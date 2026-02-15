Perú

Transportistas no descartan nueva movilización por el asesinato de chofer de El Rápido: “Vamos a tomar medidas radicales”

Representantes de Transportes Unidos de Lima Este responsabilizan al Gobierno y al sistema de justicia por la escalada de ataques contra trabajadores del sector

El gremio de transporte público en Lima anunció la inminente adopción de medidas radicales tras el asesinato del conductor de la empresa El Rápido en San Martín de Porres, Amílcar Raúl Marcano Rodríguez. El hecho ocurrió cerca de la intersección de las avenidas Universitaria y San Germán, cerca al centro comercial Plaza Norte.

José Quispe, dirigente de Transportes Unidos de Lima Este, declaró a Exitosa que el sector se encuentra “decepcionado” por la falta de respuesta efectiva de las autoridades ante la escalada de violencia.

“Estamos cansados, hemos presentado varios documentos y sostenido reuniones, pero no han cumplido”, enfatizó Quispe, quien añadió que las organizaciones de transportistas de los principales conos de Lima no descartan nuevas movilizaciones.

Los testigos lo auxiliaron y lo trasladaron a un centro médico, pero solo se confirmó el deceso del chofer, quien recibió varios disparos.

“Vamos a tomar una medida radical, no podemos permitir que sigan matando a los conductores”, recalcó el dirigente.
No descartan movilización

El asesinato del chofer de El Rápido se suma a otro ataque ocurrido menos de una semana antes, cuando un trabajador de la empresa Guadulfo Silva Carbajal falleció tras recibir múltiples disparos.

Según los transportistas, la inseguridad en las rutas afecta tanto a los pasajeros como a los trabajadores del rubro. Asimismo, en menos de una semana, ya hay dos víctimas en el sector.

El dirigente responsabilizó directamente al Gobierno y al sistema de justicia por la situación, señalando que “los delincuentes que capturan son liberados con medidas preventivas”. Quispe también cuestionó la venta indiscriminada de chips telefónicos y la circulación de motocicletas sin control, dos factores que, según el gremio, facilitan el accionar delictivo en el sector transporte.

“Estamos coordinando con los delegados de los conos, no vamos a decir el momento, pero la acción será inmediata”, advirtió Quispe. Esto debido a que prefieren mantener en silencio la estrategia.

¿Cuál es el distrito con más casos de extorsión en los últimos años?

San Juan de Lurigancho se ubicó como el distrito con mayor cantidad de atentados extorsivos contra transportistas en Lima durante 2025, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, se reportaron 125 atentados en Lima Metropolitana y Callao, con un saldo de 93 fallecidos y 76 heridos. La mayoría de las víctimas fueron conductores, seguidos por pasajeros y cobradores. Lima Norte concentró la mayor cantidad de casos, destacando San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Comas.

El análisis señala que estas zonas, de alta densidad y con fuerte presencia de transporte informal, presentan también altos índices de denuncias por extorsión y homicidios.

El 87,6 % de las víctimas fueron hombres, principalmente entre los 40 y 49 años, y casi la mitad padres de familia. La mayoría de los ataques se registró en buses, combis y mototaxis, con armas de fuego y el uso de motocicletas como vehículos de fuga.

Los hechos ocurrieron sobre todo en las noches y entre semana. Las autoridades recomiendan el uso de la línea 1818 para denuncias anónimas y la central 105 para emergencias con la finalidad de verificar los casos.

