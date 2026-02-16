Construcción se expande 6,7% en 2025, pero aumento en el consumo de cemento presiona los controles de almacenamiento y origen

El bono reforzamiento permite a familias vulnerables mejorar la seguridad de sus viviendas ante el riesgo sísmico, sin costo alguno. (Foto: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)

El sector construcción en Perú alcanzó un crecimiento anual de 6,67% en 2025, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El reporte, publicado en febrero de 2026, señala que el consumo interno de cemento aumentó 7,50% y el avance físico de obras públicas creció 5,09% durante el mismo periodo.

Este comportamiento refleja la expansión tanto de proyectos privados como estatales, y plantea nuevos retos para la industria cementera en materia de calidad, logística y sostenibilidad, de acuerdo con un análisis de Holcim.

El consumo de cemento, indicador clave del dinamismo sectorial

El aumento de 7,50% en el consumo interno de cemento supera el ritmo general del sector construcción. Este dato, registrado por el INEI y respaldado por empresas productoras y organismos del Estado, evidencia la importancia del cemento como insumo estratégico.

La demanda está vinculada a la realización de obras de infraestructura, vivienda y proyectos públicos, que requieren materiales con garantía de calidad y desempeño técnico, según la multinacional.

El avance físico de obras públicas, con una variación anual de 5,09%, muestra la relevancia de la inversión estatal en el crecimiento sectorial. Este indicador también evidencia la interacción entre organismos públicos y empresas del rubro cementero, responsables del abastecimiento y la supervisión de materiales.

cemento - construccion - viviendas

Calidad y trazabilidad, desafíos técnicos para la industria cementera

La discusión en torno a la calidad del cemento se ha intensificado debido al incremento de la demanda y a la complejidad de los proyectos. Factores como la fecha de fabricación, las condiciones de almacenamiento y la trazabilidad del producto influyen directamente en el comportamiento del cemento en obra.

El material es sensible a la humedad y al paso del tiempo, lo que obliga a una gestión más rigurosa de la cadena de suministro y al seguimiento de las condiciones logísticas desde la producción hasta la entrega final, refiere Holcim.

La preferencia por insumos nacionales está asociada al control de variables críticas. La producción local permite un mayor seguimiento de los tiempos de despacho, un almacenamiento más seguro y la adaptación a los agregados y condiciones climáticas. Esto facilita una mejor predictibilidad en los diseños de mezcla y en la ejecución de las obras.

Sostenibilidad y logística, ejes de transformación para el sector

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales desafíos para la industria cementera. El transporte de cemento desde largas distancias implica mayores emisiones de CO₂ y un impacto ambiental creciente. Por el contrario, la producción y distribución local contribuyen a reducir la huella de carbono, optimizar la logística y fortalecer la cadena productiva nacional.

El sector reconoce la necesidad de adaptar sus procesos a criterios más responsables y alineados con las demandas ambientales actuales. La industria coincide en que la toma de decisiones informadas es fundamental para afrontar los retos del contexto actual.

construccion - cemento

“La fecha de fabricación, el tiempo de almacenamiento y el origen del producto influyen directamente en su desempeño. Un cemento más fresco y con trazabilidad conocida ofrece mayor consistencia y predictibilidad en obra, lo que se traduce en calidad y confianza a largo plazo”, refiere Robert Albán, director comercial de Cemento Gris de Holcim Perú.

De esta manera, la expansión del sector y el incremento sostenido en el consumo de cemento obligan a la industria a reforzar sus controles de calidad, logística y sostenibilidad.

Para la multinacional, el desafío hoy del sector Construcción reside en adaptarse a los estándares técnicos y ambientales que exige el mercado, para sostener el crecimiento y responder a las expectativas de la sociedad y los reguladores.