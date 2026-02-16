‘Prima’ de Josimar sorprende al reaparecer sin barriga pese a embarazo de siete meses: “¿Qué pasó con los mellizos?”

La joven había asegurado en televisión que estaba en la dulce espera, pero nuevas imágenes generan interrogantes. Instagram/@aishanails.1

La historia que durante meses mantuvo la atención del público alrededor de Josimar Fidel y Verónica González, la mujer señalada por el artista como su ‘prima’, ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación mediática tras la difusión de nuevas imágenes que han despertado preguntas y especulaciones.

Esta vez, no se trata de audios ni de versiones cruzadas, sino de un detalle visual que llamó poderosamente la atención: la joven reapareció sin barriga de embarazo, pese a que, según lo que ella misma había afirmado meses atrás, ya debería encontrarse en el séptimo mes de gestación de mellizos.

El episodio más reciente comenzó cuando la estilista compartió en sus redes sociales diversos videos y fotografías en los que se le observa con una figura completamente plana, muy distinta a la que había mostrado en octubre de 2025, cuando aseguró públicamente en Magaly Tv La Firme que estaba embarazada de tres meses.

Verónica González aseguró que Josimar sabía de su embarazo

Para comprender el impacto de esta reaparición, es necesario retroceder algunos meses. En octubre de 2025, González apareció en el programa Magaly TV, La Firme, conducido por Magaly Medina, donde confirmó que estaba embarazada de mellizos y que el padre sería el cantante. En aquel momento, la noticia generó un fuerte revuelo, no solo por el embarazo en sí, sino porque la relación entre ambos había sido señalada como una infidelidad a María Fe Saldaña, con quien el artista mantenía un vínculo sentimental.

Durante esa etapa, González sostuvo que el cantante ya estaba informado sobre el embarazo y que ambos habían conversado al respecto. Según su versión, incluso habían llegado a acuerdos en privado y se contemplaba la posibilidad de una prueba de ADN. La joven también aseguró que el músico conocía la situación desde hacía tiempo y que el diálogo entre ellos se había mantenido.

Sin embargo, poco después, el propio Josimar negó públicamente la existencia de los bebés. El cantante manifestó que sabía perfectamente “lo que hizo y lo que no”, dando a entender que no reconocía la versión difundida por González. Sus declaraciones generaron escepticismo en parte del público, especialmente porque previamente habían circulado audios e imágenes que evidenciaban la cercanía entre ambos.

El tema no desapareció del todo. En enero de 2026, la estilista volvió a generar titulares al compartir audios en los que se escuchaba la voz del cantante y en los que ella lo llamaba “mi amor”, lo que fue interpretado por algunos como una señal de que el vínculo entre ambos no se había roto por completo. Aquella difusión reavivó la polémica y mantuvo el interés en la historia.

Ahora, la reciente aparición sin vientre de embarazo ha vuelto a colocar el caso en el centro del debate. En los videos difundidos, González aparece con ropa ceñida que deja ver claramente su abdomen plano, un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios, quienes recordaron que, de acuerdo con su propio testimonio anterior, el embarazo ya debería encontrarse en una etapa avanzada.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En redes sociales surgieron distintas hipótesis: algunos se preguntaron si la joven habría sufrido una pérdida gestacional, mientras que otros sugirieron que la dulce espera podría no haber existido, tal como el cantante había afirmado en su momento. Hasta ahora, no se ha emitido una explicación oficial que confirme alguna de estas posibilidades.

Josimar negaba existencia de mellizos

En su momento, González había defendido la veracidad de su versión y sostuvo que el cantante estaba al tanto de todo lo relacionado con el embarazo. También afirmó que habían conversado sobre el futuro y que el tema se manejaría en el ámbito privado. Estas declaraciones, difundidas en televisión, contribuyeron a que el tema adquiriera gran notoriedad.

Por su parte, Josimar insistió en negar la existencia de los bebés y evitó profundizar en detalles adicionales, limitándose a reafirmar su postura. La falta de coincidencia entre ambas versiones dejó el tema en un terreno ambiguo que ahora vuelve a cobrar vigencia con la aparición de nuevas imágenes.

Otro elemento que ha llamado la atención es que, durante varios meses, González había optado por vestir ropa holgada o evitar mostrar su abdomen en publicaciones públicas, lo que algunos interpretaron como una forma de mantener la discreción sobre el embarazo. La reciente difusión de imágenes en las que se observa claramente su vientre ha marcado un contraste que ha reactivado el interés en la historia.

Mientras tanto, ni el cantante ni la estilista han ofrecido, hasta el momento, una declaración reciente que explique lo ocurrido.

