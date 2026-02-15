Perú

Perú crea un parque nacional para el Papa León XIV pero luego le quita territorio

El Gobierno peruano reduce la superficie para incorporar proyectos públicos. ¿El parque “Papa León XIV” mantendrá su función ecológica?

El Parque Ecológico Nacional 'Papa León XIV', enfocado en la restauración de ecosistemas de lomas, alberga cerca de 2.500 especies herbáceas nativas.

El Gobierno peruano aprobó el Decreto Supremo N° 003-2026-MINAM, que dispone la reducción y reasignación del área del Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV”, ubicado en Ancón, Lima, para habilitar proyectos de salud, monitoreo científico y vivienda social.

La norma, oficializada este domingo 15 de febrero, fija la extensión total del parque en 6 302,66 hectáreas y marca un nuevo ajuste en el destino de este espacio natural, creado bajo la administración del Ministerio del Ambiente (MINAM).

El parque pierde superficie pero suma proyectos estratégicos

La medida oficializa la transferencia de 29,63 hectáreas al Ministerio de Salud para la construcción de un hospital general de nivel III y 2,63 hectáreas al Instituto Geofísico del Perú para un centro de monitoreo y oficinas administrativas.

Además, se reduce el área asignada a vivienda social, que pasa de 171,88 a 142,25 hectáreas bajo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El Gobierno reduce y reasigna el área del Parque Ecológico Nacional 'Papa León XIV' para equilibrar conservación y desarrollo urbano en Lima.

Estas decisiones fueron aprobadas por el Comité Técnico de Gestión del Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV”, tras contar con la opinión favorable de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Según los informes técnicos, la reasignación busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo urbano y social en el norte de Lima, permitiendo nuevas infraestructuras sin perder la función ecológica de la zona.

Un parque con historia, nuevas funciones y modelo sostenible

El Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV” es una área natural protegida creada en 2010 para conservar el ecosistema de lomas costeras de la capital. Originalmente llamado Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi de Ancón, cambió su nombre en mayo de 2025 en homenaje a la visita papal prevista para fines de 2026.

El espacio se consolidó como un proyecto especial bajo el MINAM, con orientación a la sostenibilidad, la conservación de flora nativa, la economía circular y el turismo de naturaleza y religioso.

La extensión destinada a proyectos de vivienda social se reduce de 171,88 a 142,25 hectáreas bajo supervisión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El parque implementa un modelo de restauración de lomas con bajo consumo de agua, plantando especies como tara, molle serrano, palo negro, algarrobo, leucaena, faique, palo verde y molle costeño, junto a arbustos como overo y cuncun y cerca de 2.500 especies herbáceas.

Universitarios participan en la plantación y monitoreo, mientras se desarrolla la ruta turística “Por los Caminos del Papa León XIV”, con 38 atractivos turísticos y naturales en varias regiones del país.

La gestión ambiental del parque se refuerza mediante un equipo evaluador interno y estrategias de reverdecimiento, con el objetivo de mejorar la calidad atmosférica y ofrecer un espacio de recreación, educación y turismo en la zona norte de Lima.

Nueva integración multisectorial del Comité Técnico

El decreto modifica la composición del Comité Técnico de Gestión, incorporando a los titulares de los Ministerios de Salud y Cultura y excluyendo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

El comité queda integrado por los ministerios del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Producción, Transportes y Comunicaciones, Salud y Cultura. Esta conformación busca fortalecer el enfoque multisectorial en la gestión y desarrollo del parque.

La implementación de los proyectos de salud, monitoreo científico y vivienda social se financiará con el presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin afectar recursos adicionales del Tesoro Público. El Decreto Supremo lleva la firma del presidente José Enrique Jerí Oré y los titulares de los ministerios participantes.

