lima, Perú, el 21 de enero de 2026. REUTERS/Gerardo Marín

José Jerí asegura que debe ser vacado

En una entrevista con Panamericana, el mandatario sostuvo que, desde el punto de vista constitucional, el procedimiento que correspondería en su caso no sería la censura, sino la vacancia presidencial, aunque dejó claro que respetará la decisión que finalmente adopte el Parlamento.

Mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso el que tome una decisión en base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos”, manifestó, dejando entrever que considera que el debate debe centrarse en el respeto estricto a las normas y a la institucionalidad.

Temas Relacionados

José Jeríperu-politicaCongreso de la RepúblicaPresidencia del PerúVacanciaCensura

Más Noticias

Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios contra Paolo Guerrero tras delicado presente de Alianza Lima: “No es un líder positivo”

Un periodista deportivo puso en duda el liderazgo del ‘Depredador’ en el elenco ‘blanquiazul’, tras la decisión del delantero de no ejecutar el penal decisivo frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores

Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios

Fernanda Tomé ya palpita el Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Será un partidazo”

La atacante brasileña opinó sobre el esperado duelo peruano, uno de los más atractivos del torneo continental que se jugará en Lima

Fernanda Tomé ya palpita el

Fernando Cabada confirmó continuidad de Pablo Guede pese a duro presente de Alianza Lima: “No podemos ser cortoplacistas”

El administrador del club ‘íntimo’ se expresó sobre la continuidad del DT argentino, quien enfrenta cuestionamientos debido a los recientes resultados del equipo y a su gestión del plantel

Fernando Cabada confirmó continuidad de

Chofer de El Rápido habla tras ser detenido por la PNP en paro de transportistas: “Es injusto salir a trabajar sin saber si volveremos”

El conductor Wilfredo Reyna relató que fue intervenido por la policía mientras intentaba retirar objetos personales del vehículo

Chofer de El Rápido habla

Dayanita se confiesa frente a Jorge Benavides y le revela por qué renunció: “Por una locura de amor”

La actriz cómica apareció en el programa de Jorge Benavides el último sábado en Panamericana, luego de su repentina salida del elenco

Dayanita se confiesa frente a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí denuncia amenazas y

José Jerí denuncia amenazas y asegura que acabará con la delincuencia “cueste lo que cueste”, pero sigue sin publicar Plan Nacional de Seguridad

Crisis, condenas y destituciones: Así acabaron los últimos 11 presidentes del Perú

Fernando Rospigliosi aclara que, de no prosperar la censura a José Jerí, la vacancia se verá “de todas maneras” en marzo

José Jerí justifica visitas nocturnas de mujeres a Palacio: “Acompañaban operativos”

El Congreso de Perú decide mañana el futuro de José Jerí: los escenarios y la posible sucesión presidencial

ENTRETENIMIENTO

Dayanita se confiesa frente a

Dayanita se confiesa frente a Jorge Benavides y le revela por qué renunció: “Por una locura de amor”

Melcochita revela que Monserrat Seminario le pidió perdón: “Cometí un error por el dinero”

Stefano Salvini apareció en estado de ‘abandono’ y como ‘vagabundo’ por las calles: ¿Cuál fue la razón?

Sofía Franco se burla del bajo rating de Magaly Medina: “Todo cae por su propio peso”

Suheyn Cipriani revela los motivos por los que Macarius terminó con ella: “No se siente bien en una relación a distancia”

DEPORTES

Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios

Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios contra Paolo Guerrero tras delicado presente de Alianza Lima: “No es un líder positivo”

Fernanda Tomé ya palpita el Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Será un partidazo”

Fernando Cabada confirmó continuidad de Pablo Guede pese a duro presente de Alianza Lima: “No podemos ser cortoplacistas”

Formato del Sudamericano de Clubes 2026: lo que necesitan Alianza Lima, San Martín y Regatas para llegar a semifinales

La selección peruana jugaría con Senegal en amistoso por fecha FIFA 2026: los detalles del primer rival de Mano Menezes