Ricardo Mendoza cuenta cómo fue el nacimiento inesperado de su hijo y Magaly Medina lo felicita: “Lo vemos enamorado de su bebé”

El programa ‘Magaly TV, la firme’ volvió a captar la atención del público no solo por los tradicionales informes de la farándula, sino también por un momento inusual en el que Magaly Medina dedicó varios minutos a comentar una noticia que, lejos de la polémica, estuvo marcada por la emoción y el humor: el nacimiento del hijo del comediante Ricardo Mendoza, integrante del popular pódcast y espectáculo ‘Hablando Huevadas’.

Durante la emisión, la conductora inició el bloque con un tono distendido y afectuoso, destacando el cambio que, según dijo, ha visto en el humorista a lo largo del tiempo. “Antes hay que felicitar a Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas. Se ha convertido en papá con su novia Katya Mosquera. Está feliz de la vida. Nos ha mandado hasta las fotos de su bebé”, comentó Magaly Medina, dirigiéndose a su equipo mientras en pantalla se mostraban imágenes del recién nacido.

La periodista continuó relatando algunos detalles que habían conocido en la producción del programa y que, según explicó, evidenciaban la emoción que vive el comediante en esta nueva etapa. “Oye, no le hemos preguntado cómo se llama el bebé, ¿no? No. Bueno, pero ahí está. Está chocho con su bebé y está pasando malas noches”, añadió entre sonrisas, subrayando que la paternidad ha transformado la rutina del artista.

Las primeras declaraciones de Ricardo Mendoza

Magaly también recordó que su equipo ha seguido la trayectoria de Ricardo Mendoza desde hace varios años, lo que le permitió hacer una observación más personal sobre su evolución. “De verdad, nosotros que hemos visto el cambio de Ricardo Mendoza desde que comenzamos a ampayarlo hasta el día de hoy, podemos decir que lo vemos diferente, totalmente enamorado no solo de su novia, sino que ahora enamorado de su bebé. Desde acá lo saludamos y felicitamos”, expresó.

La conductora anunció además que el comediante había accedido a brindar una breve entrevista al equipo del espacio televisivo desde la clínica, lo que permitió conocer de primera mano cómo vivió el nacimiento de su hijo y los momentos previos al parto.

En el enlace, Ricardo Mendoza apareció visiblemente cansado, aunque sonriente, y habló con sinceridad sobre lo que ha significado convertirse en padre. “Estoy algo cansado (risas) porque fue inesperado que llegara, porque salió fuera de toda la programación. Nos sorprendió con su llegada, pero es como un enamoramiento muy divertido porque lo cuidas y ves cómo te despiertas cuando llora y ha sido muy, muy bonito”, relató, describiendo las primeras horas junto a su hijo.

El humorista también contó que el nacimiento ocurrió antes de lo previsto y que la experiencia estuvo marcada por la sorpresa. “A pesar de que ha sido un niño prematuro, ya está en casa tranquilo. Fue una consulta de rutina, pero el doctor le dijo: ‘Ya no aguantas más, en dos horas estás en la sala de parto’”, recordó, explicando que todo sucedió con rapidez y sin tiempo para asimilar lo que ocurría.

Fiel a su estilo, Mendoza no dejó de lado el humor ni siquiera al narrar los momentos más tensos. Con una anécdota que provocó risas en el estudio, explicó cómo fue la primera vez que vio a su hijo en incubadora. “Yo no sabía que a los bebés prematuros los ponen en una máquina tipo de shawarmas para calentarlos y… yo le digo shawarma ahora a mi hijo, porque aparece envuelto como una shawarma, pero superbien. Felizmente, todo bien, todo bacán”, comentó entre carcajadas.

El comediante también habló sobre la forma en que ha afrontado la ansiedad propia de la situación. “Yo siempre tratando de estar escondiendo mis nervios en la comedia, en el humor, y mi novia aguantándome”, confesó, dejando entrever que el humor ha sido su manera de sobrellevar la preocupación.

Durante la entrevista, el equipo del programa le preguntó por detalles específicos del nacimiento, como la hora exacta en que llegó al mundo el bebé. Mendoza respondió recordando incluso que tenía registro del momento. “Tengo una toma del reloj y el llanto del bebé, así que nueve y cincuenta y tantos del día 6 de febrero”, indicó.

Al consultarle sobre el tamaño del recién nacido, el humorista reiteró que, debido a su condición de prematuro, se trata de un bebé muy pequeño. “Es superchiquito. Como es un bebé que ha nacido prematuro, es superchiquito”, explicó. Ante la insistencia por precisar la medida aproximada, añadió: “Cuarenta centímetros. Es chiquito, la verdad. Es que la ropa chiquita no le queda”, dijo entre risas.

De regreso en el set, Magaly Medina retomó la conducción y resumió lo ocurrido, destacando lo inesperado del parto. “Se fueron a una consulta de rutina y resulta que el doctor les dijo: ‘Este bebé viene en camino y nace hoy’. Y nació el viernes seis a las nueve cincuenta y cuatro de la noche”, relató, confirmando el dato con precisión.

La conductora cerró el bloque con un comentario humorístico que provocó risas en el estudio y que hizo referencia al compañero de Mendoza en ‘Hablando Huevadas’, Jorge Luna. “Pero ahora sí, Jorge Luna va a tener mucho material. Nuevo show va a ser eso”, bromeó.

