Ricardo Mendoza y Katya Mosquera estrenan nuevo hogar y celebran San Valentín en familia: “Ahora los cuatro celebremos el amor”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera decidieron mudarse a una casa más amplia para que sus dos hijos crezcan y jueguen en un entorno lleno de amor y oportunidades.

Ricardo Mendoza, comediante y figura de ‘Hablando Huevadas’, vive una etapa de felicidad total. A días de anunciar el nacimiento de su primer hijo, compartió un emotivo mensaje con motivo del Día de San Valentín, agradeciendo a su pareja Katya Mosquera y revelando que juntos acaban de mudarse a su nueva casa, un espacio pensado para consolidar su vida familiar y ver crecer a los niños en un entorno amplio y lleno de amor.

Un San Valentín especial: nueva casa y un mensaje de amor a Katya Mosquera

El 14 de febrero, Ricardo Mendoza sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram en la que no solo celebró el amor, sino que también anunció que, junto a Katya Mosquera, han dado un importante paso como familia al mudarse a una nueva casa. El comediante, conocido por su humor ácido y su honestidad en redes sociales, no dudó en mostrar su lado más sensible al dedicar palabras de admiración y cariño a la madre de su hijo menor y a su hijo mayor, fruto de una relación anterior de Katya.

“Que emoción, el mejor regalo de 14 de Febrero ha sido el combo de buenas noticias! Primero nace mi hijo, llega justo a tiempo para alegrar el fin de las vacaciones y para que los pies de su mamá vuelvan a la forma humana y tradicional… y ahora… luego de un poco de contratiempos… llega la casita nueva para poder jugar y ver crecer a los muchachitos!! Que feliz me siento hoy!”, escribió Mendoza, evidenciando el entusiasmo por esta nueva etapa.

El humorista agradeció a Katya no solo por su amor, sino también por el esfuerzo y la dedicación que ha puesto en la crianza y en la organización del nuevo hogar: “Y tu @katya.mosquera jugando de mi equipo eres la mejor!! Que bestia de buena madre, que hermosa pareja eres!! Te amo demasiado… ahora los 4 celebremos el amor y la vida en nuestro hogar”.

Ricardo Mendoza celebra su primer San Valentín como padre anunciando el nacimiento de su hijo y la mudanza a una nueva casa familiar.

La referencia a “los 4” confirma que la nueva casa está pensada como un espacio donde tanto el hijo recién nacido como el hijo mayor de Katya podrán crecer, jugar y compartir momentos en familia, consolidando el sueño de Mendoza de ofrecer a sus hijos un ambiente amplio y lleno de oportunidades.

El anuncio del nacimiento: la llegada inesperada de su primer hijo

El pasado 6 de febrero, Ricardo Mendoza se convirtió en padre por primera vez. Aunque la noticia fue compartida en redes sociales días después, el humorista relató con emoción y detalle cómo fue el nacimiento de su hijo, en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios de felicitación.

“Pues llegaste al mundo, hijo mío. Llegaste antes de lo pensado. Definitivamente ya querías salir”, escribió Mendoza, revelando que el nacimiento fue anticipado y que todo comenzó con una visita médica rutinaria que terminó por acelerar el parto.

El comediante no escatimó elogios para Katya Mosquera, a quien reconoció como la verdadera protagonista del nacimiento: “Tu mamá ha hecho todo el trabajo… yo solo puse mi parte cromosomática”, bromeó, reiterando que su rol será acompañar y apoyar en todo lo que venga.

Ricardo Mendoza reveló el nacimiento de su hijo con un mensaje personal que describió una llegada anticipada y despertó una fuerte reacción en redes. (Instagram/ricardoelcomediante)

Con su característico humor, Mendoza también compartió que tienen historias y videos de la llegada del bebé que, en el futuro, podrán usar para “avergonzar” al pequeño. En el mensaje, expresó su deseo de que su hijo crezca en un entorno de amor, diversión y plenitud, y le prometió presencia y apoyo constante.

Ricardo Mendoza cuenta detalles del parto en entrevista con ‘Magaly TV La Firme’

La felicidad y el asombro de Ricardo Mendoza por su paternidad fueron tema de conversación en ‘Magaly TV La Firme’, donde Magaly Medina le dedicó un bloque especial. En una entrevista desde la clínica, el comediante relató cómo vivió las primeras horas con su hijo y cómo, pese a los nervios, el humor fue su principal herramienta para afrontar la ansiedad.

Mendoza contó que el nacimiento ocurrió antes de lo previsto y que el bebé fue prematuro, pero que ambos, madre e hijo, estaban bien y ya en casa. “Fue una consulta de rutina, pero el doctor le dijo: ‘Ya no aguantas más, en dos horas estás en la sala de parto’”, recordó, destacando la rapidez con la que se desarrolló todo.

Ricardo Mendoza tras convertirse en padre: “Estoy algo cansado, fue inesperado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

El humorista arrancó risas al compartir que, por ser prematuro, el bebé pasó unas horas en incubadora, a la que él llama “máquina tipo shawarmas”, y que la experiencia de las primeras noches sin dormir ha sido tan divertida como desafiante.

Magaly Medina felicitó a Mendoza y destacó el cambio positivo que ha observado en él desde que comenzó a seguir su carrera. Para la conductora, la llegada de su hijo y la nueva vida familiar marcan una etapa de madurez y plenitud para el comediante.