Perú

Papa León XIV fue invitado a Perú, pero la fecha está en evaluación: “Tiene un gran interés en viajar a nuestro país”

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, precisó que la invitación tomó forma luego de la entrega del documento por parte del presidente interino, José Jerí

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informa sobre las gestiones para una posible visita del Papa a Perú, aclarando que aunque hay interés, aún no hay una fecha confirmada. Además, detalla los alcances del acuerdo firmado con la Unión Europea para una misión de observación en las próximas elecciones. TV Perú

El monseñor Carlos García Camader, obispo de Lurín y presidente del Episcopado, anunció a hace pocos días que el papa León XIV llegaría al Perú este 2026. Esta posibilidad se acerca más tras el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien precisó que la invitación tomó forma luego de la entrega del documento por parte del presidente interino, José Jerí.

El embajador informó que la misiva fue recibida por Su Santidad, quien expresó su interés en concretar el viaje durante el año en curso, aunque aún no existe una fecha definida para el evento.

“Tiene un gran interés en viajar a nuestro país y quiere tratar de concretar ese viaje en lo posible durante este año. Nuestro embajador en la Santa Sede tiene la tarea principal de asegurar que esa visita del Santo Padre, en la medida de lo posible, cuanto antes. Pero hasta el momento no tenemos una fecha. En cuanto tengamos, iniciaremos las preparaciones”, aclaró en la conferencia de prensa.

El Vaticano analiza una visita
El Vaticano analiza una visita del Papa León XIV a Perú tras recibir invitación oficial| Foto: Mincetur

La expectativa por la visita ha generado atención en la población, ya que sería la primera vez que León XIV visita Perú desde el inicio de su pontificado. El gobierno peruano reiteró el deseo de la ciudadanía de recibir pronto al líder de la Iglesia católica.

Mientras tanto, las autoridades peruanas se encuentran a la espera de una confirmación oficial de la fecha, tras lo cual iniciarán la organización logística y las coordinaciones necesarias para el recibimiento. La visita papal, de realizarse, se sumaría a la serie de eventos diplomáticos y religiosos de relevancia para el país.

La ruta del papa

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que el arribo del pontífice representa una oportunidad estratégica para dinamizar la economía y fortalecer la identidad cultural de las regiones.

La comisión de la Conferencia
La comisión de la Conferencia Episcopal se reunirá en marzo para definir la agenda definitiva de León XIV en territorio peruano. - Reuters / Google Maps

Mera afirmó que el Gobierno peruano, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), coordina junto a la Iglesia Católica, gremios turísticos y el sector privado para asegurar que el país esté preparado para recibir visitantes nacionales y extranjeros.

A nivel global, el turismo religioso concentra aproximadamente el 20 % del movimiento turístico internacional. En Perú, este segmento se presenta con gran potencial de crecimiento, articulando el patrimonio histórico con la identidad local y contribuyendo al desarrollo sostenible de los destinos.

La presencia del arte textil
La presencia del arte textil y escultórico reafirmó el valor del patrimonio cultural peruano en espacios de alcance mundial. Andina

Como parte de esta estrategia, el Ejecutivo impulsa la iniciativa “La Ruta de León”, que integra 38 recursos turísticos en Lambayeque, Piura, La Libertad y el Callao, con un enfoque multisectorial. La propuesta contempla la puesta en valor de iglesias, santuarios, atractivos culturales y naturales, además del mejoramiento de infraestructura, servicios turísticos y espacios públicos en los cuatro departamentos.

Monseñor Juan Carlos Asqui junto
Monseñor Juan Carlos Asqui junto al Papa León XIV, a quien designó Obispo de la Prelatura de Chuquibamba. Foto: Conferencia Episcopal Peruana

El Gobierno, en coordinación con la Conferencia Episcopal Peruana, se mantiene a la espera de la confirmación oficial de las fechas de la visita papal. En un principio, se tenía previsto entre noviembre y diciembre.

En diversas partes del país, ya se encuentra estatuas o fotografías del Papa León XIV, a quien lo recuerda con un gran cariño ante sus misiones en el país.

