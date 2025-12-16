Holcim da el golpe y adquiere la participación mayoritaria de Cementos Pacasmayo por US$1.500 millones en Perú

La multinacional Holcim adquiere participación mayoritaria en Cementos Pacasmayo.

El grupo internacional de origen suizo Holcim anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Cementos Pacasmayo, operación que redefine el equilibrio entre los principales actores del sector cementero en Perú.

Esta transacción, valorada en aproximadamente 1.500 millones de dólares, representa el avance más reciente de Holcim en su estrategia de expansión regional y responde al objetivo de consolidar su presencia en Latinoamérica, considerada por la compañía como una de sus regiones más rentables.

La compra comprende una empresa que proyecta ventas netas por 630 millones de dólares en 2025 y ostenta un margen EBITDA del 28%, cifras que refuerzan la apuesta de Holcim por el mercado peruano.

Para el CEO de Grupo Holcim, Miljan Gutovic, la operación marca un hito clave: “La adquisición sinérgica de Cementos Pacasmayo está totalmente en línea con nuestra estrategia NextGen Growth 2030 para acelerar el crecimiento en Latinoamérica”.

Holcim y un mercado cementero muy regionalizado

En Perú, el mercado del cemento está liderado por tres grandes grupos empresariales con presencia sectorizada. UNACEM (Unión Andina de Cementos) domina la zona central y oriental, mientras que Cementos Pacasmayo encabeza la región norte, especializándose en la provisión de materiales para la construcción y soluciones industriales adaptadas a necesidades locales.

Yura, por su parte, constituye la referencia para la zona sur del país. Juntas, controlan la mayor parte del mercado nacional, explicando una estructura regionalizada que responde a los elevados costos logísticos asociados al transporte de cemento y materiales pesados a largas distancias, un aspecto central para entender la competencia y desarrollo en este sector.

¿Qué es Cementos Pacasmayo?

Pacasmayo, fundada en 1957, forma parte del Grupo Hochschild. Inicialmente se dedicó al cemento, pero en las últimas décadas diversificó su oferta a concreto, prefabricados, cal, morteros, y materiales destinados a resolver desafíos constructivos específicos como la exposición al salitre o la humedad.

Su modelo de negocio está basado en la integración vertical, ya que abarca toda la cadena de valor, desde la extracción de materias primas hasta la logística y distribución final, una estructura que busca ofrecer soluciones integrales y personalizadas.

Pacasmayo opera tres plantas de cemento en el norte del Perú (La Libertad, Piura y Rioja), con una capacidad combinada de cerca de 5 millones de toneladas anuales. Controla 28 plantas de concreto premezclado y prefabricados, y gestiona una red de más de 300 puntos de venta bajo el nombre DINO.

Su portafolio abarca proyectos residenciales, comerciales e infraestructura, siempre con énfasis en la innovación tecnológica y la sostenibilidad, como parte de su compromiso corporativo.

Holcim absorbe a Pacasmayo: un entorno de rápida expansión

La incursión de Holcim en Perú no es reciente. Ya en 2024, la compañía adquirió el 100 % de las acciones y operaciones de Comacsa S.A. (Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A.) y Mixercon S.A., empresas dedicadas a la producción de cemento, minerales industriales y concreto premezclado. Ambas transacciones sumaron un total de 100 millones de dólares.

A escala global, Holcim cuenta con operaciones en 44 mercados y más de 45.000 colaboradores. Desde su sede central en Zug, Suiza, impulsa soluciones de construcción sostenibles a través de marcas como ECOPlanet, ECOPact, ECOCycle y Elevate. Sus ventas netas en 2024 alcanzaron los CHF 16.300 millones, consolidando su liderazgo internacional, según declaraciones del propio grupo recogidas por Reuters.

En Latinoamérica, Holcim tiene presencia en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y las Antillas Francesas, con una oferta diversificada que abarca desde cemento hasta soluciones modulares y materiales avanzados para la infraestructura.

Perspectivas y sinergias de la operación

El acuerdo con Cementos Pacasmayo representa la incorporación de una empresa que genera un elevado volumen de caja y acumula más de seis décadas de experiencia en el mercado peruano. Holcim prevé sinergias de EBITDA anualizadas cercanas a 40 millones de dólares al tercer año, con impactos positivos esperados en el beneficio por acción y el flujo de caja libre desde el primer año.

El múltiplo de la transacción corresponde a 8,8 veces el EBITDA proyectado para 2025 —o 7,1 veces considerando ya dichas sinergias—, lo que ilustra la relevancia estratégica de la operación. Este movimiento empresarial permanece sujeto a la aprobación de Indecopi y se espera su cierre en el primer semestre de 2026, de acuerdo con la compañía.

Holcim en Perú

Holcim Perú organiza sus operaciones en tres ramas: cemento y concreto, agregados (cemento blanco y productos no metálicos) y soluciones como morteros y piezas prefabricadas. Cuenta con más de 900 empleados en el país, orientando su estrategia empresarial hacia la sostenibilidad, la eficiencia y el impulso de una construcción moderna y responsable con el medio ambiente.

Según la información proporcionada por Reuters, la transacción refuerza el compromiso de Holcim con la disciplina financiera y la búsqueda de mercados de alto potencial. La empresa ve al país como plataforma estratégica dentro de su red latinoamericana, donde la demanda por soluciones constructivas y cementos de alto rendimiento sigue creciendo de la mano de la urbanización y los proyectos de infraestructura en el norte, centro y sur del territorio.