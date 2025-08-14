Una multinacional de la construcción suiza ha identificado cuál es el cemento más adecuado para una vivienda en el Perú: los detalles

El tipo de cemento seleccionado impacta en la resistencia y la vida útil de viviendas y edificaciones ubicadas en ambientes tan diversos como los de Perú.

En el contexto de la construcción en el Perú, la correcta elección del cemento es un factor decisivo que incide directamente en la durabilidad y seguridad de las edificaciones, según un reciente análisis de Holcim. Así, seleccionar el tipo de cemento según el clima y la ubicación de la obra garantiza que una vivienda o infraestructura cumpla con los estándares de resistencia y vida útil requeridos por las condiciones locales.

El déficit habitacional nacional alcanza, según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), aproximadamente 1 millón 800.000 viviendas. La organización indica que para cerrar esta brecha se requieren unas 200.000 nuevas unidades al año. Esta demanda plantea el desafío no solo de aumentar la construcción, sino de asegurar la calidad y longevidad de las edificaciones, especialmente dada la diversidad geográfica que distingue a la costa, sierra y selva.

Las condiciones extremas de la sierra, selva y costa exigen cementos específicos

Robert Albán, director Comercial Cemento Gris de Holcim Perú, explicó en declaraciones citadas por Infobae que en zonas costeras y ambientes de alta humedad y salinidad, como Lima o las ciudades balnearias, conviene optar por cementos resistentes a sulfatos y cloruros.

“Se debe emplear un cemento con características específicas para proteger la estructura contra el ataque de sales y la humedad, lo que previene el salitre y la corrosión”, expuso. Este tipo de producto resulta adecuado para proyectos de viviendas en la playa, muelles, piscinas y plantas industriales.

Para obras donde los plazos son reducidos, como remodelaciones o construcciones en áreas de tráfico intenso, el uso de un cemento de fraguado acelerado permite avanzar con mayor eficiencia. Este tipo de cemento logra una alta resistencia inicial, lo que facilita el desencofrado en menor tiempo y contribuye a cumplir calendarios ajustados, en particular para elementos estructurales como losas, columnas y vigas, y para trabajos que requieren pronta habilitación.

La protección contra la corrosión y la durabilidad dependen de emplear cementos formulados para las condiciones propias de cada región peruana, según Holcim.

Expertos explican qué cemento resiste mejor en cada región peruana

En proyectos de albañilería, pegado de cerámicos y acabados finos, Albán recomienda productos formulados específicamentes para tareas no estructurales. “La adhesión y el acabado uniforme son claves en estos casos”, asegura el representante de Holcim Perú. Dichos cementos favorecen terminaciones prolijas y minimizan el riesgo de fisuras en tarrajeos y enchapes, aspectos determinantes en la calidad visual y funcional de una edificación.

Por el contrario, para viviendas y obras generales carentes de requerimientos técnicos especiales, la elección de un cemento hidráulico de uso general suele ser suficiente. Este tipo de cemento ofrece buena resistencia y rendimiento en infraestructuras urbanas y viales, permitiendo equilibrar durabilidad y costes de mantenimiento.

Las condiciones climáticas de la sierra y la selva, caracterizadas por alta humedad, cambios bruscos de temperatura o climas fríos, exigen cementos que reduzcan el riesgo de fisuración, aseguren la trabajabilidad del material y mantengan la integridad estructural en diferentes tipos de componentes, desde losas hasta morteros. Esta decisión responde a la necesidad de mantener la seguridad y eficiencia en áreas donde las condiciones ambientales pueden comprometer la calidad de la obra si no se selecciona el insumo correcto.

Holcim presenta su guía para seleccionar el cemento adecuado en obras peruanas. ¿En qué región vive usted?

Holcim: la correcta selección del cemento reduce el riesgo de fisuras y corrosión

Finalmente, la suiza Holcim -que recientemente adquirió el 100% de acciones y operaciones de las empresas Comacsa S.A y Mixercon S.A por 100 millones de dólares- destaca que antes de iniciar cualquier proyecto resulta fundamental contar con asesoría técnica profesional. Elegir el producto adecuado tras analizar el clima, el suelo y el uso previsto maximiza la vida útil de la construcción y optimiza los recursos invertidos.

El adecuado asesoramiento profesional al inicio del proyecto permite reducir costos de mantenimiento a futuro y proporciona mayor seguridad estructural a las viviendas, agrega Holcim Perú. De esta manera, cada iniciativa habitacional aportará realmente a reducir la brecha de vivienda segura y digna en el país.