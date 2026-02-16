Perú

José Jerí admite que pagó de su dinero servicios de una joven en el Congreso, pero no recuerda el monto ni detalles del acuerdo

El presidente interino reconoció que pagó con recursos propios a la practicante Ana Diburcio por asistencia personal durante su etapa como legislador. Defendió la legalidad de esos pagos y negó cualquier irregularidad

El presidente interino, José Jerí,
El presidente interino, José Jerí, admitió que pagó con dinero propio a Ana Diburcio, una practicante que lo apoyó en tareas personales cuando era legislador, sin precisar montos ni términos del acuerdo

El presidente interino, José Jerí, reconoció este domingo que pagó con fondos propios los servicios de la joven Ana Diburcio (29), una practicante que lo apoyaba en tareas “personales” mientras ocupaba el cargo de legislador, aunque no precisó el monto ni los términos del acuerdo.

“Quien le pagaba era directamente yo, con mi dinero. Eso no tiene nada de irregular, nada de ilícito, más aún cuando ella misma afirma que el dinero que se le ha pagado, cuando se le ha pagado, ha sido de mi propio dinero”, declaró a la periodista Milagros Leiva al referir que Diburcio le aliviaba la “carga” laboral.

Jerí solicitó que “no se pretenda distorsionar una situación del 2022 trayéndolo al presente para dar un contexto que no es adecuado y no es correcto”, en rechazo a las acusaciones sobre contrataciones indebidas en el Ejecutivo, y mientras el Congreso se dispone a evaluar y votar mociones de censura que podrían removerlo del puesto.

Consultado sobre la existencia de recibos por los pagos a Diburcio, el mandatario reiteró no recordar los detalles. “Ya han pasado varios años. Lo cierto es que ella me ayudaba en algunas fechas (...) No tengo que acordarme de todos los detalles”, sostuvo.

Jerí negó irregularidades en los
Jerí negó irregularidades en los pagos y afirmó que la relación laboral fue transparente, descartando que existiera intención de ocultar la contratación o de emplear fondos estatales

Afirmó seguidamente que nunca buscó ocultar el vínculo laboral: “Si alguien tuviera el ánimo de esconder algo, no hubiera sido lógico tener los registros y salidas. Nunca ha habido un ánimo de esconder algo de ese tipo, porque ella me ha brindado un servicio directamente a mí, le he pedido ayuda porque ya estábamos en sobrecarga de trabajo y no es nada ilegal que una persona pueda contratar o pueda pedir ayuda concretamente”, señaló.

Jerí sostuvo finalmente que tomó conocimiento de la situación poco antes de la entrevista en vivo. Sin embargo, la conductora indicó que el equipo de Panorama, que reveló el caso, intentó contactarlo desde la mañana: “Que yo sepa, a mí no me llamaron directamente”, respondió.

Para este martes, el Congreso celebrará un pleno extraordinario para debatir y votar diversas mociones de censura contra el mandatario, quien sostuvo que, en su opinión, el procedimiento que corresponde es una moción de vacancia (destitución), que necesita más votos por parte de los parlamentarios.

El mandatario declaró que no
El mandatario declaró que no recuerda detalles sobre recibos u otros registros de los pagos realizados, argumentando que el tiempo transcurrido dificulta precisar la información

Informal

Diburcio aseguró a Panorama que su relación con Jerí empezó años antes de que él fuera congresista, en actividades políticas de Somos Perú, formación a la que está afiliado el ahora gobernante. Explicó que, durante tres meses en 2022, asistió a su despacho congresal en calidad de trabajadora de confianza, convocada y llevada por el propio legislador.

En ese periodo, registró 24 visitas al Congreso, pero no firmó ningún contrato ni fue incluida en registros oficiales de recursos humanos. Detalló que su labor consistía en agendar citas y reuniones, organizar encuentros con ministros y visitantes, además de acompañar a su empleador a eventos oficiales fuera del Parlamento.

Ella misma reconoció que no tiene título registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), aunque estudió carreras técnicas y cursos de idiomas.

