Perú

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4.1 con epicentro en Santa María

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los sismos más fuertes del mundo

Guardar
Google icon
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

Un sismo de magnitud 4.1 se registró este lunes 18 de mayo en la ciudad de Santa María, en la provincia de Nieva del departamento de Condorcanqui, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

El movimiento telúrico comenzó a las 15:57 (hora local) y se originó a 182 kilómetros al Norte de Nieva con una profundidad de 42 kilómetros y latitud y longitud de -2.97, -78.08 grados. Debido a su magnitud, el rango de alerta emitido fue de color verde precisó en un reporte la Red Sísmica Nacional.

PUBLICIDAD

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente: I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”. El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

PUBLICIDAD

El Anillo de Fuego: qué es y dónde se localiza

¿Que hacer en caso de un temblor? (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Que hacer en caso de un temblor? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo.

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, clasificadas como catastróficas.

Perú y sus historial de sismos

Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)
Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)

La nación sudamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.31 de mayo de 1970 El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.3 de octubre de 1974Un sismo de magnitud 8.0 ocurrió en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.29 de mayo de 1990Otro terremoto de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que inició a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.23 de junio de 2001Un temblor de magnitud 6.9 afectó al surde Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.15 de agosto de 2007Perú fue duramente afectado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.26 de mayo de 2019Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

Temas Relacionados

Sismo en PerúSismo en Perú hoyÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Qué se celebra el 19 de mayo en el Perú: el país conmemora fechas históricas y sociales

La efeméride reúne hitos nacionales e internacionales, desde figuras como Manuel Lorenzo de Vidaurre, hasta iniciativas ambientales y jornadas mundiales que promueven la solidaridad y la ética en diferentes ámbitos

Qué se celebra el 19 de mayo en el Perú: el país conmemora fechas históricas y sociales

“Faltan buses”: pasajeros del Metropolitano denuncian demoras, peleas y unidades a alta velocidad

Pasajeros del terminal Naranjal expresaron su frustración por la falta de unidades y advirtieron que las demoras generan peleas y violencia en las estaciones

“Faltan buses”: pasajeros del Metropolitano denuncian demoras, peleas y unidades a alta velocidad

Alejandra Baigorria y Said Palao viven un safari familiar en Sudáfrica, pero las redes notan una fría distancia

Aunque ambos estuvieron haciendo turismo, las publicaciones diferentes de la empresaria y el chico reality generaron sorpresa sobre el verdadero estado de la pareja luego del polémico viaje a Argentina

Alejandra Baigorria y Said Palao viven un safari familiar en Sudáfrica, pero las redes notan una fría distancia

Arqueólogo precisó que T’aqrachullo no supera a Machu Picchu, pero destacan singular hallazgo de templos y miles de objetos

Especialistas señalaron que las comparaciones con la ciudadela inca fueron tergiversadas y enfatizaron que el valor radica en su importancia histórica y ceremonial

Arqueólogo precisó que T’aqrachullo no supera a Machu Picchu, pero destacan singular hallazgo de templos y miles de objetos

Magaly Medina mostró tres nuevas carteras de diseñador: Chloé, Jimmy Choo y un Valentino valorizados en más de US$ 5 mil

La presentadora sorprendió a sus seguidores mostrando tres bolsos exclusivos que eligió para sus próximas vacaciones, sumando más piezas de lujo a una colección que sigue acaparando miradas y comentarios

Magaly Medina mostró tres nuevas carteras de diseñador: Chloé, Jimmy Choo y un Valentino valorizados en más de US$ 5 mil
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

PPK confirma que Keiko Fujimori le pidió disculpas y anuncia que votará por quien “va a poner orden”, el lema de la candidata

¿Las fallas de la ONPE alteraron las Elecciones 2026? Universidad de Stanford revisó 87 mil actas y reveló su conclusión

Keiko Fujimori ironiza sobre Roberto Sánchez: “La gente quiere conocerlo a él, no a una imitación de Pedro Castillo”

Keiko Fujimori invita a Rafael López Aliaga pese a su rechazo: “Cuando quiera dialogar, las puertas estarán abiertas”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria y Said Palao viven un safari familiar en Sudáfrica, pero las redes notan una fría distancia

Alejandra Baigorria y Said Palao viven un safari familiar en Sudáfrica, pero las redes notan una fría distancia

Magaly Medina mostró tres nuevas carteras de diseñador: Chloé, Jimmy Choo y un Valentino valorizados en más de US$ 5 mil

Natalie Vértiz revela que fue convocada al casting de Victoria’s Secret 2026 tras confirmar audición: “¡Está pasando!”

El orgullo de Christian Meier ante el éxito digital de su hija Gia en Zaca TV y su inesperado parecido con Gladys Zender

La frase de Heydi Amado sobre ‘Melcochita’ que enciende las redes y desata polémica: “Él ya está en los descuentos”

DEPORTES

Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

FC Cajamarca hará su último esfuerzo por retener al goleador Hernán Barcos: “Hay que ponernos de acuerdo”

Clarivett Yllescas y Leyla Chihuán aconsejan a voleibolistas peruanas: “Para crecer es necesario vivir la experiencia fuera”

Nacional apunta a recuperar a su principal ariete para enfrentar a Universitario en la revancha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP, sobre el caso del ‘Tunche’ Rivera: “El jugador tiene un equipo de abogados que lo está asesorando”