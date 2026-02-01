Ricardo Mendoza emocionado por la pronta llegada de su primer hijo y envía mensaje a Katya Mosquera: “Te amo y estoy muy emocionado”

Ricardo Mendoza emocionado por la pronta llegada de su primer hijo con su novia Katya Mosquera. Latina: 'Arriba mi gente'.

La cuenta regresiva ha comenzado para Ricardo Mendoza y Katya Mosquera, quienes se preparan para dar la bienvenida a su primer hijo varón.

En entrevista con ‘Arriba mi gente’, el popular “Richavo” compartió su alegría y los detalles de la inminente llegada del bebé:

“¿Cuántos meses faltan? Días, faltan días. Tenemos la maleta, tenemos todo, estamos bien, lo único que falta es que llegue. Estamos esperando que llegue, será hombrecito”, comentó, dejando ver su entusiasmo por la paternidad.

La pareja ha preparado todo con anticipación, demostrando la emoción y el compromiso con esta nueva etapa. Mendoza también dedicó un romántico mensaje a Katya en televisión:

“Quiero que mi novia, mi esposa, la mamá de mis hijos del futuro vea esto y sepa que la amo. Estoy muy contento y emocionado”, expresó un conmovido Ricardo.

Ricardo Mendoza emocionado por la pronta llegada de su primer hijo con su novia Katya Mosquera

Un anuncio especial: el baby shower de Richavo y la revelación del sexo

El camino hacia la paternidad de Ricardo Mendoza estuvo marcado por momentos únicos, como el show ‘El Baby Shower de Richavo’, realizado el pasado 13 de diciembre en Costa 21 en San Miguel.

Durante el espectáculo, Mendoza y su compañero Jorge Luna compartieron escenario y complicidad con el público, fusionando humor, música en vivo y celebración familiar.

La revelación del sexo del bebé fue uno de los momentos más esperados de la noche. Fiel a su estilo, los comediantes jugaron con la expectativa y lanzaron confeti rosado como parte de una broma, para luego aclarar que el bebé será niño.

“Los colores no tienen género”, bromeó Mendoza, arrancando aplausos y risas entre los asistentes.

El evento, que contó con la participación de agrupaciones como La Bella Luz, Hermanos Yaipén y Son Tentación, reunió a cientos de fanáticos y amigos, consolidando el cariño del público hacia la pareja.

Ricardo Mendoza tendrá un niño: así anunció el sexo de su bebé junto a su novia Katya Mosquera

Katya Mosquera, apoyo y discreción en el proceso

Aunque Katya Mosquera ha preferido mantenerse fuera del foco mediático, su presencia ha sido fundamental en cada paso de esta nueva etapa. Durante el baby shower, estuvo acompañando desde la primera fila, compartiendo la emoción junto a amigos y al equipo de producción.

“Estoy muy tranquila, muy contenta, estamos formando una familia muy bonita. Mi hijo lo quiere un montón, feliz también porque va a ser el hermano mayor”, declaró Katya tras confirmarse la noticia del embarazo.

La actitud reservada de Mosquera ha sido constante durante todo el proceso, eligiendo acompañar y apoyar a Mendoza desde un segundo plano, sin protagonismo, pero con un respaldo incondicional.

Ricardo Mendoza anuncia que será papá y promete boda con Katya Mosquera: “Formamos una familia bonita”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El anuncio inesperado en París y el impacto en redes sociales

La noticia de la paternidad de Ricardo Mendoza fue revelada por primera vez en septiembre de 2025 durante un show de ‘Hablando Huevadas’ en la Torre Eiffel, en París. El anuncio generó una ola de felicitaciones y mensajes de apoyo de parte de sus seguidores y del ambiente artístico.

Desde entonces, Mendoza ha compartido con el público momentos de la evolución del embarazo, como la ecografía y los latidos del bebé, conmoviendo a sus fans y mostrando su lado más personal y sensible.

Ricardo Mendoza, conocido por su humor ácido y estilo irreverente, se enfrenta ahora a uno de los mayores retos y alegrías de su vida: la paternidad. La pareja ha recibido el apoyo de amigos, familiares y colegas, y Mendoza no duda en expresar su gratitud y emoción por el futuro que están construyendo junto a Katya y su hijo mayor.

El nacimiento de su primer hijo marca el inicio de una nueva etapa para “Richavo”, quien no solo continuará su carrera en la comedia, sino que también sumará experiencias y anécdotas que, sin duda, enriquecerán su vida personal y profesional.

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera esperan su primer hijo y adelantan fecha de matrimonio. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La llegada del bebé: el momento más esperado

Con la maleta lista y los nervios a flor de piel, Ricardo Mendoza y Katya Mosquera cuentan los días para el nacimiento de su hijo. La pareja ha demostrado que, más allá de los reflectores y el éxito profesional, los momentos más importantes se viven en familia y con el apoyo de quienes más aman.

La llegada de su bebé será, sin duda, uno de los capítulos más felices en la vida de ambos, y los seguidores de “Hablando Huevadas” esperan ansiosos las primeras imágenes y anécdotas de este nuevo integrante de la familia Mendoza Mosquera.

Ricardo Mendoza comparte tierna propuesta de matrimonio con emotiva dedicatoria a su novia: “Vamos por esta aventura juntos”. Infobae Perú / Captura IG