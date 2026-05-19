Magaly Medina mostró tres nuevas carteras de diseñador: Chloé, Jimmy Choo y un Valentino valorizados en más de US$ 5 mil

Magaly Medina estrena tres carteras de diseñador Chloé, Jimmy Choo y Valentino, sumando más de US$ 5 mil en accesorios de lujo.

La conductora de televisión, Magaly Medina, volvió a encender las redes sociales al mostrar en sus historias tres nuevas carteras de firmas de lujo —Chloé, Jimmy Choo y Valentino Garavani— cuyo valor combinado supera los cinco mil dólares. Esta vez, la propia presentadora explicó a sus seguidores el destino de cada pieza: sus vacaciones de medio año. “Para mis vacaciones, que ya se acercan, mis vacaciones de medio año, me voy al solcito”, anunció antes de mostrar los bolsos uno por uno.

La presentación ocurre menos de un mes después de que su esposo, el notario Alfredo Zambrano, le obsequiara tres bolsos Chanel por su cumpleaños, cuyo precio total superó los US$ 18 mil, según estimaciones del influencer George Rubin, especializado en artículos exclusivos. En aquella ocasión, Medina no escatimó en reconocer su afición: “Todo el mundo sabe que me encantan las carteras”, declaró.

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Tres piezas para el verano y la noche

La primera en aparecer en el video fue el Chloé Summer Banana, un bolso mediano de rafia de la firma francesa, valorizado entre US$ 1,790 y US$ 2,490. La conductora describió la pieza con entusiasmo: “¿Han visto la rafia? Estos materiales naturales están muy de moda para este verano. Había en varios colores, pero me gustó esta. Supercombinable cuando uno usa verano, colores nude, colores blancos”.

Magaly Medina abre su clóset para revelar las tres nuevas y lujosas carteras que la acompañarán en sus vacaciones de medio año. Descubre los modelos de Chloé, Jimmy Choo y Valentino que eligió para disfrutar del sol. Video: TikTok Magaly Medina

Al preguntarse en voz alta qué cabe dentro, respondió con humor: “Supongo que un bronceador, una colonia, un polvo, una billetera plana”. El bolso de Chloé tiene cuerpo tejido a mano y silueta inspirada en la curva de un plátano, una propuesta de la firma francesa que apunta al estilo bohemio y artesanal para la temporada cálida.

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La segunda cartera fue el Jimmy Choo Beach Basket Tote Bag, valorizado entre US$ 700 y US$ 900. Medina lo presentó como “una canastita de paja” y aprovechó para hacer una comparación con la artesanía local: “De repente ustedes la pueden mandar a hacer, conocen algún artesano que se las haga o los artesanos de nuestro país, del norte, que trabajan muy bien en paja toquilla, por ejemplo, que hacen muchos sombreros de ese material”.

El bolso tipo cesta pertenece a la colección cápsula de playa de la marca británica, con rafia de alta calidad y el logotipo de Jimmy Choo bordado en la parte frontal. Su estructura abierta y sus asas cómodas lo hacen apto tanto para la playa como para paseos por el malecón, según describió la propia conductora.

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La tercera y más costosa de las piezas fue el Valentino Garavani Locò, un minibolso de hombro en piel de becerro laminada con el VLogo de la firma italiana con incrustaciones de joyas, valorizado en aproximadamente US$ 3,200. Medina lo describió como “una pequeña monadita” y destacó su versatilidad: “Para salir de noche no te incomoda. O lo puedes llevar también así o así. Bien coquetonas”.

La conductora de ATV revela en sus redes sociales detalles sobre las carteras de lujo que eligió para sus vacaciones de medio año.

Al cerrar el video, la conductora fue directa sobre su criterio de selección: “¿Qué les parece? ¿Les gustó? ¿Alguna les gustó en especial? Muy bien, pero yo las elegí. A mí me gustan las tres, por eso me las compré”.

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Una colección que no para de crecer

El antecedente más reciente de esta presentación data de fines de abril, cuando Zambrano sorprendió a Medina con tres bolsos Chanel como regalo de cumpleaños. El detalle fue cuantificado por Rubin en un video de TikTok con una frase que circuló ampliamente: “Más de 18 mil dólares en carteras. Qué rico el regalo que le mandó el notario”.

Los tres obsequios incluyeron un Chanel 25 mini en piel de ternera granulada y metal dorado (US$ 5,500), un Chanel 25 pequeño (US$ 5,900) y un bolso grande de la misma marca (US$ 6,500), precios que no incluyen impuestos.

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En aquella oportunidad, la conductora relató que la sorpresa la tomó desprevenida: “En vez de una, obtuve tres por mi cumple. Claro, no todos los días una cumple años. A mí me encanta ser regalada”, declaró. Con las tres nuevas incorporaciones —Chloé, Jimmy Choo y Valentino—, la colección de accesorios de lujo de la presentadora de ATV suma al menos cinco mil dólares adicionales en piezas orientadas a la temporada de verano y a las salidas nocturnas.