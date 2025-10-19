Holcim roza el límite de su capacidad instalada y evalúa ampliaciones en Perú tras crecimiento a triple dígito en 2025

Holcim Perú opera al límite de su capacidad tras crecimiento récord en el mercado local. La compañía prioriza soluciones para la construcción, que ya superan el 50% de su facturación.

El acelerado crecimiento de Holcim Perú en los últimos meses, impulsado por la saturación de su capacidad instalada y la identificación de un vasto déficit habitacional, ha replanteado la estrategia de la multinacional suiza en el país, según anticipó su CEO, Norberto Ledea.

La compañía llegó hace un año para competir directamente en un mercado dominado por jugadores como UNACEM y hoy opera al máximo de sus instalaciones, principalmente en la producción de cemento, concreto, morteros, bloques y cal.

La saturación de la capacidad productiva obliga a Holcim Perú a revisar su estrategia

Actualmente, Holcim Perú cuenta con una capacidad de producción de 700.000 toneladas anuales de cemento y se aproxima a su utilización total. “En prácticamente todos los negocios en los que estamos actuando estamos ya llegando a la saturación de la capacidad instalada”, explicó Ledea. Ante este escenario, la empresa estudia opciones tanto de expansión orgánica —a través de nuevas inversiones— como inorgánica, mediante posibles adquisiciones.

Las tareas para incrementar la capacidad requieren, según el ejecutivo, un plazo mínimo de entre un año y un año y medio, debido a las gestiones de permisos y la instalación de nueva maquinaria. De forma paralela, Holcim mantiene en la agenda proyectos inorgánicos para fortalecer su presencia, estrategia que replica en toda la región latinoamericana.

Holcim Perú prioriza inversiones en respuesta al déficit habitacional y de infraestructura

Este panorama de crecimiento está directamente anclado a las oportunidades que detecta la empresa en el mercado local. Perú exhibe un serio rezago en vivienda y en el acceso a servicios básicos, situación que, desde la perspectiva de la cementera, define la agenda de inversiones y planificación a futuro.

“El déficit habitacional que existe en América Latina en general y en Perú en particular es muy importante”, sostuvo Ledea en la EXCON 2025. La compañía observa que la prioridad técnica y comercial seguirá siendo responder a la creciente demanda por viviendas de calidad y cierres de brechas en infraestructura, tanto pública como privada.

Holcim Perú reorganiza sus operaciones tras la adquisición de Mixercon, Comaxa y Luren

En el ámbito de negocios, la mayor parte de la venta actual de Holcim Perú proviene del sector privado. La empresa, que actualmente tiene una baja exposición al segmento estatal, prevé que las tendencias del gasto público y la activación de proyectos de infraestructura podrán impactar en próximos ejercicios. Sin embargo, el foco inmediato permanece sobre la demanda agregada, que combina tanto grandes obras como la autoconstrucción y la edificación informal.

El ingreso de la empresa al país respondió a un análisis de fundamentos macroeconómicos, dejando de lado la coyuntura política. “Cuando uno revisa cuál ha sido el comportamiento de la economía, del producto bruto interno en los últimos años, los fundamentales de la economía de Perú son de los más sólidos que hay en toda América Latina”, puntualizó el CEO. El desembarco de la suiza se concretó en agosto de 2024, a través de la adquisición de Mixercon, Comaxa y Luren, tres compañías locales que operan con énfasis en la región metropolitana de Lima.

Holcim estima que proyectos de ampliación requerirán entre uno y un año y medio para su ejecución

Holcim unificó las marcas adquiridas bajo su insignia global y reorganizó las operaciones para asegurar una transición eficiente en la gestión, imagen institucional y portafolio de productos, según el CEO. La estrategia de la cementera apuntó desde el inicio a mantener un equilibrio entre los ingresos por materiales y las soluciones para la construcción, lo que en el contexto peruano llevó a que las soluciones representen actualmente más del 50% de la facturación.

En su primer año, la compañía reportó un crecimiento de triple dígito respecto al rendimiento previo de las operaciones locales. El volumen de negocios, medido como run rate anual, llegó a los 200 millones de dólares y la rentabilidad evidenció un aumento sostenido, superando los objetivos iniciales. “Nuestro objetivo en cada mercado donde actuamos es ser la compañía más rentable en donde participamos”, afirmó el CEO.