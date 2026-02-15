Perú

Disparan a chofer de El Rápido en la avenida Los Próceres en San Martín de Porres

La noche del 14 de febrero, en plena celebración por el Día de San Valentín, un chofer de la empresa El Rápido fue atacado a balazos mientras cubría su ruta en la avenida Próceres, en San Martín de Porres

El ataque ocurrió la noche del 14 de febrero, cerca de la intersección de la avenida Universitaria, una de las zonas más transitadas del distrito.

En la noche de este 14 de febrero, mientras miles de limeños celebraban el Día de San Valentín, un chofer de la empresa El Rápido fue atacado a balazos en plena ruta. El hecho ocurrió en la avenida Próceres, cerca de la intersección con la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres. De acuerdo con la información inicial, el conductor fue trasladado de inmediato al centro de salud más cercano tras el ataque, mientras la Policía Nacional investiga los detalles del caso.

Indignación en el gremio de transportistas

En conversación telefónica con Exitosa Noticias, José Quispe, dirigente de Transportes Unidos de Lima Este, manifestó su profunda indignación y cansancio ante la situación de inseguridad que enfrentan los conductores. “Es lamentable lo que está pasando con este delincuente. Estamos decepcionados por el gobierno, que no ha cumplido con los compromisos asumidos. Hemos presentado documentos, hemos tenido reuniones, pero no hay resultados”, afirmó Quispe, quien se mostró visiblemente afectado por lo ocurrido.

El dirigente subrayó que los miembros del gremio han llegado a un límite tras múltiples gestiones sin respuestas concretas. “Como Transportes Unidos, que reúne a empresas de tres o cuatro conos de Lima, ya nos hemos cansado. Vamos a tomar una medida radical. También denunciamos el actuar de algunos fiscales y jueces, porque los delincuentes que detienen son liberados bajo medidas preventivas. Es lamentable que nuevamente tengamos a un conductor atacado en la calle. No podemos más”, sostuvo.

Quispe señaló que las deficiencias en el control de la venta de chips telefónicos y la circulación de motocicletas agravan la situación, ya que, en su experiencia, facilitan la actividad delictiva. “Los chips siguen vendiéndose sin control, las motos circulan llevando pasajeros y el gobierno no toma ninguna acción. Nos preguntamos qué ha hecho realmente hasta ahora”, agregó.

Patrón repetido de violencia contra choferes

Sobre el ataque ocurrido en San Martín de Porres, Quispe precisó: “Esto fue cerca de Plaza Norte, en Universitaria con San Germán. El conductor fue atacado y, lamentablemente, se suma a otros casos que ya han ocurrido en menos de una semana”. Agregó que la esposa del chofer también fue herida en el ataque y estaría a la espera de atención médica.

El dirigente recordó que el viernes pasado, otro conductor de la empresa El Marrón murió en la zona de Lurín tras recibir tres balazos en la cabeza. “En menos de una semana, mataron a otro conductor. Hemos pedido al gobierno que tome medidas drásticas, pero no hay respuesta”, enfatizó.

Quispe destacó la gravedad de que estos hechos ocurran en zonas céntricas y muy concurridas: “Esto ha pasado cerca de Plaza Norte, uno de los centros comerciales más transitados de Lima. No podemos permitir que esta situación continúe”, indicó.

Anuncian acciones de protesta

Ante la gravedad de los hechos y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades, Quispe indicó que los gremios de transportistas están evaluando acciones radicales. “Por motivos estratégicos no vamos a detallar, pero vamos a tomar una medida radical. No podemos seguir permitiendo que más conductores sean atacados. En menos de una semana, ya son dos los que han fallecido en circunstancias similares”, afirmó.

El dirigente expresó también su escepticismo ante el plan de seguridad ciudadana que el gobierno anunciaría en los próximos días. “No tenemos conocimiento de ese plan, nos enteraremos cuando lo presenten. No tenemos expectativas porque hasta ahora no han hecho nada”, declaró.

